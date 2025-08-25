iPhone-Reihenfolge: Alle Generationen von 2007 bis heute nach Release geordnet

2007 erschien das allererste iPhone. Seitdem hat Apple das Smartphone immer wieder modernisiert, neue Funktionen hinzugefügt und sich von alten Features verabschiedet. Wir haben hier alle iPhone-Modelle nach Release-Datum sortiert aufgelistet.
- 1.Übersicht
- 2.iPhone – 09.11.2007
- 3.iPhone 3G – 11.07.2008
- 4.iPhone 3GS – 19.06.2009
- 5.iPhone 4 – 24.06.2010
- 6.iPhone 4s – 14.10.2010
- 7.iPhone 5 – 21.09.2012
- 8.iPhone 5c – 20.09.2013
- 9.iPhone 5s – 20.09.2013
- 10.iPhone 6 / 6 Plus – 19.09.2014
- 11.iPhone 6s / 6s Plus – 25.09.2015
- 12.iPhone SE – 31.03.2016
- 13.iPhone 7 / 7 Plus – 16.09.2016
- 14.iPhone 8 / 8 Plus – 22.09.2017
- 15.iPhone X – 03.11.2017
- 16.iPhone XS / iPhone XS Max – 21.09.2018
- 17.iPhone XR – 26.10.2018
- 18.iPhone 11 Pro / iPhone 11 Pro Max – 20.09.2019
- 19.iPhone 11 – 20.09.2019
- 20.iPhone SE (2. Gen.) – 24.04.2020
- 21.iPhone 12 – 23.10.2020
- 22.iPhone 13 – 24.09.2021
- 23.iPhone SE (3rd Gen) – 18.03.2022
- 24.iPhone 14 – 16.09.2022
- 25.iPhone 15 – 12.09.2023
- 26.iPhone 16 – 13.09.2024
- 27.iPhone 16e – 28.02.2025
Übersicht
Modell
Release
Wichtigste Features/Neuerungen
Displaygröße, Maße (H×B×T) & Gewicht
Letzte OS-Version
iPhone
09.11.2007
Erstes iPhone, 2-MP-Kamera, Einführung des App Stores
3,5 Zoll, 115×61×11,6 mm, 135 g
iPhone OS 3.1.3 (2010)
iPhone 3G
11.07.2008
3G-Unterstützung, Plastikrückseite
3,5 Zoll, 115,5×62,1×12,3 mm, 133 g
iOS 4.2.1 (2010)
iPhone 3GS
19.06.2009
Schnellerer Prozessor, 3,1-MP-Kamera, Videoaufnahme
3,5 Zoll, 115,5×62,1×12,3 mm, 135 g
iOS 6.1.3 (2013)
iPhone 4
24.06.2010
Retina-Display (960×640), Frontkamera, 5-MP-Kamera, neues Design (Glas/Edelstahl)
3,5 Zoll, 115,2×58,6×9,3 mm, 137 g
iOS 7.1.2 (2014)
iPhone 4s
14.10.2011
Siri, 8-MP-Kamera, A5-Prozessor, 1080p-Video, letztes iPhone mit 30-Pin-Connector
3,5 Zoll, 115,2×58,6×9,3 mm, 140 g
iOS 9.3.5 (2017)
iPhone 5
21.09.2012
Lightning-Anschluss, Aluminiumgehäuse, 8-MP-Kamera, letztes iPhone mit 32-Bit-Prozessor
4 Zoll, 123,8×58,6×7,6 mm, 112 g
iOS 10.3.3 (2017)
iPhone 5s
20.09.2013
Touch-ID, 64-Bit-Prozessor (A7), Slow-Motion
4 Zoll, 123,8×58,6×7,6 mm, 112 g
iOS 12.4.1 (2019)
iPhone 5c
20.09.2013
Bunte Gehäuse, 8-MP-Kamera
