iPhone-Nutzer lieben diesen Trick: So verpasst ihr nie wieder einen Anruf

Wenn euer iPhone mal wieder zu leise ist, wenn’s wichtig wird – dieser Trick macht Schluss damit.

Viele iPhone-Besitzer kennen das Problem: Man stellt die Lautstärke leiser, um ein Video oder Musik zu hören – und plötzlich ist auch der Klingelton kaum noch zu hören. Die Folge: verpasste Anrufe oder ein überhörter Wecker. Doch das muss nicht sein. Mit einem simplen Kniff bleibt die Lautstärke von Klingel- und Hinweistönen immer gleich, egal wie ihr die Seitentasten nutzt.

So sperrt ihr die Klingelton-Lautstärke am iPhone

Die Schuldigen sitzen an der Seite eures iPhones: die Lautstärketasten. Standardmäßig steuern sie nicht nur Musik oder Videos, sondern auch die Klingel- und Hinweistöne. Wer also den Ton beim Streamen reduziert, senkt gleichzeitig ungewollt die Lautstärke des Klingeltons – und schon verpasst man den nächsten wichtigen Anruf. Die Lösung? Die Lautstärke fixieren!

Apple hat für genau dieses Problem eine Einstellung eingebaut. Ihr findet sie hier: Einstellungen → Töne & Haptik → „Mit Tasten ändern“ (deaktivieren).

Ist die Option ausgeschaltet, haben die Lautstärketasten keinen Einfluss mehr auf Klingel- und Hinweistöne. Stattdessen legt ihr die gewünschte Lautstärke einmalig über den Schieberegler in den Einstellungen fest – und sie bleibt unverändert bestehen.

Von nun an gilt: Dreht ihr beim nächsten YouTube-Video oder Spotify-Song die Lautstärke herunter, bleibt der Klingelton trotzdem laut und deutlich. Anrufe, Nachrichten und Wecker werden zuverlässig mit der eingestellten Lautstärke abgespielt – unabhängig davon, wie leise ihr euer iPhone sonst nutzt.

Die Quintessenz: Kleiner Trick, große Wirkung

Einmal aktiviert, gehört das Problem leiser Klingeltöne der Vergangenheit an. Viele iPhone-Nutzer schwören auf diese Funktion, weil sie simpel einzustellen ist und sofort wirkt. Kurz gesagt: Dieser Trick sorgt dafür, dass euch kein Anruf mehr durch die Lappen geht.