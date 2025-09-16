iPhone-Nutzer aufgepasst: Mit iOS 26 gibt’s was Neues auf die Ohren

Euer iPhone klingelt ab sofort anders – wenn ihr das Update installiert.

Apple spendiert dem iPhone mit iOS 26 frische Sounds: Insgesamt sieben neue Klingeltöne warten nach dem Update darauf, ausprobiert zu werden. Besonders spannend – der bekannte Klassiker „Reflection“ erhält gleich mehrere Neuinterpretationen. Dazu gesellt sich ein völlig neuer Ton namens „Little Bird“.

Neue Klingeltöne in iOS 26 fürs iPhone

Seit 2017 erklingt auf dem iPhone X und allen folgenden Modellen standardmäßig der Ton „Reflection“. Mit iOS 26 erweitert Apple den Kult-Klingelton um verschiedene Varianten, die den vertrauten Rhythmus beibehalten, aber jeweils ihren eigenen Charakter haben. Die neuen Mixes hören auf die Namen:

Buoyant

Dreamer

Pond

Pop

Reflected

Surge

Jeder dieser Töne bringt eine leicht andere Stimmung mit – von sanft träumerisch bis hin zu lebhafter und moderner.

Hier könnt ihr direkt in die neuen Klingeltöne reinhören:

Um die frischen Klingeltöne zu aktivieren, öffnet ihr auf dem iPhone die Einstellungen und navigiert zu: Töne & Haptik → Klingelton. Dort einfach den Pfeil neben „Reflection“ antippen – und schon erscheinen die neuen Varianten in der Liste. Wie gewohnt lassen sich die Sounds nicht nur als Klingelton, sondern auch für Alarme nutzen.

Noch ein Extra: „Little Bird“

Neben den überarbeiteten Reflection-Mixes versteckt sich in iOS 26 auch ein völlig neuer Ton: Little Bird. Dieser hebt sich klanglich klar von den anderen ab und bringt frischen Wind ins Klingelton-Repertoire.

So holt ihr euch die neuen Klingeltöne

Die neuen Sounds stehen allen iPhone-Nutzern mit iOS 26 zur Verfügung. Falls ihr das Update noch nicht installiert habt, könnt ihr es unter Einstellungen → Allgemein → Softwareupdate herunterladen und einspielen. Einmal aktualisiert, findet ihr alle neuen Töne sofort in den Einstellungen.

Wir finden: Mit iOS 26 liefert Apple ein charmantes Detail für alle, die ihrem iPhone-Sound ein Update gönnen wollen. Die neuen Varianten von „Reflection“ und der zusätzliche Ton „Little Bird“ bringen frischen Wind ins Klingelton-Menü – kostenlos und direkt nach der Installation verfügbar. Ein kleines Extra, das den Alltag hörbar abwechslungsreicher macht.