4 Zoll, 124,4×59,2×8,97 mm, 132 g
iOS 10.3.3 (2017)
iPhone 6
19.09.2014
12-MP-Kamera, dünneres Design
4,7 Zoll, 138,1×67×6,9 mm, 129 g
iOS 12.4.1 (2019)
iPhone 6 Plus
19.09.2014
1080p-Auflösung, 8-MP-Kamera mit OIS
5,5 Zoll, 158,1×77,8×7,1 mm, 172 g
iOS 12.4.1 (2019)
iPhone 6s
25.09.2015
3D Touch, 4K-Video, A9-Prozessor
4,7 Zoll, 138,3×67,1×7,1 mm, 143 g
iOS 15.6.1 (2022)
iPhone 6s Plus
25.09.2015
Optical Image Stabilization (OIS), 3D Touch, 4K-Video, A9-Prozessor
5,5 Zoll, 158,2×77,9×7,3 mm, 192 g
iOS 15.6.1 (2022)
iPhone SE
31.03.2016
Kompaktmodell mit A9-Chip, letztes iPhone mit 3,5-mm-Klinkenanschluss
4 Zoll, 123,8×58,6×7,6 mm, 113 g
iOS 15.6.1 (2022)
iPhone 7
16.09.2016
Wasserdicht (IP67), 12-MP-Kamera mit OIS, kein Klinkenanschluss, A10-Fusion-Chip
4,7 Zoll, 138,3×67,1×7,1 mm, 138 g
iOS 15.6.1 (2022)
iPhone 7 Plus
16.09.2016
Dual-Kamera, A10-Fusion-Chip
5,5 Zoll, 158,2×77,9×7,3 mm, 188 g
iOS 15.6.1 (2022)
iPhone 8
22.09.2017
Glasrückseite, Wireless Charging, A11 Bionic, 12-MP-Kamera mit 4K@60fps
4,7 Zoll, 138,4×67,3×7,3 mm, 148 g
iOS 16.6.1 (2023)
iPhone 8 Plus
22.09.2017
A11 Bionic
5,5 Zoll, 158,4×78,1×7,5 mm, 202 g
iOS 16.6.1 (2023)
iPhone X
03.11.2017
Randloses OLED, Notch, Face ID, 12-MP-Dual-Kamera, Gestensteuerung, A11 Bionic
5,8 Zoll, 143,6×70,9×7,7 mm, 174 g
iOS 16.6.1 (2023)
iPhone XS
21.09.2018
A12 Bionic, OLED, Dual-SIM, 12-MP-Dual-Kamera mit Smart HDR
5,8 Zoll, 143,6×70,9×7,7 mm, 177 g
iOS 18.6.2 (2025)
iPhone XS Max
21.09.2018
OLED, A12 Bionic, 12-MP-Dual-Kamera
6,5 Zoll, 157,5×77,4×7,7 mm, 208 g
iOS 18.6.2 (2025)
iPhone XR
26.10.2018
LCD, A12 Bionic, günstigeres Modell
6,1 Zoll, 150,9×75,7×8,3 mm, 194 g
iOS 18.6.2 (2025)
iPhone 11
20.09.2019
LCD, Dual-Kamera, Ultraweitwinkel, Nachtmodus, Wasserdicht (IP68), A13 Bionic
6,1 Zoll, 150,9×75,7×8,3 mm, 194 g
Aktuell
iPhone 11 Pro
20.09.2019
OLED, Triple-Kamera, mattes Glas, A13 Bionic
5,8 Zoll, 144×71,4×8,1 mm, 188 g
Aktuell
iPhone 11 Pro Max
20.09.2019
OLED, Triple-Kamera (12 MP), A13 Bionic
6,5 Zoll, 158×77,8×8,1 mm, 226 g
Aktuell
iPhone SE (2nd Gen)
24.04.2020
Letztes LCD-iPhone, A13-Chip, 12-MP-Kamera, Homebutton
4,7 Zoll, 138,4×67,3×7,3 mm, 148 g
Aktuell
iPhone 12
23.10.2020
OLED, 5G, flaches Design, MagSafe, A14 Bionic, 12-MP-Dual-Kamera
6,1 Zoll, 146,7×71,5×7,4 mm, 164 g
Aktuell
iPhone 12 Pro
23.10.2020
OLED, 5G, Triple-Kamera (12 MP, LiDAR), A14 Bionic
