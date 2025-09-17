iPhone ohne SIM einrichten: Diese Tricks helfen euch weiter

iPhone ohne SIM-Karte einrichten – wie geht das? Viele Neubesitzer eines iPhones scheitern an der Aktivierung, da sie noch nicht die passende SIM-Karte für das Gerät besitzen. Mit einigen Umwegen kann man das iPhone aber auch ohne eigene SIM aktivieren.

Erfahre mehr zu unseren Affiliate-Links Symbol gekennzeichnet. Wenn du über diese Links einkaufst, erhalten wir eine Provision, die unsere redaktionelle Arbeit unterstützt. Der Preis für dich bleibt dabei unverändert. Diese Affiliate-Links sind durch einSymbol gekennzeichnet. Mehr erfahren.

iPhone ohne SIM starten

Früher war es nötig, eine physische SIM-Karte einzulegen, um ein iPhone überhaupt in Betrieb zu nehmen. Das gilt heute vor allem für ältere Modelle. Apple verzichtet in den USA bereits bei aktuellen Modellen auf eine physische SIM-Karte. Zukünftig dürften auch deutsche iOS-Geräte nur noch mit eSIM laufen. Laut der Seite MacGeneration soll bereits das kommende iPhone 15 in Frankreich nur noch mit der digitalen SIM laufen.

Anzeige

Für Deutschland gibt es zwar noch keine entsprechenden Informationen, allerdings hat Apple in der Vergangenheit in beiden Ländern identische Versionen der iOS-Geräte vertrieben.

iPhone ohne SIM aktivieren: Wo liegt das Problem?

Bei älteren iPhones benötigt ihr die SIM-Karte nur für die Erstaktivierung. Nachdem ihr die Sprache und eure Region festgelegt und das WLAN-Passwort eingegeben habt, verlangt das iPhone die SIM-Karte, um die Aktivierung fortzusetzen. Ihr könnt auch einfach die SIM eures aktuellen iPhones nehmen und vorübergehend in das alte iPhone legen, um es zu aktivieren. Einmal eingerichtet, entfernt ihr die SIM-Karte wieder. Danach läuft alles über WLAN, und Apps wie WhatsApp, iMessage oder FaceTime funktionieren wie gewohnt.

Die passende SIM-Kartengröße für euer iPhone findet ihr hier:

Anzeige

iPhone mit SIM-Karte von einem Freund aktivieren

Falls ihr eure eigene SIM-Karte nicht für die Aktivierung nutzen wollt oder könnt, gibt es alternative Möglichkeiten:

Am einfachsten aktiviert ihr das iPhone ohne eigene SIM-Karte, indem ihr die Karte eines Freundes oder Bekannten nutzt. Das funktioniert selbst dann, wenn euer Freund ein Android-Smartphone verwendet.

Für die Aktivierung des alten iPhone ist es unerheblich, was für eine SIM-Karte ihr verwendet, Hauptsache sie passt in das Gerät. Legt einfach die SIM-Karte von eurem Bekannten ein und fahrt mit der Aktivierung fort.

Die Karte muss auch nicht aktiv sein, das heißt, es kann sich um eine Karte aus einem abgelaufenen Vertrag handeln.

Lediglich bei einem sehr alten iPhone-Modell müsst ihr darauf achten, dass das Gerät nicht über einen SIM-Lock verfügt, da es sonst an einen bestimmten Anbieter gebunden sein könnte.

Ihr könnt auch eine Prepaid-SIM-Karte verwenden, die ihr euch zum Beispiel beim Discounter in eurer Nähe besorgen könnt.

Früher gab es noch Umwege zur Aktivierung über einen Jailbreak. Inzwischen ist das aber nicht mehr möglich.

Wichtig: Direkt nach der Aktivierung und noch vor der Anmeldung der Apple-ID solltet ihr die fremde SIM-Karte wieder aus dem Gerät nehmen, da die Telefonnummer sonst fälschlicherweise mit der Apple-ID verknüpft werden könnte.

Anzeige

Ist die SIM-Karte zu klein für den Steckplatz, benötigt ihr einen Adapter. Hierbei handelt es sich um eine einfache Kunststoffform, in die ihr die SIM-Karte steckt. Anschließend steckt ihr SIM und Adapter in den SIM-Kartensteckplatz des iOS-Geräts.

10 Stück SIM-Karten-Adapter, 4-in-1 Standard-SIM-Konverter-Werkzeug-Set Preis kann jetzt höher sein. Preis vom 17.09.2025 15:56 Uhr

iPhone ohne SIM-Karte verwenden

Es gibt verschiedene Möglichkeiten, das eigene iPhone ohne SIM-Karte zu aktivieren. Eine optimale Allzweck-Lösung ist aber nicht dabei. Die beste Möglichkeit, das iPhone ohne eigene SIM-Karte zu aktivieren, ist sicherlich, einfach einen Freund nach der SIM-Karte zu fragen oder eine SIM-Karte aus dem aktuellen Smartphone zu nehmen. Bei der Einrichtung wird aber eine Internetverbindung vorausgesetzt. Ist das iPhone einmal aktiviert, benötigt ihr keine SIM-Karte mehr.

Anzeige

Ihr könnt das iPhone ganz normal nutzen, lediglich die Telefonie-Funktion und das mobile Datennetz sind nicht verfügbar. Zudem seht ihr eine Meldung über die fehlende SIM auf dem Bildschirm, die aber nur stört, die Funktion des iOS-Geräts aber nicht weiter beeinträchtigt. WhatsApp und Co. können auf dem iPhone auch ohne SIM-Karte installiert und in einem WLAN ohne Einschränkungen genutzt werden.