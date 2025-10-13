iPhone-Nutzer in Lauerstellung: Apple überrascht mit weiterem Update

Apple zieht heimlich nach, denn iOS 26.0.2 steht schon in den Startlöchern.

Apple rüstet erneut nach: Nach dem jüngsten iOS-Update steht schon die nächste Version in den Startlöchern. Aktuell testen die Entwickler aus Cupertino intern iOS 26.0.2, wie aus den Protokollen von MacRumors hervorgeht. Das Update dürfte in den kommenden Wochen beziehungsweise Tagen erscheinen – und kommt damit noch vor dem bereits in Arbeit befindlichen iOS 26.1, das ebenfalls für Oktober erwartet wird.

Neues iPhone-Update: iOS 26.0.2 steht kurz bevor

Wie gewohnt liefert Apple keine offiziellen Vorankündigungen zu kleineren Zwischenversionen. Doch die internen Testhinweise lassen keinen Zweifel: iOS 26.0.2 ist in der Pipeline. Das Update dürfte sich auf Fehlerbehebungen und Sicherheitslücken konzentrieren – große Neuerungen sind hingegen nicht zu erwarten. Dennoch sollten iPhone-Nutzer aufmerksam bleiben: Gerade die kleinen Updates beseitigen oft nervige Probleme, die nach größeren Releases auftreten.

Rückblick: Das brachte bereits iOS 26.0.1

Zwei Wochen ist es her, da verteilte Apple iOS 26.0.1. Diese Version kümmerte sich um mehrere Bugs, die insbesondere die aktuellen Modelle iPhone 17, iPhone Air und iPhone 17 Pro betrafen. Unter anderem kam es zu:

Wi-Fi- und Bluetooth-Abbrüchen,

Mobilfunkproblemen nach dem Update auf iOS 26,

Bildfehlern („Artefakten“) bei Fotos unter bestimmten Lichtbedingungen,

verschwundenen App-Symbolen nach Anpassung der Einfärbung,

sowie VoiceOver-Ausfällen bei einigen Nutzern.

Zusätzlich wurde eine Sicherheitslücke geschlossen.

Update für den Mac könnte folgen

Interessanterweise deutet sich an, dass nicht nur iPhones ein Update erhalten. Laut AppleInsider testet Apple intern auch macOS 26.0.2 – und zwar auf einem bislang unveröffentlichten Mac-Modell. Vermutlich handelt es sich um ein neues MacBook Pro (14 Zoll) mit M5-Chip, das dem Bericht zufolge noch vor den leistungsstärkeren M5-Pro- und M5-Max-Modellen erscheinen könnte.

Damit scheint klar: Apple arbeitet an einer ganzen Update-Welle quer durch die eigene Produktpalette.

Wann kommt iOS 26.0.2?

Ein konkretes Datum gibt es wie üblich nicht, doch das Muster ist bekannt: Zwischen zwei großen iOS-Versionen veröffentlicht Apple oft ein oder zwei Bugfix-Updates im Abstand von wenigen Wochen. Daher ist es sehr wahrscheinlich, dass iOS 26.0.2 noch im Oktober auf die iPhones dieser Welt rollt – in jedem Fall aber noch vor iOS 26.1.