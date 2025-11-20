iPhone Pocket überrascht: Kaum zu glauben, aber Apple lag goldrichtig

Ein Apple-Produkt, das erst belächelt wurde – und jetzt überall ausverkauft ist.

Die neue iPhone Pocket, eine Zusammenarbeit zwischen Apple und dem japanischen Modehaus Issey Miyake, ist erst wenige Tage auf dem Markt – und bereits vielerorts vergriffen. Sowohl online als auch in ausgewählten Stores waren die ersten Chargen im Nu ausverkauft. Die textile Hülle scheint überraschend den Nerv der Kundschaft zu treffen: flexibel, stylisch und deutlich alltagstauglicher, als viele im Vorfeld dachten.

Apple trifft den Geschmack: iPhone Pocket ausverkauft

In New York bildeten sich bereits am vergangenen Freitagmorgen Schlangen vor dem einzigen US-Store, der die iPhone Pocket überhaupt vorrätig hatte. Kurz darauf waren auch online sämtliche Varianten verschwunden (Quelle: iphone-ticker.de). Die Produktreihe umfasst zwei Größen in mehreren Farbtönen, abgestimmt auf aktuelle iPhone-Modelle. Besonders spannend: Die gestrickte Struktur passt sich unterschiedlichen Gerätegrößen an und bietet zudem Platz für kleine Alltagsgegenstände – ganz im Stil des Modehauses.

Social Media zeigt es deutlich: Die Pocket funktioniert tatsächlich

Auf TikTok, X und YouTube überschlagen sich derzeit die Eindrücke von frühen Käufern. Die Clips zeigen: Trotz ihres textilen Aufbaus sitzt die Pocket erstaunlich eng am iPhone – nichts rutscht, nichts wackelt. Gleichzeitig ist das Material so flexibel, dass Nutzer problemlos AirPods oder andere Kleinigkeiten verstauen.

Einige tragen das längere Modell wie eine Umhängetasche, während die kompaktere Version bevorzugt an Taschen oder Rucksäcken befestigt wird. Die Pocket scheint sich also nicht nur optisch, sondern auch funktional sehr gut in den Alltag einzufügen.

Limitierte Verfügbarkeit entfacht den Hype

Dass die Hülle nur in wenigen Apple Stores und regionalen Onlineshops angeboten wird – etwa in Paris, Tokio, London oder Hongkong – verstärkt den Run zusätzlich. Laut Beiträgen in sozialen Netzwerken sollen einzelne Farben selbst innerhalb der Stores bereits nach wenigen Stunden knapp gewesen sein.

Der Preis fällt mit 160 bis 250 Euro (französische Preise) zwar selbst für Apple-Verhältnisse hoch aus, doch Käuferinnen und Käufer verweisen auf die Nähe zur Produktlinie von Issey Miyake. Der textile Charakter wirke hochwertig, fast wie ein Modeaccessoire statt einer simplen Handyhülle.

Ob die iPhone Pocket auch nach Deutschland kommt, bleibt aber weiterhin unklar. Eines ist jedoch sicher: Apple hat mit dem ungewöhnlichen Accessoire unübersehbar ins Schwarze getroffen. Wer hätte dies im Angesicht der astronomischen Preise im Vorfeld erwartet? Chapeau Apple!