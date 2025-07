iPhone-Hack: Apple versteckt geniale Foto-Funktion

Mit diesem versteckten iPhone-Trick spart ihr euch stundenlange Bildbearbeitungen.

Erfahre mehr zu unseren Affiliate-Links Symbol gekennzeichnet. Wenn du über diese Links einkaufst, erhalten wir eine Provision, die unsere redaktionelle Arbeit unterstützt. Der Preis für dich bleibt dabei unverändert. Diese Affiliate-Links sind durch einSymbol gekennzeichnet. Mehr erfahren.

Wer seine iPhone-Fotos regelmäßig mit dem Zauberstab aufpoliert, kennt das Problem: Jedes Bild muss einzeln bearbeitet werden – nervig und zeitraubend. Doch was viele nicht wissen: Seit geraumer Zeit gibt es eine versteckte Funktion, mit der sich mehrere Fotos in einem Rutsch verbessern lassen. Eine weitere App benötigt ihr dafür nicht, denn das Geheimnis versteckt sich direkt in der Fotos-App von Apple.

Anzeige

Mehrere Bilder auf einmal auf dem iPhone bearbeiten – gewusst wie

Viele iPhone-Nutzerinnen und -nutzer setzen längst auf das integrierte Auto-Optimierungs-Tool, besser bekannt als der Zauberstab. Mit einem Tipp sorgt er für bessere Farben, Kontraste und Lichtverhältnisse – aber eben nur einzeln pro Bild. Wer mehrere Schnappschüsse auf einmal verbessern möchte, tut das bisher manuell und muss das Vorgehen wiederholen. Bis jetzt.

Seit iOS 16 hat Apple nämlich eine clevere Funktion eingebaut, mit der sich Bearbeitungen kopieren und auf mehrere Fotos gleichzeitig anwenden lassen. Das spart nicht nur Zeit, sondern bringt vor allem in der Praxis richtig Komfort.

Schritt für Schritt: So geht’s

Es kann so einfach sein. (© Screenshot GIGA)

Ein Foto bearbeiten: Öffnet die Fotos-App, wählt ein Bild aus und tippt auf „Bearbeiten“. Wendet den Zauberstab oder manuelle Änderungen an.

Öffnet die Fotos-App, wählt ein Bild aus und tippt auf „Bearbeiten“. Wendet den Zauberstab oder manuelle Änderungen an. Änderungen kopieren: Tippt jetzt oben rechts auf den Kreis mit den drei Punkten („…“) und wählt „Änderungen kopieren“ – bestätigen und übernehmt die Änderungen mit dem Tipp auf das gelbe Häkchen.

Tippt jetzt oben rechts auf den Kreis mit den drei Punkten („…“) und wählt „Änderungen kopieren“ – bestätigen und übernehmt die Änderungen mit dem Tipp auf das gelbe Häkchen. Mehrere Fotos auswählen: Geht zurück zur Mediathek, tippt oben rechts auf „Auswählen“ und markiert alle Bilder, die dieselbe Optimierung erhalten sollen.

Geht zurück zur Mediathek, tippt oben rechts auf „Auswählen“ und markiert alle Bilder, die dieselbe Optimierung erhalten sollen. Änderungen einsetzen: Unten rechts wieder auf die drei Punkte („…“) tippen und im Menü „Änderungen einsetzen“ wählen. Fertig!

Anzeige

Und wenn’s mal daneben geht?

Auch daran hat Apple gedacht: Falls ihr das Ergebnis nicht mögt, könnt ihr die Bearbeitungen ganz einfach rückgängig machen. Einfach wieder die drei Punkte antippen und „Zurück zum Original“ auswählen – schon ist das Bild im Ursprungszustand.

Unterm Strich: Die Funktion ist unglaublich praktisch, aber Apple versteckt sie ziemlich tief im Menü. Wer sie einmal ausprobiert hat, wird sie nicht mehr missen wollen – vor allem nach einem Fotomarathon im Urlaub oder auf Events. Und das Beste: Keine Drittanbieter-App wird fürs iPhone benötigt.