iPhone-Nutzer müssen sofort handeln: Ignoriert dieses neue Apple-Update nicht

Ein Fehler, ein Klick – und euer iPhone ist direkt angreifbar.

Apple hat überraschend neue Updates für iPhone, iPad und Mac veröffentlicht. Mit iOS 18.6.2, iPadOS 18.6.2 und macOS Sequoia 15.6.1 wird eine schwerwiegende Sicherheitslücke geschlossen, die laut Apple bereits aktiv von Angreifern ausgenutzt wird. Nutzer sollten daher nicht zögern und die Aktualisierung sofort installieren.

Kritische Sicherheitslücke auf iPhone und Co: Apple bestätigt aktiven Angriff

In den offiziellen Sicherheitsunterlagen beschreibt Apple eine gefährliche Schwachstelle: Angreifer können durch das einfache Senden einer manipulierten Bilddatei Speicherfehler provozieren – mit potenziell gravierenden Folgen. Besonders brisant: Das Unternehmen spricht von einem „äußerst raffinierten Angriff auf bestimmte Personen“, der bereits beobachtet wurde (Quelle: MacRumors).

Damit wird klar: Es handelt sich nicht um eine theoretische Gefahr, sondern um eine konkrete Bedrohung. Wer sein iPhone, iPad oder Mac weiterhin ungepatcht nutzt, setzt sich unnötigen Risiken aus.

Updates für ältere Geräte verfügbar

Nicht nur die aktuellen Systeme erhalten das wichtige Sicherheitsupdate. Auch Nutzer älterer Geräte gehen nicht leer aus. Apple hat parallel iPadOS 17.7.10, macOS 14.7.8 und macOS 13.7.8 veröffentlicht. Damit sind auch Modelle abgesichert, die nicht mehr auf die neuesten Betriebssystemversionen aktualisieren können.

Interessant: Erst vor wenigen Tagen hatte Apple mit iOS 18.6.1 ein anderes Update ausgerollt. Im Mittelpunkt stand dabei vor allem die Rückkehr der Blutsauerstoffmessung für Apple-Watch-Besitzer in den USA. Nach einem Patentstreit musste Apple die Funktion entsprechend anpassen.

Fazit: Keine Zeit verlieren

Die aktuelle Aktualisierung ist nicht optional, sondern Pflicht. Die Gefahr durch die nun bekannte Lücke ist real und wird bereits aktiv ausgenutzt. iPhone-, iPad- und Mac-Nutzer sollten daher sofort handeln und iOS 18.6.2, iPadOS 18.6.2 oder macOS Sequoia 15.6.1 installieren. Wer ein älteres Gerät besitzt, greift zu den entsprechenden Updates für iPadOS 17 oder macOS 13 und 14.