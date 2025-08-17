iPhone gebraucht kaufen: Wer hier nicht prüft, ist selbst schuld

Dieses unscheinbare Menü entscheidet, ob euer gebrauchtes iPhone ein Schnäppchen oder ein Reinfall ist.

Wer ein gebrauchtes iPhone kauft, sollte vorher unbedingt in den Einstellungen des auserwählten Gerätes einen Blick auf das „Teile- und Serviceprotokoll“ werfen. Dort steht schwarz auf weiß, ob das iPhone schon einmal repariert wurde – und falls ja, ob originale Apple-Teile verbaut wurden. Doch aufgepasst: Dieser Abschnitt wird nur angezeigt, wenn tatsächlich eine Reparatur stattgefunden hat. Fehlt er, heißt das schlicht, dass (bisher) nichts ausgetauscht wurde.

Reparaturhistorie im iPhone finden

Apple versteckt diese nützliche Info nicht tief in den Untiefen von iOS, sondern platziert sie direkt in den Einstellungen: Einstellungen → Allgemein → Info

In diesem Fall wurde repariert und es wurden originale Ersatzteile verwendet. (© Apple)

Dort erscheint – falls vorhanden – der Bereich „Teile und Serviceprotokoll“. Hier listet Apple auf, welche Bauteile ersetzt wurden und ob dabei Originalteile zum Einsatz kamen. Steht neben dem Bauteil „Original“, ist alles in bester Ordnung. Erscheint hingegen „Unbekannt“, wurde entweder ein nicht originales Ersatzteil verwendet, das Teil ist defekt oder es stammt aus einem anderen Gerät.

Aufgepasst: Hier gibt es Probleme beim Display beziehungsweise es wurde kein originales Ersatzteil verwendet. (© Apple)

Welche iPhones was anzeigen können

Je nach Modell seht ihr im Protokoll unterschiedliche Bauteile:

iPhone XR, XS, XS Max sowie iPhone SE (2. und 3. Generation): Nur Batterie-Infos.

Alle iPhone-11-Modelle: Batterie und Display.

Alle iPhones ab iPhone 12: Batterie, Display, Hauptplatinenbaugruppe, TrueDepth-Kamera und Rückkamera.

Die Unterschiede hängen schlicht damit zusammen, ab welchem Modell Apple diese Daten überhaupt erfasst.

Offiziell verkauft Apple das Ganze als Maßnahme für mehr Transparenz. Inoffiziell dürfte es Cupertino aber auch darum gehen, Reparaturen außerhalb des Apple-Universums unattraktiver zu machen – vor allem, wenn keine Originalteile genutzt werden. Für uns Käufer hat das aber einen Vorteil: Wir können so auf einen Blick sehen, ob ein gebrauchtes iPhone unfallfrei ist oder zumindest fachgerecht mit Originalkomponenten repariert wurde.

Unser Fazit: Pflicht-Check vor jedem Gebrauchtkauf

Egal, ob Kleinanzeige, Flohmarkt oder Re-Commerce-Shop – wer ein gebrauchtes iPhone kauft, sollte immer das „Teile- und Serviceprotokoll“ prüfen. Das dauert keine 30 Sekunden und kann vor teuren Überraschungen schützen. Wer es nicht tut, ist am Ende tatsächlich selbst schuld.