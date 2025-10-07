iPhone-Nutzer aufgepasst: iOS 26.1 steht in den Startlöchern – das ändert sich jetzt

Das nächste Update für iPhone und iPad steht kurz bevor – einige Änderung werden euch überraschen.

Apple arbeitet weiter am Feinschliff für iOS 26.1. Mit der zweiten Entwickler-Beta für das erste große Service-Update von iOS 26 bringt der Konzern mehrere Verbesserungen, macht einige Änderungen wieder rückgängig und optimiert das Nutzererlebnis spürbar. Besonders bei Alarmen, dem iPad-Multitasking und der Bedienoberfläche der iPhones tut sich einiges (Quelle: 9to5Mac).

iOS 26.1 Beta 2 bringt neue Geste für Alarme und Timer aufs iPhone

Wer auf seinem iPhone regelmäßig Alarme stellt, bekommt mit iOS 26.1 Beta 2 eine kleine, aber clevere Neuerung: Alarme und Timer lassen sich jetzt nicht mehr einfach per Tipp beenden, sondern über eine neue „Slide to stop“-Geste ausschalten. Mit der Wischgeste reagiert Apple auf ein alltägliches Ärgernis – versehentlich deaktivierte Wecker gehören damit hoffentlich der Vergangenheit an.

Wischen statt tippen – clever gelöst in iOS 26.1. (© 9to5Mac)

Zudem hat Apple das Design der Wecker und Timer weiter verfeinert: Die Bildschirmtasten sind nun deutlich größer und damit einfacher zu bedienen.

Multitasking-Feature feiert auf dem iPad ein Comeback

Auch iPad-Nutzer dürfen sich freuen: Slide Over kehrt mit iPadOS 26.1 Beta 2 zurück. Nachdem Apple das Multitasking-System mit iPadOS 26 grundlegend überarbeitet und Slide Over entfernt hatte, feiert die Funktion nun ihr Comeback – wenn auch in leicht abgespeckter Form.

Anstatt mehrere Apps gleichzeitig stapeln zu können, unterstützt die neue Version nur noch eine einzelne App, die über dem Arbeitsbereich schwebt. Dennoch bleibt Slide Over ein praktisches Werkzeug, um schnell zwischen Apps zu wechseln oder kurz auf Informationen zuzugreifen, ohne den Workflow zu unterbrechen.

Mehr Kontrolle über externe Mikrofone

Nutzer, die ihr iPhone oder iPad mit einem externen Mikrofon verwenden, bekommen in Beta 2 neue Einstellungsmöglichkeiten: Die Eingangsverstärkung lässt sich nun direkt über das Eingabefeld im Kontrollzentrum anpassen. Außerdem können Anwender festlegen, wo lokal aufgenommene Audiodateien gespeichert werden sollen – ein Detail, das vor allem Podcaster und Content-Creator freuen dürfte.

Kleine, aber feine UI-Verbesserungen

Wie gewohnt feilt Apple auch weiter an der Oberfläche. In Beta 2 sind etwa die Titel von App-Ordnern und Überschriften in der Einstellungen-App nun links statt mittig ausgerichtet – eine subtile, aber einheitlichere Optik.

Auch die App für Apples Vision Pro wurde überarbeitet: Sie zeigt nun ein 3D-Modell des jeweiligen Geräts, vermutlich als Vorbereitung auf den bevorstehenden Start der Vision Pro 2.

Gleichzeitig nimmt Apple einige Änderungen aus der ersten Beta zurück:

Kalender-Ereignisse zeigen wieder das klassische iOS-26-Design, ohne Farbflächen über die gesamte Breite.

In Safari für iPadOS wurde das Download-Menü wieder in die Adressleiste integriert – ein Rückschritt, der aber für mehr Übersicht sorgt.

Veröffentlichung noch im Oktober erwartet

Die Arbeiten an iOS 26.1 gehen sichtbar in die Endphase. Da Apple das Update bereits in der zweiten Beta testet und fortan wohl nur noch kleinere Anpassungen vornehmen wird, ist mit der finalen Version voraussichtlich noch im Oktober zu rechnen. Dann dürfte iOS 26.1 für alle Nutzer erscheinen – mit den oben genannten Verbesserungen und hoffentlich einer ebenso stabilen Performance im Alltag.