  4. iPhone Fold: Überraschender Ansatz würde Apple in die Bredouille bringen

iPhone Fold: Überraschender Ansatz würde Apple in die Bredouille bringen

Sven Kaulfuss
Sven Kaulfuss,
2 min Lesezeit
Konzept eine faltbaren iPhones.
Faltbares Display auf der Rückseite ausgesetzt – gibt es so noch nicht.© Mechanical Pixel via Yanko Design1 / 7
Ein Smartphone-Konzept, das genial wirkt – bis man genauer hinschaut.

Faltbare Smartphones sind längst kein Novum mehr, doch so wie im neuen Konzept von Mechanical Pixel hat man ein mögliches „iPhone Fold“ noch nie gesehen. Statt das gesamte Gerät zu biegen, bleibt das iPhone starr – nur ein zusätzlicher, flexibler Bildschirm auf der Rückseite lässt sich ausklappen. Klingt clever, würde Apple aber vor eine Reihe ungelöster Herausforderungen stellen.

Klassische Falt-Phones: Viele Versprechen, viele Probleme

Konzept eine faltbaren iPhones.
Auf der Vorderseite ein normales Smartphone.© Mechanical Pixel via Yanko Design2 / 7
Samsung, Huawei, Oppo – sie alle versuchen, das faltbare Smartphone salonfähig zu machen. Doch die Realität sah manchmal ernüchternd aus: Scharniere leiern aus, Displays bekommen sichtbare Knicke, und die Geräte sind meist dicker als normale Smartphones. Von nahtlosen Displays kann man nur träumen – überall bleiben störende Falten und Übergänge sichtbar. Diese neue Studie will sich da unterscheiden.

Dieses „iPhone Fold“ denkt anders

Konzept eine faltbaren iPhones.
Das kleine Klappgeheimnis wird gelüftet.© Mechanical Pixel via Yanko Design3 / 7
Das Konzept von Mechanical Pixel geht nämlich einen völlig anderen Weg: Das iPhone selbst bleibt starr, klassisch, vertraut. Stattdessen sitzt auf der Rückseite ein dünnes, flexibles Display, das sich wie ein zusätzliches Modul nach außen aufklappen lässt. Keine Scharniere, kein Knick im Hauptkörper – das iPhone bleibt ein iPhone.

Ein Display wie aufgesetzt

Konzept eine faltbaren iPhones.
Display auf iPhone.© Mechanical Pixel via Yanko Design4 / 7
Von der Seite betrachtet fällt sofort auf: Der Zusatz-Bildschirm sitzt erhöht auf einer Plattform. Er schmiegt sich nicht bündig an, sondern wirkt fast wie nachträglich montiert. Das ergibt einen spannenden, mehrschichtigen Look – aber eben auch den Eindruck, dass hier experimentiert wird. Das Kameramodul bleibt dabei ungestört an Ort und Stelle.

Vom Smartphone zum Mini-Tablet

Konzept eine faltbaren iPhones.
So wird aus einem iPhone ein Tablet.© Mechanical Pixel via Yanko Design5 / 7
Klappt man das zusätzliche Display auf, verwandelt sich das iPhone Fold in ein kleines Tablet mit fast quadratischem Format. Der Clou: Das Hauptdisplay bleibt aktiv, während der Zusatzschirm zusätzlichen Platz für Multitasking, Medien oder kreative Anwendungen bietet. Gebogen oder geknickt wird dabei nichts – das Basisgehäuse bleibt unverändert stabil.

Neue Probleme inklusive

Konzept eine faltbaren iPhones.
Wo war gleich noch mal die Kamera?© Mechanical Pixel via Yanko Design6 / 7
So spannend der Ansatz klingt – er schafft auch neue Hürden. Die erhöhte Rückseite macht das Gerät dicker, womöglich unhandlich und anfälliger für Wackler auf dem Tisch. Kabelloses Laden? Eher schwierig, da die Spulen nicht mehr sauber aufliegen. Und die Kamera im aufgeklappten Modus? Praktisch unbrauchbar, weil das Display die Linsen verdeckt.

Technisch kaum machbar – noch

7 / 7
Der Knackpunkt: Faltbare Displays lassen sich bisher nicht so scharf abwinkeln, wie es das Konzept vorsieht. Aktuelle Technologien erlauben nur sanfte Biegungen mit komplexen Scharnieren. Ein starres iPhone mit einem frei klappbaren Zusatzdisplay ist also aktuell eher Zukunftsmusik – oder pure Design-Fantasie.

Apple hat mit diesem Konzept natürlich nichts zu tun – es stammt komplett von unabhängigen Designern. Trotzdem regt das iPhone Fold zum Nachdenken an: Wie könnte Apple das Thema „Foldable“ wirklich angehen, ohne Kompromisse bei Design und Alltagstauglichkeit einzugehen? Einen Vorgeschmack auf eine spannende Zukunft liefert das beeindruckende YouTube-Video der Design-Studie, welches ihr oben findet, aber allemal (Quelle: YouTube-Kanal Mechanical Pixel via Yanko Design).

