iPhone-Kamera optimal nutzen: 11 Tipps für bessere Selfies

Früher musste man noch Passanten fragen, wenn man ein Foto von sich vor einer Sehenswürdigkeit oder Ähnlichem haben wollte. Heute reicht dank Smartphones und guten Handy-Kameras ein langer Arm, um ein „Selfie“ zu schießen. Damit die Selbstportraits mit dem iPhone gelingen, findet ihr hier elf Tipps.

Manch einer mag Selfies belächeln, doch wahrscheinlich hat schon jeder Smartphone-Besitzer ein Selbstportrait mit der Frontkamera von sich geschossen. Bringt man Fotos aus dem Urlaub zurück, möchte niemand einfach nur Städte- und Landschaftsbilder sehen. Die kann man sich schließlich auch in Reiseführern, Reise-Apps, Google Maps und anderen Onlineportalen anschauen. Was hier zählt, sind vor allem die Reisenden mit echten Emotionen.

iPhone-Selfie: So kommt ihr zum perfekten Bild

Worauf solltet ihr achten, damit ein Selfie gelingt? Im Folgenden geben wir Tipps und zeigen Beispiele. Einzige Voraussetzung ist eigentlich nur ein iPhone – je neuer, desto besser. Zwar hinkt die Frontkamera noch immer der Rückkamera hinterher, doch auch hier hat sich die Qualität in den letzten Jahren enorm verbessert. So sind die Verbesserungen der Smartphones der letzten Jahre in einem Selfie deutlich zu sehen. Doch keine Angst, auch mit einem älteren Modell und den folgenden Tipps gelingen schöne Selbstporträts. Es gilt wie bei den meisten Fotoaufnahmen: Je mehr (Tages-)Licht vorhanden ist, desto besser die Bildqualität.