6,1 Zoll, 146,7×71,5×7,4 mm, 189 g
Aktuell
iPhone 12 Pro Max
23.10.2020
OLED, 5G, Triple-Kamera (12 MP, LiDAR), A14 Bionic
6,7 Zoll, 160,8×78,1×7,4 mm, 228 g
Aktuell
iPhone 12 Mini
13.11.2020
A14 Bionic, ersters Mini-iPhone
5,4 Zoll, 131,5×64,2×7,4 mm, 135 g
Aktuell
iPhone 13
24.09.2021
A15 Bionic, 12-MP-Dual-Kamera (diagonale Anordnung)
6,1 Zoll, 146,7×71,5×7,65 mm, 174 g
Aktuell
iPhone 13 Pro
24.09.2021
120-Hz-ProMotion, Triple-Kamera (12 MP, Makro), A15 Bionic
6,1 Zoll, 146,7×71,5×7,65 mm, 204 g
Aktuell
iPhone 13 Pro Max
24.09.2021
120-Hz-ProMotion, Triple-Kamera (12 MP, Makro), A15 Bionic
6,7 Zoll, 160,8×78,1×7,65 mm, 240 g
Aktuell
iPhone 13 Mini
24.09.2021
OLED, A15 Bionic, letztes Mini-iPhone
5,4 Zoll, 131,5×64,2×7,65 mm, 141 g
Aktuell
iPhone SE (3rd Gen)
18.03.2022
Letztes iPhone mit physischem Home-Button, A15 Bionic-Chip, 12-MP-Kamera
4,7 Zoll, 138,4×67,3×7,3 mm, 144 g
Aktuell
iPhone 14
16.09.2022
Letze iPhone-Reihe mit Lightning-Anschluss, A15 Bionic, 12-MP-Kamera
6,1 Zoll, 146,7×71,5×7,8 mm, 172 g
Aktuell
iPhone 14 Pro
16.09.2022
Dynamic Island, 48-MP-Kamera, A16 Bionic
6,1 Zoll, 147,5×71,5×7,85 mm, 206 g
Aktuell
iPhone 14 Pro Max
16.09.2022
Dynamic Island, A16 Bionic, 48-MP-Kamera
6,7 Zoll, 160,7×77,6×7,85 mm, 240 g
Aktuell
iPhone 15
12.09.2023
Erste iPhone-Reihe mit USB-C, 48-MP-Kamera, A16 Bionic
6,1 Zoll, 147,6×71,6×7,8 mm, 171 g
Aktuell
iPhone 15 Pro
12.09.2023
Titan-Gehäuse, Action-Button, A17 Pro
6,1 Zoll, 146,6×70,6×8,25 mm, 187 g
Aktuell
iPhone 15 Pro Max
12.09.2023
Titan-Gehäuse, Action-Button, A17 Pro
6,7 Zoll, 159,9×76,7×8,25 mm, 221 g
Aktuell
iPhone 16
13.09.2024
Capture-Button, A18 Bionic
6,1 Zoll, 147,6×71,6×7,8 mm, 172 g
Aktuell
iPhone 16 Pro
13.09.2024
A18 Pro, KI-Funktionen, Capture-Button
6,3 Zoll, 149,4×71,4×8,2 mm, 192 g
Aktuell
iPhone 16 Pro Max
13.09.2024
A18 Pro, Capture-Button, KI-Funktionen, Action-Button
6,9 Zoll, 163×77,6×8,3 mm, 221 g
Aktuell
iPhone 16e
28.02.2025
A18-Chip, einzelne Kamera, Notch, kein MagSafe, keine Kamerataste
6,1 Zoll, 146,7×71,5×7,8 mm, 167 g
Aktuell
iPhone – 09.11.2007
Das erste iPhone war ein Meilenstein der Technikgeschichte. Mit ihm hat Apple die mobilen „Apps“ bekannt gemacht. Auf dem ersten iPhone konnten Nutzer nur auf die vorinstallierten System-Apps zurückgreifen. Später kam der Apple-Store hinzu, mit dem man bis heute neue Apps auf iPhones und iPads installieren kann.
