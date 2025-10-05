iPhone Fold wird das Air alt aussehen lassen

Wer dachte, das iPhone Air sei nicht zu schlagen, könnte bald eines Besseren belehrt werden.

Apple arbeitet für den Herbst 2026 an seinem ersten faltbaren iPhone. Das sogenannte iPhone Fold soll in mehrfacher Hinsicht neue Rekorde aufstellen – vor allem bei der Bauhöhe.

iPhone Fold soll noch dünner werden

Während das aktuelle iPhone Air mit 5,6 Millimetern als das dünnste iPhone aller Zeiten gilt, soll das Fold im aufgeklappten Zustand nur 4,5 bis 4,8 Millimeter messen. Damit wäre es rund 20 Prozent schlanker als das Air. Klappt man das Gerät zu, wächst es zwar auf 9 bis 9,5 Millimeter, bewegt sich damit aber in einer Liga mit dem iPhone 17 Pro, das 8,75 Millimeter misst. In der Hosentasche würde sich das Fold also kaum anders anfühlen als heutige Pro-Modelle – geöffnet aber wie eine neue Geräteklasse wirken.

Die Informationen stammen vom Analysten Ming-Chi Kuo, der für treffsichere Vorhersagen bekannt ist. Er hatte die dünnen Maße bereits Anfang des Jahres genannt, und Beobachter gehen davon aus, dass Apple die finalen Spezifikationen inzwischen festgelegt hat. Sollte das stimmen, würde das Fold das iPhone Air in puncto Design-Rekorde sofort ablösen.

Mit dem Fold betritt Apple zudem ein Terrain, das die Konkurrenz längst dominiert: Samsung, Huawei und Google haben faltbare Geräte seit Jahren im Angebot. Doch Apple will das Prinzip offenbar auf ein neues Level heben – indem es die Falttechnik mit extremer Schlankheit kombiniert.

Apple will Konkurrenz schlagen

Dass Apple so stark auf die Bauhöhe setzt, ist kein Zufall. Schlanke Geräte gelten als Ausdruck von Eleganz und Fortschritt. Gleichzeitig muss die Technik – Akku, Kameras, Displays – im Gehäuse untergebracht werden, ohne Kompromisse bei Leistung und Haltbarkeit. Gelingt Apple dieser Spagat, könnte das iPhone Fold zum Symbol für eine neue Designära werden (Quelle: 9to5mac).

Damit stünde das Gerät nicht nur für eine neue Form, sondern auch für Apples Anspruch, Smartphones neu zu definieren. Für viele dürfte es genau der Impuls sein, der die iPhone-Reihe nach fast zwei Jahrzehnten wieder aufregend macht. Ob sich das iPhone Fold am Ende auch verkauft, wird sich zeigen müssen.