iPhone-Nutzer müssen sich umgewöhnen: Apple plant große Neuerung

Siri, aber völlig anders: Apple stellt unser iPhone-Erlebnis auf den Kopf.

Erfahre mehr zu unseren Affiliate-Links Symbol gekennzeichnet. Wenn du über diese Links einkaufst, erhalten wir eine Provision, die unsere redaktionelle Arbeit unterstützt. Der Preis für dich bleibt dabei unverändert. Diese Affiliate-Links sind durch einSymbol gekennzeichnet. Mehr erfahren.

Siri bekommt ein neues Gesicht – und zwar schon im nächsten Jahr. Laut einem Bericht von Bloomberg, bereitet Apple eine visuell überarbeitete Version seines Sprachassistenten vor, die auf iPhone und iPad Einzug halten soll. Parallel dazu wird Siri deutlich mächtiger und soll Nutzern erlauben, Apps komplett per Stimme zu steuern.

Anzeige

Neues Design für Siri auf iPhone und iPad ab 2026

Bloomberg-Reporter Mark Gurman berichtet, dass Apple an einer „visuell überarbeiteten“ Siri-Version arbeitet, die 2026 auf iPhone und iPad erscheinen soll. Details zum genauen Look verriet er nicht. Intern habe Apple mit unterschiedlichen Ansätzen experimentiert – von einer animierten Version des Mac-Finder-Logos bis hin zu Designs, die an Memojis erinnern. Ob Siri auf dem iPhone tatsächlich einen lebensechten Avatar bekommt, bleibt offen.

Das neue Design soll nicht nur kosmetischer Natur sein, sondern den Weg für umfassendere Interaktionen ebnen.

Mehr Power: Apps komplett mit der Stimme steuern

Neben der optischen Auffrischung steht ein deutliches Funktionsupgrade an. Gurman zufolge sollen Nutzer künftig vollständig per Sprachbefehl innerhalb von Apps navigieren und Aktionen ausführen können.

Mit iOS 26.4 könnte Siri zum Beispiel

Fotos suchen, bearbeiten und versenden,

Instagram-Beiträge kommentieren,

in Shopping-Apps scrollen und Artikel in den Warenkorb legen,

oder sich bei Diensten anmelden – alles ohne den Bildschirm zu berühren.

Anzeige

Damit würde Siri einen großen Schritt von der reinen Assistenz hin zur vollwertigen Steuerzentrale machen.

Rückblick: Design-Update gab es schon – aber nicht für alle

Eine visuelle Änderung gab es bereits im letzten Jahr, allerdings nur für Geräte mit Apple Intelligence. Auf diesen erscheint beim Aktivieren von Siri ein farbenfroher Schein um die Bildschirmränder. Ältere iPhones und iPads setzen dagegen noch auf das klassische kreisförmige Symbol am unteren Rand.

Die geplante Überarbeitung für 2026 dürfte also der erste große Designschritt sein, der alle aktuellen Geräte betrifft – und das in Kombination mit deutlich erweiterter Funktionalität.

Fest steht: 2026 wird sich die Nutzung von Siri auf iPhone und iPad grundlegend verändern – optisch und funktional. Nutzer müssen sich auf eine neue Oberfläche einstellen, die Sprachsteuerung noch zentraler macht.