- 3,5-Zoll-Display
- Auflösung von 480 x 320 Pixel
iPhone 3G – 11.07.2008
- Größte Neuerung des iPhone 3G war die Unterstützung des Netzwerk-Standards 3G
- Plastik statt Aluminium auf der Rückseite
- etwas bessere Akkulaufzeit
iPhone 3GS – 19.06.2009
- Im iPhone 3GS gab es einen neuen Prozessor (Samsung S5L8920)
- Verbesserte Kamera: 3,1 Megapixel statt 2 Megapixel.
- Verbesserte Internetverbindung
iPhone 4 – 24.06.2010
- Das iPhone 4 hatte ein verändertes Design
- Neuer Prozessor (Apple A4)
- Verbesserte Kamera: 5 Megapixel
- Verbesserte Auflösung: 960 x 640 Pixel
- Erstes Smartphone mit Frontkamera (für „Face Time“ und Selfies)
iPhone 4s – 14.10.2010
- Das iPhone 4s war ein verbessertes iPhone 4 mit neuem Prozessor (Apple A5)
- Verbesserte Kamera: 8 Megapixel
- Erste Integration der Sprachassistentin Siri
iPhone 5 – 21.09.2012
- Das iPhone 5 hatte ein größeres 4-Zoll-Display, war aber insgesamt leichter
- Verbesserter Prozessor (Apple A6)
- RAM wurde auf 1 GB verdoppelt
iPhone 5c – 20.09.2013
- Das iPhone 5c hatte minimale Unterschiede zum iPhone 5
- Etwas längere Akkulaufzeit und Sprechdauer
- Bunte Rückseite (Weiß, Pink, Gelb, Blau, Grün)
- Speichergrößen 16 und 32 GB verfügbar
iPhone 5s – 20.09.2013
- Das iPhone 5s wurde zeitgleich mit dem iPhone 5c veröffentlicht
- Speichergrößen 16, 32 und 64 GB verfügbar
- Die Farben Silber, Grau und Gold waren verfügbar
- Zum ersten Mal wurden zwei Prozessoren verbaut (Apple A7 mit 64 Bit und „M7 Motion Co-Prozessor“)
iPhone 6 / 6 Plus – 19.09.2014
- Das iPhone 6 ist bis heute das am meisten verkaufte Smartphone
- Das iPhone 6 hatte ein 4,7-Zoll-Display, das 6 Plus hatte ein 5,5-Zoll-Display
- Beide Modelle wurden mit einem internen Speicher von 128 GB angeboten
iPhone 6s / 6s Plus – 25.09.2015
- Das iPhone 6s kommt mit einer neuen Prozessorgeneration
- Verdopplung des RAM-Speichers auf 2 GB
- Verbesserte Kamera: 12 Megapixel
- Erstmalige 3D-Touch-Unterstützung
- Schnellere Variante des Fingerabdrucksensors Touch-ID
iPhone SE – 31.03.2016
- Das iPhone SE war ein Zwischenmodell und kombinierte die Form des iPhone 5s mit der Technik des iPhone 6s, war aber günstiger als das iPhone 6s (Plus)
- Die Frontkamera war dafür abgespeckt
- Auch der Fingerabdrucksensor war langsamer als der des iPhone 6s
iPhone 7 / 7 Plus – 16.09.2016
- Das iPhone 7 (Plus) hatte einen neuen Prozessor (A10 Fusion Chip), der angeblich doppelt so schnell sein sollte wie der Vorgänger
- Die 7-Plus-Variante hatte eine Dual-Kamera, bestehend aus Tele- und Weitwinkelkamera
- Fehlender Kopfhöreranschluss (3,5 mm Klinke)
- Homebutton war kein physischer Knopf mehr
