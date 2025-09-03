iPhone-Nutzern reicht es langsam: Jeder Dritte will weg von Apple

Apples Zögern bei Foldables kann sich rächen.

Ein faltbares iPhone ist nach wie vor nicht angekündigt. Das ist zunehmend ein Problem, wie eine neue Umfrage zeigt. Während Apple weiter wartet, denken einige iPhone-Nutzer schon über einen Wechsel zu Samsung oder Google nach.

Ohne Falt-iPhone: 30 Prozent wollen weg

Laut einer repräsentativen Umfrage würden 20,1 Prozent der befragten iPhone-Nutzer einen Wechsel zu einem Samsung-Foldable in Betracht ziehen, falls Apple erst 2026 ein eigenes faltbares iPhone auf den Markt bringt. Weitere 10,2 Prozent sehen Google als interessante Alternative. Zusammen ergibt sich somit ein möglicher Verlust von über 30 Prozent der Kundschaft für Apple.

Die iPhone-Loyalität bleibt aber insgesamt hoch. Fast 70 Prozent planen ein Upgrade auf das iPhone 17, dabei stehen besonders die Pro-Modelle im Fokus. Doch ein Blick auf neue Formfaktoren im Android-Universum zeigt aber, dass die Geduld vieler Apple-Fans überraschend begrenzt ist. Das Fehlen eines faltbaren iPhones wird zunehmend als Schwäche wahrgenommen, da Samsung und Google schon länger entsprechende Modelle anbieten.

Auch das Preisniveau spielt eine Rolle: 68,9 Prozent der Befragten nennen den Preis als größtes Hindernis beim Upgrade. Sollten Apple-Foldables ähnlich teuer werden wie die Konkurrenzprodukte, dürfte das die Wechselbereitschaft weiter erhöhen (Quelle: SellCell).

Apple: iPhone-Loyalität mit Ablaufdatum?

Apple genießt nach wie vor eine hohe Zufriedenheit unter den Kunden. Laut Umfrage sind 73 Prozent zufriedener mit ihrem iPhone als früher. Doch fast ein Drittel gibt an, dass Apple gegenüber der Konkurrenz an Innovationskraft verloren habe. Das betrifft vor allem Bereiche wie faltbare Displays und die KI-Integration. Zudem sehen einige Nutzer das Preis-Leistungs-Verhältnis als schlechter an als früher.

Apple könnte durch den späteren Start eines Foldables tatsächlich ein wichtiges Zeitfenster verpassen. Selbst Nutzer, die bisher wenig mit Android anfangen konnten, zeigen sich zunehmend offen für Alternativen. Zwar sagt fast jeder Zweite, Android reize ihn nicht, doch gleichzeitig wächst die Anerkennung für die Leistung von Samsung- und Google-Smartphones.