iPhone-Nutzer können aufatmen: Apple kassiert (noch) keine Gebühren

Ein Jahr Aufatmen für iPhone-Besitzer – doch das Preisschild könnte schon lauern.

Apple hat iPhone-Besitzer von älteren Modellen positiv überrascht: Wer ein iPhone 14 oder iPhone 15 nutzt, bekommt ein weiteres Jahr kostenlosen Zugang zu den Satellitenfunktionen. Ursprünglich sollte der Gratiszeitraum bald auslaufen – beim iPhone 15 sogar noch im September 2025. Nun hat Apple die Frist im Zuge der Vorstellung des iPhone 17 verlängert, und zwar bis mindestens Mitte September 2026 (Quelle: MacRumors).

Verlängerung statt Abkassieren: Satellitenfeature fürs iPhone

Konkret betrifft das alle Geräte, die in einem Land aktiviert wurden, in dem Apples Satellitenfunktionen überhaupt verfügbar sind. Dazu gehören unter anderem Notruf-SOS über Satellit, Pannenhilfe oder auch die „Wo ist?“-Ortung, wenn man ganz ohne Mobilfunk oder WLAN dasteht. Alles Features, die in Extremsituationen schlicht lebensrettend sein können.

Eigentlich war geplant, dass die Testphase beim iPhone 14 bereits im September 2024 endet. Daraus wurde nichts – Apple schob gleich zweimal nach. Auch beim iPhone 15 stand jetzt das Ende an, doch erneut hat man die Gratisphase kurzerhand verlängert.

Wie lange bleibt es kostenlos?

Natürlich drängt sich die Frage auf: Bleibt das jetzt für immer so, oder zieht Apple irgendwann doch die Gebührenkarte? Immerhin ist klar, dass die Entwicklung und der Betrieb der Satelliten-Infrastruktur Geld kosten – Partner Globalstar will ja auch bezahlt werden. Offiziell äußert sich Apple dazu nicht. Gebührenmodelle? Preise? Alles Fehlanzeige.

Dennoch: Angesichts des hohen Nutzwerts könnte Apple sich dauerhaft für eine kostenlose Lösung entscheiden. Zumindest wäre das ein starkes Argument fürs iPhone – ein echtes Alleinstellungsmerkmal, das die Konkurrenz nicht so einfach kopiert.

Meine Meinung: Macht es dauerhaft kostenlos Ehrlich gesagt: Wenn ein Feature potenziell Leben rettet, dann gehört es nicht hinter eine Paywall. Punkt. Apple hat sich das auf die Fahnen geschrieben, wenn auch bisher ohne finale Entscheidung. Hier könnte das Unternehmen ein Zeichen setzen – und den iPhones 14, 15 und auch allen künftigen Generationen die Satellitenfunktionen ohne Ablaufdatum spendieren. Kurzum: Gut, dass Apple die Testphase abermals verlängert. Aber besser wäre, endlich Klarheit zu schaffen. Alles andere wirkt wie eine Hinhaltetaktik. Sven Kaulfuss