- Stattdessen wurde 3D-Touch eingesetzt (Taptic Engine)
iPhone 8 / 8 Plus – 22.09.2017
- Das Gehäuse des iPhone 8 (Plus) bestand aus Glas und Aluminium
- Sogenanntes True-Tone-Display, das die Farben anhand aktueller Lichtverhältnisse anpasst
- Neuer Prozessor (A11-Bionic-SoC)
- Alle Farbkombinationen unterstützten zum ersten Mal Wireless Charging (Qi-Ladegeräte)
- Die Farbe Rot („Product Red“) wurde erstmals am 13. April 2018 eingeführt
iPhone X – 03.11.2017
- Das Gehäuse des iPhone X bestand aus Edelstahl und Glas
- „Super Retina HD-Display“ mit abgerundeten Ecken
- Nahezu randloses Display an der Vorderseite, aber mit Notch am oberen Bildschirmrand
- Neue Funktion „Face-ID“, die das Smartphone per Gesichtserkennung entsperrt
- Emojis und Memojis waren durch „Face-ID“ möglich
- Kein Homebutton mehr, stattdessen eine Gestensteuerung
- Gleicher Prozessor wie beim iPhone 8 / 8 Plus
- 5 voreingestellte Effekte für Porträtaufnahmen (Haupt- und Frontkamera)
iPhone XS / iPhone XS Max – 21.09.2018
- Im iPhone XS (Max) war ein neuer Prozessor (Apple A12 Bionic)
- OLED-Displays: 5,8-Zoll beim iPhone XS, 6,5-Zoll beim iPhone XS Max
- Beide Geräte unterstützten Dual-SIM (Nano- und eSIM)
iPhone XR – 26.10.2018
- Das iPhone XR hatte ein 6,1-Zoll-LCD-Display (zwischen iPhone XS und iPhone XS Max)
- Knappe HD-Auflösung
- 1 GB weniger RAM als XS und XS Max
- Nur eine Kameralinse auf der Rückseite
iPhone 11 Pro / iPhone 11 Pro Max – 20.09.2019
- Das iPhone 11 Pro (Max) hatte ein mattiertes Glas auf der Rückseite
- 5,8-Zoll-Display beim iPhone 11 Pro
- 6,5-Zoll-Display beim iPhone 11 Pro Max
- Mit 12-Megapixel-Hauptkamera, -Tele- und Ultra-Weitwinkelkamera
- Neuer Nachtmodus
- Anordnung der Kamera auf der Rückseite erinnert an einen Fidget-Spinner
- Neuer Prozessor (A13 Bionic)
- Kein 3D-Touch mehr
iPhone 11 – 20.09.2019
- Das iPhone 11 war in 6 Farben erhältlich (Weiß, Lila, Grün, Gelb, Schwarz und Rot)
- 6,1-Zoll-Display
- Ähnliches Design wie Vorgänger
- Zwei Kameras auf der Rückseite mit je 12 Megapixel
- Kein mattes Design im Gegensatz zum 11 Pro / 11 Pro Max
- Kein Tele-Zoom
iPhone SE (2. Gen.) – 24.04.2020
- Das iPhone SE (2020) orientierte sich mit dem 4,7-Zoll-LCD-Display an der Größe des iPhone SE aus 2016
- Das Gehäuse bestand aus Aluminium und Glas
- Es gibt einen physischen Homebutton
- Die Kamera auf der Rückseite hat nur eine Linse
- Kein Kopfhöreranschluss
- Als Prozessor ist der „A13 Bionic“ mit 3 GB RAM verbaut
- Außerdem ist Stereo-Sound im Vergleich zum 2016er Modell zu hören
iPhone 12 – 23.10.2020
Neben dem iPhone 12 gibt es noch die Varianten: iPhone 12 Mini, iPhone 12 Pro und iPhone 12 Pro Max.
