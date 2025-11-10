iPhone-Nutzer bangen: Eines der „schwächsten digitalen Angebote“ steht bei Apple unter Beschuss

Ein Apple-Dienst wackelt gerade so stark, dass selbst Insider bereits nervös werden – und niemand hat damit gerechnet.

Apple stellt die Zukunft eines seiner eigenen Dienste infrage: Apple Fitness+. Laut dem bestens vernetzten Bloomberg-Reporter Mark Gurman wird derzeit geprüft, wie es mit dem Fitnessangebot weitergeht. Grund sind offenbar schwache Nutzerzahlen, geringe Einnahmen und interne Umstrukturierungen – die Lage ist ernst.

Apple Fitness+ kämpft nachweislich mit Schwächen

In seinem aktuellen „Power On“-Newsletter schreibt Gurman, dass Apple Fitness+ nach wie vor eines der „schwächsten digitalen Angebote“ des Konzerns sei. Trotz der engen Verzahnung mit der Apple Watch und der Health-App konnte der Dienst nie den Durchbruch schaffen, den sich Apple erhofft hatte.

Das Problem: Viele Nutzer testen Fitness+ zwar im Rahmen eines kostenlosen Probezeitraums oder über Apple One, kündigen aber danach wieder. Gurman spricht von einer hohen Abwanderungsrate und geringen Einnahmen – eine gefährliche Kombination für jeden Abo-Dienst.

Ganz abschreiben will Apple den Dienst aber offenbar noch nicht. Laut Gurman hat Fitness+ eine kleine, aber loyale Nutzergemeinde, die regelmäßig mit den Kursen trainiert und den Service aktiv nutzt. Diese Fans machen es Apple schwer, den Stecker einfach zu ziehen. Finanziell ist der Betrieb des Dienstes zudem relativ günstig, weshalb eine Einstellung am Ende mehr negative Schlagzeilen als tatsächliche Einsparungen bringen würde. Ein Balanceakt also zwischen betriebswirtschaftlicher Logik und Markenimage.

Neue Führung, neuer Druck

Komplett aufgeben will Apple das Projekt nicht. Stattdessen gibt es eine interne Neuausrichtung: Die bisherige Leitung von Fitness+ wird ausgetauscht – künftig soll Sumbul Desai, Vizepräsidentin der Gesundheitsabteilung, die Kontrolle übernehmen. Ihr Bereich wird direkt an Apples Dienstleistungschef Eddy Cue berichten.

Diese Umstrukturierung bedeutet eines: mehr Druck, bessere Ergebnisse zu liefern. Apple erwartet offenbar, dass Fitness+ profitabler und attraktiver wird – oder mittelfristig in andere Dienste integriert werden könnte.

Unterm Strich: Ungewisse Zukunft für Apples Fitness-Angebot

Offiziell äußert sich Apple wie üblich nicht zu internen Strategien. Doch Gurmans Bericht macht deutlich: Die Zukunft von Apple Fitness+ wird aktiv geprüft. Ob Apple am Ende den Dienst beibehält, umstrukturiert oder still beerdigt, bleibt abzuwarten. Für viele iPhone- und Apple-Watch-Nutzer, die Fitness+ regelmäßig nutzen, dürfte die Nachricht beunruhigend sein. Sollte Apple aber tatsächlich den Stecker ziehen, wäre das ein seltener Rückschritt in Apples sonst so konsequenter Servicestrategie.