iPhone klingelt nicht trotz voller Lautstärke? So löst man das Problem

Ihr werdet angerufen, aber euer iPhone gibt keinen Ton von sich? Das kann verschiedene Ursachen haben und meist lässt sich das Problem schnell lösen.

Ist der Stummschalter aktiviert?

Zunächst solltet ihr das Naheliegende überprüfen. An der linken Gehäuseseite jedes iPhones befindet sich ein kleiner Kippschalter über den Lautstärketasten. Wenn hier ein orangefarbener Streifen sichtbar ist, ist der Stummmodus aktiv und das iPhone gibt keinen Ton von sich, auch wenn die Lautstärke voll aufgedreht ist.

Kippt den Schalter also so, dass der orange Streifen nicht mehr sichtbar ist. Jetzt ist das iPhone wieder im normalen Klingelmodus.

Mit diesem kleinen Schalter stellt ihr ein, ob das iPhone stumm beziehungsweise lautlos ist. (© GIGA)

Klingelton-Lautstärke prüfen

iOS unterscheidet zwischen Medienlautstärke und Klingeltonlautstärke. Nur weil Musik laut ist, heißt das nicht, dass Anrufe auch laut signalisiert werden. So prüft ihr die Einstellungen:

Öffnet die Einstellungen. Geht zu „Töne & Haptik“. Unter „Klingelton und Hinweiston“ könnt ihr die Lautstärke regeln. Aktiviert am besten auch „Mit Tasten ändern“, um künftig die Lautstärke per Seitentaste zu steuern.

Fokus- oder Nicht-Stören-Modus aktiv?

Ab iOS 15 wurde der klassische „Nicht-Stören“-Modus in Fokus-Modi überführt. Diese verhindern je nach Einstellung, dass Anrufe durchgestellt werden und ist besonders nachts oder während der Arbeit nützlich. So überprüft ihr die Einstellung.

Öffnet das Kontrollzentrum (von rechts oben wischen) und tippt auf „Fokus“ .

(von rechts oben wischen) und tippt auf . Deaktiviert den Fokus-Modus (z. B. „Arbeit“, „Schlafen“, „Nicht stören“).

Alternativ könnt ihr in den Einstellungen > Fokus genau festlegen, wer euch wann anrufen darf.

Kontrollzentrum: Der Halbmond steht für die Funktion „Nicht stören“ und kann der Grund sein, warum das iPhone nicht klingelt. (© GIGA)

Ist „Unbekannte Anrufer stumm schalten“ aktiviert?

Apple bietet eine Funktion, bei der nicht gespeicherte Kontakte automatisch stumm geschaltet werden. Das ist praktisch gegen Spam, aber auch gefährlich, wenn euch jemand Wichtiges zum ersten Mal anruft. So deaktiviert ihr die Funktion:

Öffnet Einstellungen > Telefon. Tippt auf „Unbekannte Anrufer stumm schalten“. Schaltet die Option aus, wenn ihr keine Anrufe verpassen wollt.

Prüft eure blockierten Kontakte

Wenn Anrufe von bestimmten Personen nicht durchkommen, sind sie eventuell blockiert worden.

Öffnet Einstellungen > Telefon > Blockierte Kontakte. Entfernt hier gegebenenfalls versehentlich blockierte Nummern.

Flugmodus oder Netzprobleme?

Wenn der Flugmodus aktiviert ist oder euer iPhone gerade kein Netz hat, können Anrufe nicht durchkommen. Kontrolliert im Kontrollzentrum oder unter „Einstellungen > Flugmodus“, ob die Funktion aktiv ist. Falls ja: Deaktivieren und kurz warten, bis wieder Netzempfang da ist.

Bluetooth-Kopfhörer gekoppelt?

Wenn das iPhone mit einem Bluetooth-Headset verbunden ist, wird der Klingelton oft nur dort abgespielt und nicht über den Lautsprecher. Dann hört ihr auch den Anrufton nur dort.

Trennt daher die Verbindung über „Einstellungen > Bluetooth“ oder deaktiviert Bluetooth vorübergehend.

iOS-Update durchführen

Einige Nutzer berichten, dass das Problem nach einem Software-Update plötzlich auftrat oder umgekehrt durch ein Update gelöst wurde.

Geht zu Einstellungen > Allgemein > Softwareupdate. Installiert ggf. die neueste iOS-Version.

iPhone neu starten oder zurücksetzen

Falls alles nichts hilft, kann ein simpler Neustart oder das Zurücksetzen der Einstellungen helfen.

Neustart: Haltet die Seitentaste + Lauter gedrückt und schaltet das Gerät aus. Danach wieder einschalten.

Haltet die Seitentaste + Lauter gedrückt und schaltet das Gerät aus. Danach wieder einschalten. Einstellungen zurücksetzen: Einstellungen > Allgemein > iPhone übertragen/zurücksetzen > Alle Einstellungen zurücksetzen (keine Daten gehen verloren).

Liegt ein Hardware-Defekt vor?

Wenn trotz aller Maßnahmen kein Ton oder Vibration kommt, könnte ein Lautsprecherdefekt oder Problem mit der Taptic Engine vorliegen. Führt einen Hardwaretest über die Apple Support App durch oder kontaktiert den Apple Support direkt.