- Die iPhone-Modelle unterscheiden sich vor allem in der Größe, dem Display und der Kamera.
- Der Prozessor: Apple A14 Bionic (6-Kern-CPU, 4-Kern-GPU, 5-nm-Verfahren)
- 5G wird unterstützt.
- Je nach Modell hat das Display eine Auflösung von 2.340 x 1.080 Pixel bis zu 2.778 x 1.284 Pixel.
- Der interne Speicher reicht je nach Modell von 64 bis 512 GB.
- Der Arbeitsspeicher ist je nach Modell 4 bis 6 GB groß.
- Die Kameras haben 12,2 Megapixel.
iPhone 13 – 24.09.2021
Die vier iPhone-13-Modelle lauten iPhone 13 Mini, iPhone 13, iPhone 13 Pro, iPhone 13 Pro Max.
- Primäres Erkennungsmerkmal ist immer noch die Notch an der Vorderseite.
- Die iPhone-Modelle unterscheiden sich vor allem in der Display-Größe und der Akkudauer.
- Das iPhone 13 Mini und iPhone 13 haben eine Bildwiederholrate von 60 Hz, während die anderen beiden Modelle 120 Hz haben für deutlich flüssigere Animationen.
- Der Prozessor: Apple A15 Bionic (6-Kern-CPU, 4-Kern-GPU, 5-nm-Verfahren)
- 5G wird unterstützt.
- Je nach Modell hat das Display eine Auflösung von 2.340 × 1.080 Pixel bis zu 2.778 × 1.284 Pixel.
- Der interne Speicher reicht je nach Modell von 128 GB bis 1 TB.
- Der Arbeitsspeicher ist je nach Modell 4 bis 6 GB groß.
- Die Kameras haben 12 Megapixel – also keine Änderung, zumindest was die Megapixel-Anzahl angeht.
- Die Dual-Kameras sind auf der Rückseite diagonal statt untereinander angeordnet, damit es sich von anderen iPhone-Modellen unterscheidet.
- Optisch sieht das iPhone 13 zwar gut aus, ist durch die harten Kanten aber nicht so angenehm in der Hand zu halten.
- Als Farben sind erhältlich: Rot, Weiß, Dunkelblau, Blau und Rosa.
- Als Betriebssystem wird iOS 15 verwendet.
iPhone SE (3rd Gen) – 18.03.2022
Das iPhone SE (3. Gen.) ist das letzte klassische SE-Modell und setzt auf das kompakte 4,7-Zoll-Design des iPhone 8 mit Homebutton und Aluminiumgehäuse.
Es kombiniert den A15-Chip (wie das iPhone 13) mit einer 12-MP-Kamera und 5G-Unterstützung, verzichtet aber auf Face ID und die Mehrfachkamera. Als günstigste iPhone-Option richtete es sich 2022 an Nutzer, die ein kleines, leistungsstarkes Smartphone mit aktueller Technik suchten.
iPhone 14 – 16.09.2022
Die vier iPhone-14-Modelle lauten iPhone 14, iPhone 14 Plus, iPhone 14 Pro und iPhone 14 Pro Max.
- Primäres Erkennungsmerkmal ist ab den Modellen iPhone 14 Pro und Pro Max nicht mehr die Notch, sondern das sogenannte „Dynamic Island“.
- Die iPhone-Modelle haben wie gewohnt unterschiedliche Display-Größen und Akkudauer.
