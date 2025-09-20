iPhone-Nutzer aufgepasst: So spart ihr euch die Google-Suche

Euer iPhone kann mehr übersetzen, als ihr denkt – ganz ohne Google.
Apple macht es iPhone-Besitzern einfach: Wer Wörter oder ganze Textpassagen in Bildern direkt übersetzen möchte, braucht dafür keine Google-Suche mehr. Mit einer eingebauten iOS-Funktion könnt ihr Wörter in Webseiten-Bildern in Safari oder auch in der Fotos-App blitzschnell übersetzen – ohne Umwege, ohne Drittanbieter.
So funktioniert die Bilder-Übersetzungs-Funktion im iPhone
Die Bedienung ist kinderleicht:
- Öffnet ein Foto oder eine Webseite mit Bildern in Safari oder Fotos.
- Haltet das gewünschte Wort oder die Textstelle im Bild kurz gedrückt, bis die Markierung erscheint.
- Im Kontextmenü tippt ihr auf „Übersetzen“. Eventuell müsst ihr im Menü noch einmal nach rechts wischen, um die Option zu finden.
Daraufhin öffnet sich automatisch die Übersetzungsansicht. Das markierte Wort oder der Text wird sofort in die Zielsprache übersetzt – standardmäßig ist bei den meisten Nutzerinnen oder Nutzern hierzulande sicherlich Deutsch eingestellt.
Praktisch im Alltag
Gerade im Urlaub oder beim Surfen auf internationalen Webseiten ist die Funktion extrem hilfreich. Statt das Wort mühsam in Google Translate oder einem Online-Wörterbuch einzutippen, erledigt das iPhone die Arbeit direkt im Hintergrund. Das spart Zeit und macht Übersetzungen deutlich unkomplizierter.
Mehr versteckte iOS-Tricks
Die Übersetzungsfunktion ist nur eine von vielen kleinen Helfern, die Apple in iOS eingebaut hat. Weitere Beispiele gefällig? Bitteschön:
