iPhone-Nutzer aufgepasst: Diese versteckte Geste kennt fast niemand

Ihr nutzt Safari falsch – und merkt es nicht mal.

Mit einem simplen Trick könnt ihr Safari auf dem iPhone deutlich komfortabler nutzen: Wer regelmäßig Links antippt, kennt das Problem – der aktuelle Inhalt wird sofort überschrieben und der Link öffnet sich im selben Fenster. Doch das lässt sich leicht verhindern. Per versteckter Touch-Geste öffnet ihr Links nämlich im Hintergrund, ohne die aktuelle Webseite zu verlassen. So bleibt euer Lesefluss ungestört – und die Zielseite landet elegant in einem neuen Tab.

Geniale Touch-Geste in Safari auf dem iPhone – so funktioniert’s:

Einstellungen öffnen: Wechselt in die Einstellungen-App, scrollt nach unten zu „Apps“ und tippt dann auf Safari. Links im Hintergrund öffnen aktivieren: Unter dem Punkt „Links öffnen“ setzt ihr den Haken bei „Im Hintergrund“. Damit erlaubt ihr es Safari, neue Tabs zu öffnen, ohne gleich dorthin zu springen. Zwei-Finger-Tipp nutzen: Ab jetzt genügt ein Zwei-Finger-Tipp auf einen Link, um die verlinkte Seite diskret im Hintergrund zu laden. Die aktuelle Webseite bleibt dabei sichtbar und wird nicht überschrieben.

Na, schon mal mit zwei Fingern auf einen Link getippt? (© Sven Kaulfuss / GIGA.de)

Warum das Ganze überhaupt?

Gerade beim Lesen längerer Artikel oder Recherchieren von langen Texten in Safari ist diese Geste Gold wert. Ihr könnt erst mal in Ruhe zu Ende lesen und euch erst später mit den geöffneten Links beschäftigen. Multitasking, wie es auf dem iPhone sein sollte – schnell, unauffällig und effizient.

Die Quintessenz des nützlichen Tricks: Apple versteckt immer wieder clevere Features im iPhone-System, die kaum jemand kennt – dieser Safari-Trick gehört definitiv dazu. Wer ihn einmal ausprobiert hat, will ihn garantiert nicht mehr missen. Und mal ehrlich: Wann habt ihr das letzte Mal mit zwei Fingern auf einen Link getippt? Noch nie? Seht ihr, auch ihr kanntet den Trick noch nicht.