- Das iPhone 14 und das iPhone 14 Plus haben immer noch ein 60-Hz-Display. Die beiden Pro-Modelle liefern 120 Hertz mit flüssigeren Animationen.
- Der Prozessor: Im iPhone 14 und iPhone 14 Plus ist der A15 Bionic (6-Kern-CPU, 4-Kern-GPU, 5-nm-Verfahren) verbaut, in den Pro-Modellen der A16 Bionic (6-Kern-CPU, 5-Kern-GPU, 5-nm-Verfahren).
- 5G wird unterstützt.
- Je nach Modell hat das Display eine Auflösung von 2.532 × 1.170 Pixel bis zu 2.796 × 1.290 Pixel.
- Der interne Speicher reicht je nach Modell von 128 GB bis 1 TB.
- Der Arbeitsspeicher ist bei allen Modellen 6 GB groß.
- Kameras: Im iPhone 14 und iPhone 14 Plus ist eine 12-MP-Kamera verbaut, in den Pro-Modellen eine 48-MP-Kamera.
- Die Dual-Kameras sind auf der Rückseite ähnlich wie beim iPhone 13 angeordnet. Das iPhone 14 ist also auf den ersten Blick nicht vom vorherigen Modell zu unterscheiden.
- Als Farben sind erhältlich: Rot, Weiß, Schwarz, Hell-Violett und Hell-Blau.
- Als Betriebssystem wird iOS 16 verwendet.
iPhone 15 – 12.09.2023
Die vier iPhone-15-Modelle lauten iPhone 15, iPhone 15 Plus, iPhone 15 Pro und iPhone 15 Pro Max.
- Bei allen Modellen sieht man nun das „Dynamic Island“ als „neue Notch“ und primäres Erkennungsmerkmal.
- Die Pro-Modelle haben eine neue Taste: Den Action-Button, um das Smartphone schnell stummschalten zu können.
- Die iPhone-Modelle haben unterschiedliche Display-Größen und eine unterschiedliche Akkudauer.
- Das Display des iPhone 15 und des iPhone 15 Plus arbeiten immer noch mit 60 Hz. Das Pro und Pro Max zeigen durch 120 Hertz deutlich flüssigere und zeitgemäßere Animationen an.
- Der Prozessor: Im iPhone 15 und iPhone 15 Plus ist der A16 Bionic (6-Kern-CPU, 5-Kern-GPU, zusätzlich die „Neural-Engine“ mit 16 Kernen) verbaut, in den Pro-Modellen der A17 Pro (6-Kern-CPU, 6-Kern-GPU, 16-Kern-Neural-Engine).
- 5G wird unterstützt.
- Die Display-Auflösungen und -größen:
- iPhone 15: 2556 × 1179 Pixel (6,1 Zoll)
- iPhone 15 Plus: 2796 × 1290 Pixel (6,8 Zoll)
- iPhone 15 Pro: 2.556 × 1.179 Pixel (6,1 Zoll)
- iPhone 15 Pro Max: 2.796 × 1.290 Pixel (6,7 Zoll)
- Der interne Speicher reicht je nach Modell von 128 GB bis 1 TB.
- Der Arbeitsspeicher
- iPhone 15 und iPhone 15 Plus: 6 GB.
- iPhone 15 Pro und iPhone 15 Pro Max: 8 GB.
- Kameras: Bei allen Modellen ist eine 48-MP-Kamera eingebaut.
- Die Dual-Kameras sind auf der Rückseite ähnlich wie beim iPhone 13 und 14 angeordnet. Das iPhone 13, 14 und 15 ist also nicht auf den ersten Blick zu unterscheiden. Es sei denn, man kennt die Farben der jeweiligen Generation.
- Als Farben sind erhältlich:
- iPhone 15 und iPhone 15 Plus: Pink, Gelb, Grün, Blau und Schwarz.
- iPhone 15 Pro und iPhone 15 Pro Max: Dunkelgrau („Titan Schwarz“), Hellgrau („Titan Natur“), Weiß („Titan Weiß“) und Dunkelblau („Titan Blau“).
