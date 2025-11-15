iPhone Fold: Überraschender Ansatz würde Apple in die Bredouille bringen

7 / 7

Der Knackpunkt: Faltbare Displays lassen sich bisher nicht so scharf abwinkeln, wie es das Konzept vorsieht. Aktuelle Technologien erlauben nur sanfte Biegungen mit komplexen Scharnieren. Ein starres iPhone mit einem frei klappbaren Zusatzdisplay ist also aktuell eher Zukunftsmusik – oder pure Design-Fantasie.

Apple hat mit diesem Konzept natürlich nichts zu tun – es stammt komplett von unabhängigen Designern. Trotzdem regt das iPhone Fold zum Nachdenken an: Wie könnte Apple das Thema „Foldable“ wirklich angehen, ohne Kompromisse bei Design und Alltagstauglichkeit einzugehen? Einen Vorgeschmack auf eine spannende Zukunft liefert das beeindruckende YouTube-Video der Design-Studie, welches ihr oben findet, aber allemal (Quelle: YouTube-Kanal Mechanical Pixel via Yanko Design).