iPhone lädt nicht mehr? Mit diesen Lösungen behebt man Akku-Fehler

Wenn euer iPhone plötzlich nicht mehr lädt, kann das verschiedene Gründe haben – von einem einfachen Kabelproblem bis hin zu einem Defekt im Gerät selbst. Bevor ihr unruhig werdet, solltet ihr systematisch vorgehen, um die Ursache zu finden.

iPhone lädt nicht mehr: Ursachen und Lösungen

Kabel und Netzteil überprüfen

Der häufigste Grund ist tatsächlich das Zubehör. Prüft zuerst, ob euer Lightning- oder USB-C-Kabel beschädigt ist. Knicke, ausgefranste Stellen oder Wackelkontakte sind ein klares Zeichen dafür, dass das Kabel ausgetauscht werden sollte. Auch das Netzteil kann kaputt sein. Testet daher ein anderes Ladegerät oder steckt das Kabel an einen USB-Anschluss am Laptop. Nutzt keine USB-Steckplätze an USB-Hubs, da hier möglicherweise nicht ausreichend Leistung für einen Ladevorgang durchkommt.

Ladeanschluss reinigen

Im Laufe der Zeit sammeln sich Staub, Fussel oder Schmutz in der Ladebuchse. Dadurch kann der Stecker keinen richtigen Kontakt mehr herstellen. Entfernt Dreck aus dem Ladeanschluss des iPhones. Nehmt vorsichtig einen Zahnstocher oder eine weiche Bürste, um den Anschluss zu säubern. Nutzt aber keine Metallgegenstände wie eine Feile, um Kurzschlüsse und Schäden zu vermeiden.

iPhone neu starten

Ein einfacher Neustart kann Softwarefehler beheben, die den Ladevorgang blockieren. Haltet dazu die Power- und Lautstärketaste gedrückt, bis der Schieberegler erscheint, und startet das Gerät anschließend neu.

Software-Update prüfen

Manchmal liegt das Problem an iOS selbst. Geht in die Einstellungen → Allgemein → Softwareupdate und installiert die neueste iOS-Version, falls verfügbar.

Akku- oder Ladeelektronik defekt

Wenn euer iPhone trotz verschiedener Kabel und Netzteile nicht lädt, könnte der Akku oder die Ladebuchse defekt sein. In diesem Fall hilft nur noch eine Reparatur beim Apple-Support oder einem autorisierten Servicepartner.

Drahtloses Laden testen

Habt ihr ein Modell mit MagSafe oder Qi-Unterstützung, probiert das kabellose Laden aus. Funktioniert das, liegt der Fehler vermutlich am Anschluss selbst.

iPhone zeigt Ladevorgang, Akku wird nicht voller?

Vielleicht zehren Apps im Hintergrund am Akku. Schaltet euer iPhone aus und lasst es eine Weile aufladen. Falls die Akkuanzeige immer noch nicht zunimmt, führt einen Soft-Reset aus. Dabei wird der Zwischenspeicher des Geräts gelöscht, eure Daten bleiben aber erhalten.

Weitere Ursachen, wenn das iPhone nicht mehr lädt

Möglicherweise ist der Akku tiefenentladen: Ladet das iPhone für mehrere Stunden am Strom auf. Tut das aber nur, wenn ihr auch anwesend seid, damit ihr Akkudefekte sofort mitbekommt. Falls der Akku auch dann nicht auflädt, bringt das iPhone zu einem Reparatur-Shop oder zu Apple (Termin vereinbaren).

In den meisten Fällen lässt sich das Problem mit einfachen Schritten beheben – sei es durch ein neues Kabel, Reinigung oder ein Software-Update. Wenn all das nichts hilft, ist professionelle Hilfe gefragt. So sorgt ihr dafür, dass euer iPhone bald wieder zuverlässig lädt.