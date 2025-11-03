iPhone in Schwierigkeiten: Apple muss sich jetzt ausgerechnet auf die Konkurrenz verlassen

Ausgerechnet Google soll Apple nun retten – wer hätte das gedacht?

Apple fährt beim Thema KI zweigleisig – und muss sich dabei auf einen Rivalen stützen. Laut Bloomberg-Insider Mark Gurman setzt die kommende Siri-Generation auf Googles Gemini-Technologie, um endlich konkurrenzfähige KI-Funktionen zu liefern. Die überarbeitete Sprachassistenz für das iPhone soll im März 2026 starten und gemeinsam mit neuen Geräten wie einem Smart-Home-Display präsentiert werden. Klar ist: Allein bekommt Apple die KI-Wende offenbar nicht gestemmt.

Siri bekommt Hilfe auf dem iPhone – von Google

Im aktuellen „Power On“-Newsletter legt Gurman offen, wie tief die Kooperation wirklich geht: Apple bezahlt Google, damit Gemini in einer speziell angepassten Form auf Apples eigenen Private-Cloud-Servern läuft und dort Siri antreibt. Wichtig für Nutzer: Gemini steckt unter der Haube – die Bedienung bleibt Apple-typisch. Keine Google-Menüs, keine übernommene Oberfläche, keine Gemini-Brandings.

Doch der Schritt verrät viel. Auch Gurman wird deutlich: Apple ist bei der KI-Technologie schlicht nicht da, wo es sein müsste. Siri konnte jahrelang nicht mit den Erwartungen der Nutzer mithalten und verlor den Anschluss. Jetzt soll Google retten, was zu retten ist – und das ausgerechnet bei einem Kernbereich wie Assistenz- und Suchfunktionen.

Apple plant, die überarbeitete Siri-Erfahrung etwa im März 2026 auszurollen. Passend dazu soll ein neues Smart-Home-Display erscheinen – mit Lautsprecher-Basis und optionaler Wandhalterung. Das Ziel: Siri sichtbar neu positionieren und stärker im Smart-Home-Kosmos verankern.

Auch das eventuell bereits im November erwartete neue Apple TV und ein neuer HomePod mini werden Teil der Strategie sein. Sie sollen das KI-Paket und die Sprachsteuerung auf breiter Basis zeigen. Kurz gesagt: Apple braucht Hardware-Bühnen, um das neue Siri-Erlebnis zu demonstrieren – und holt sie sich.

Risiko bleibt: Werden Nutzer Siri noch vertrauen?

Trotz des KI-Turbo bleibt Skepsis. Gurman warnt, dass der Erfolg keineswegs garantiert sei: Siri muss nicht nur funktionieren – sie muss verlorenes Vertrauen zurückgewinnen. Das jahrelange Nachsehen gegenüber Alexa, Google Assistant und zuletzt KI-Chatbots hat Spuren hinterlassen. Selbst mit Google-Power gibt es keine Gewissheit, dass Nutzer Siri auf dem iPhone wieder ernst nehmen. Funktioniert das System nicht nahtlos, droht die nächste Image-Delle.

Fazit: Apple greift zur Notlösung und muss der Konkurrenz vertrauen

Apple muss sich neu erfinden – und tut es, indem man den Rivalen ins Boot holt. Strategisch clever? Ja. Ein Eingeständnis? Ebenfalls. Für Nutzerinnen und Nutzer könnte das aber ein Vorteil sein: Endlich eine Siri, die hält, was sie seit Jahren nur verspricht.