iPhone-Nutzer sind gewarnt: Schaltet dieses Feature sofort aus, sonst wird’s teuer

Euer iPhone könnte gerade still und heimlich euer Geld verbrennen – und ihr merkt es nicht mal.

Wer mit einem iPhone unterwegs ist und keinen unbegrenzten Datentarif hat, sollte jetzt dringend die Einstellungen checken. Denn eine kleine Funktion namens „WLAN-Unterstützung“ kann unbemerkt euer gesamtes Datenvolumen vernichten – und am Ende teuer werden. Die Funktion greift nämlich immer dann ein, wenn das WLAN schwächelt. Klingt hilfreich, ist es aber nicht.

WLAN-Unterstützung auf dem iPhone: Gut gemeint, schlecht für euer Datenvolumen

Die Funktion, auch bekannt als Wi-Fi Assist, sorgt dafür, dass euer iPhone automatisch ins Mobilfunknetz wechselt, wenn das WLAN zu schwach oder instabil ist. Das klingt im ersten Moment komfortabel – etwa wenn das heimische WLAN mal wieder zickt – kann aber zur Datenfalle werden.

Gerade Nutzer mit kleinem Datentarif geraten hier schnell in die Kostenfalle: Ohne dass ihr es merkt, zapft das iPhone mobile Daten an, obwohl ihr dachtet, noch im WLAN zu sein. Und wenn das Datenvolumen einmal weg ist, geht’s ans teure Nachbuchen.

So deaktiviert ihr Apples Datenfalle

Zum Glück lässt sich die Funktion mit wenigen Schritten abschalten:

Öffnet die Einstellungen-App Tippt auf „Mobilfunk“ Scrollt ganz nach unten zu „WLAN-Unterstützung“ Deaktiviert den Schalter – er sollte grau erscheinen

Besser ausschalten – WLAN-Unterstützung im iPhone. (© Screenshot GIGA)

Wenn die Option bei euch bereits ausgeschaltet ist: Glück gehabt. Doch Vorsicht – nach größeren iOS-Updates kann es vorkommen, dass Apple die Funktion wieder still und heimlich aktiviert. Unser Tipp: Kontrollieren, bevor’s zu spät ist!

Die Quintessenz: Apple meint es gut, aber nicht alles, was automatisch hilft, ist auch wirklich hilfreich. Vor allem dann nicht, wenn es unbemerkt das Datenvolumen verbrennt. Wenn ihr also nicht über unbegrenztes Datenvolumen verfügt, schaltet WLAN-Unterstützung besser ab – und behaltet eure Daten im Griff.