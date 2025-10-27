iPhone-Nutzer auf dem Klo: Neues Zubehör hat alles im Blick

iPhone-Nutzer filmen jetzt ihr Klo beziehungsweise den Inhalt – und das hat einen erstaunlich guten Grund.

Kohler sorgt für Gesprächsstoff: Der US-Hersteller, sonst bekannt für schicke Armaturen und smarte Duschsysteme, bringt mit „Dekoda“ ein völlig neues Gadget ins Badezimmer. Der Clou: Das Gerät hängt am Toilettenrand, verbindet sich mit dem iPhone – und analysiert, was darin landet. Ziel ist die Überwachung der Gesundheit durch Abfallanalyse. Preis: stolze 599 US-Dollar (Quelle: The Verge).

Smarte Toiletten-Kamera für iPhone-Nutzer

Mit Dekoda startet Kohler seine neue Produktreihe Kohler Health. Das Gerät wird am Rand der Toilette befestigt, enthält laut Hersteller eine Reihe von optischen Sensoren und verbindet sich mit dem iPhone. Die Sensoren „sehen“ in die Schüssel und liefern Daten zur Darmgesundheit, zum Flüssigkeitshaushalt und erkennen sogar Blut im Stuhl.

Webcam war gestern, heute gibt es bereits die Klo-Cam. (© Kohler Health)

Zwar vermeidet Kohler tunlichst das Wort „Kamera“ – stattdessen ist von „leistungsstarken Sensoren“ die Rede. Doch im Kern handelt es sich um eine Art Toiletten-Kamera, die mithilfe von Spektroskopie und maschinellem Lernen analysiert, wie Licht mit Abfall interagiert. Daraus werden Rückschlüsse auf den Gesundheitszustand gezogen – völlig automatisch.

Natürlich weckt so ein Gadget sofort Fragen nach dem Datenschutz. Laut Kohler sollen alle erfassten Informationen End-to-End-verschlüsselt übertragen und per Fingerabdruck-Authentifizierung gesichert werden.

Ein separater Bluetooth-Fingerabdruckscanner kann an der Wand neben der Toilette angebracht werden, um zu verhindern, dass Dekoda etwa den „Output“ von Gästen erfasst. Der Scanner ist allerdings optional – wer also Vertrauen in seine Mitbewohner hat, kann darauf verzichten.

Abo-Modell für die Gesundheit

Ohne Abo geht auch auf der Toilette nichts: Die Nutzung von Dekoda setzt eine Mitgliedschaft bei Kohler Health voraus. Die kostet 6,99 US-Dollar pro Monat für Einzelpersonen oder 12,99 US-Dollar für Familien mit bis zu fünf Mitgliedern. Alternativ gibt’s Jahresabos für 70 bzw. 130 US-Dollar.

Damit setzt Kohler auf ein Geschäftsmodell, das man sonst eher von Fitness-Trackern oder Smartwatches kennt – nur dass hier eben die Toilette zur Datenquelle wird.

Noch nicht in Deutschland erhältlich

Aktuell lässt sich Dekoda ausschließlich in den USA über die Kohler-Website vorbestellen. Der Preis: 599 US-Dollar. Wann – oder ob – das smarte Klo-Gadget auch nach Deutschland kommt, ist derzeit noch unklar.

Fest steht: Kohler hat mit Dekoda eines der wohl ungewöhnlichsten iPhone-Gadgets der letzten Jahre geschaffen. Ob man sich wirklich eine Kamera in die Toilette hängen möchte, bleibt allerdings eine sehr persönliche Entscheidung.