- Als Betriebssystem wird iOS 17.02 verwendet.
iPhone 16 – 13.09.2024
Es gibt vier iPhone-16-Modelle. Sie lauten iPhone 16, iPhone 16 Plus, iPhone 16 Pro und iPhone 16 Pro Max.
- Alle Modelle haben nun links oberhalb der Lautstärke-Buttons den sogenannten Action-Button für Zusatzfunktionen. Er schaltet das Smartphone stumm, kann aber auch anders eingestellt werden. Etwa, um häufig genutzte Apps anzuzeigen.
- Neuer Capture-Button (Camera Control) an der rechten unteren Seite des iPhones. Er kann die Kamera unter anderem starten und als Auslöser eingesetzt werden.
- Das Display des iPhone 16 und des iPhone 16 Plus arbeiten weiterhin mit nur 60 Hz. Das Pro und Pro Max haben wie die Vorgänger bereits 120 Hertz für flüssigere Animationen.
- Der Prozessor: Im iPhone 16 und iPhone 16 Plus ist der A18 Bionic (6-Kern-CPU, 5-Kern-GPU, zusätzlich die „Neural-Engine“ mit 16 Kernen) verbaut, in den Pro-Modellen der A18 Pro (6-Kern-CPU, 6-Kern-GPU, 16-Kern-Neural-Engine).
- Die Display-Auflösungen und -größen:
- iPhone 16: 2.556 x 1.179 (6,1 Zoll)
- iPhone 16 Plus: 2.796 x 1.290 Pixel (6,7 Zoll)
- iPhone 16 Pro: 2.622 x 1.206 Pixel (6,3 Zoll)
- iPhone 16 Pro Max: 2.868 x 1.320 Pixel (6,9 Zoll)
- Der interne Speicher:
- Standard-Modelle: 128, 256 oder 512 GB.
- Pro-Modelle: 256, 512 oder 1024 GB (1 TB).
- Der Arbeitsspeicher ist bei allen Modellen 8 GB groß.
- Kameras: Bei allen Modellen ist eine 48-MP-Kamera eingebaut.
- Die Dual-Kameras sind auf der Rückseite ähnlich wie beim iPhone 13, 14 und 15 angeordnet. Anhand der Farben kann man aber die iPhone-Generationen vergleichsweise gut unterscheiden.
- Als Farben sind erhältlich:
- iPhone 16 und iPhone 16 Plus: Blau („Ultramarin“), Blaugrün, Pink, Weiß und Schwarz.
- iPhone 16 Pro und iPhone 16 Pro Max: Schwarz („Titan Schwarz“), Hellgrau („Titan Natur“), Weiß („Titan Weiß“) und Gelbrot („Titan Wüstensand“).
- Neue KI-Funktionen (Apple Intelligence).
- Als Betriebssystem wird iOS 18 verwendet.
iPhone 16e – 28.02.2025
Das iPhone 16e bricht aus der herkömmlichen 16er-Reihe aus. Es ist das Budget-Modell und somit der Nachfolger der ehemaligen SE-Reihe. Im Vergleich zur regulären 16er-Reihe ist das Design näher beim iPhone 14 mit Notch statt der Dynamic Island.
Es kombiniert ein größeres Display (6,1 Zoll) mit kompakter Bauweise und aktueller Leistung (A18) – allerdings ohne Premium-Features der Pro-Modelle. So fehlen Action-Button, Kamerataste und MagSafe. Es bietet ein Aluminiumgehäuse und eine einzelne 48-MP-Kamera (ohne Ultraweitwinkel oder Tele). Ideal für Nutzer, die ein günstiges, leistungsstarkes iPhone suchen.
Weitere nützliche Tipps zum Thema iPhone seht ihr auch im folgenden Videofeed oder dem Lesetipp darunter: