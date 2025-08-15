iPhone-Geheimnis gelüftet: Versteckte Apple-App ist richtig clever

Manche iPhone-Apps findet ihr nur, wenn ihr gezielt danach sucht – denn Apple hat sie gut versteckt. So weiß auch heute noch nicht jeder iPhone-Besitzer, dass es eine praktische Lupe gibt. Doch wie können wir die auf die einfachste Art und Weise öffnen und benutzen? Wir verraten es euch.

Natürlich könnte man auch einfach die Kamera-App als Lupe missbrauchen, doch Apples dezidierte App gleichen Namens bietet noch weitere Features als nur die pure Vergrößerung des Kamerabildes durch einen Zoom. Doch zunächst müssen wir die App-Lupe erst mal finden, wo steckt die nur?

Versteckt im iPhone: So findet man die Lupen-App

Am schnellsten finden wir die Lupe über die Systemsuche – einfach nach unten wischen und „L“ tippen (© GIGA, Screenshot)

Der einfachste und schnellste Weg: Wir bemühen die systemweite Suche in iOS, hierfür wischen wir mit dem Finger einfach von oben nach unten in der Mitte des Bildschirms, schon öffnet sich das Eingabefeld für die Suche. Jetzt tippen wir den Buchstaben „L“ und schon wird uns als erstes Ergebnis im Normalfall die Lupe angezeigt – fertig. Funktioniert nebenbei auch auf dem iPad innerhalb von iPadOS.

Neu: Haben wir die Lupe in der App-Mediathek gefunden, können wir sie wie jede App auch auf dem Homescreen ablegen (© GIGA, Screenshot)

Alternativ lässt sich die Lupe aber auch auf die Seitentaste oder ins Kontrollzentrum legen. Wie genau das funktioniert, erklären wir in einem separaten Artikel. Mittlerweile finden wir die Lupe aber auch noch an einer weiteren Stelle, was einen gehörigen Vorteil bringt. Wer nämlich bis zur letzten Seite, also zur App-Mediathek scrollt, der sollte mal in die Kategorie „Dienstprogramme“ schauen. Dort versteckt sich mittlerweile auch die Lupe. Die App kann jetzt aber, wie jede normale App auch, herausbewegt und so beispielsweise direkt auf dem Homescreen abgelegt werden (tippen, halten und bewegen) – nützlich.

Kann mehr als die Kamera-App – die Lupe auf dem iPhone (© GIGA, Screenshot)

Zusatzfeatures der iPhone-Lupe nutzen

Die iPhone-Lupe hat aber noch mehr auf dem Kasten. Beispielsweise können darüber auch die Helligkeit justiert, die Taschenlampe hinzugeschaltet oder diverse Farbfilter verwendet werden. Natürlich lässt sich auch ein Foto machen. Dieses wird aber nicht unmittelbar im Album gespeichert, kann aber folgend geteilt und auch wunschgemäß gesichert werden. Alles in allem ziemlich praktisch die Lupe im iPhone, jedoch wie beispielsweise auch der Codescanner etwas versteckt im Apple-Handy. Gut, wenn man weiß, wo man suchen muss.