iPhone-Reihenfolge: Alle Generationen von 2007 bis heute nach Release geordnet

2007 erschien das allererste iPhone. Seitdem hat Apple das Smartphone immer wieder modernisiert, neue Funktionen hinzugefügt und sich von alten Features verabschiedet. Wir haben hier alle iPhone-Modelle nach Release-Datum sortiert aufgelistet.

Erfahre mehr zu unseren Affiliate-Links Symbol gekennzeichnet. Wenn du über diese Links einkaufst, erhalten wir eine Provision, die unsere redaktionelle Arbeit unterstützt. Der Preis für dich bleibt dabei unverändert. Diese Affiliate-Links sind durch einSymbol gekennzeichnet. Mehr erfahren.

Übersicht

Modell Release Wichtigste Features/Neuerungen Displaygröße, Maße (H×B×T) & Gewicht Letzte OS-Version iPhone 09.11.2007 Erstes iPhone, 2-MP-Kamera, Einführung des App Stores 3,5 Zoll, 115×61×11,6 mm, 135 g iPhone OS 3.1.3 (2010) iPhone 3G 11.07.2008 3G-Unterstützung, Plastikrückseite 3,5 Zoll, 115,5×62,1×12,3 mm, 133 g iOS 4.2.1 (2010) iPhone 3GS 19.06.2009 Schnellerer Prozessor, 3,1-MP-Kamera, Videoaufnahme 3,5 Zoll, 115,5×62,1×12,3 mm, 135 g iOS 6.1.3 (2013) iPhone 4 24.06.2010 Retina-Display (960×640), Frontkamera, 5-MP-Kamera, neues Design (Glas/Edelstahl) 3,5 Zoll, 115,2×58,6×9,3 mm, 137 g iOS 7.1.2 (2014) iPhone 4s 14.10.2011 Siri, 8-MP-Kamera, A5-Prozessor, 1080p-Video, letztes iPhone mit 30-Pin-Connector 3,5 Zoll, 115,2×58,6×9,3 mm, 140 g iOS 9.3.5 (2017) iPhone 5 21.09.2012 Lightning-Anschluss, Aluminiumgehäuse, 8-MP-Kamera, letztes iPhone mit 32-Bit-Prozessor 4 Zoll, 123,8×58,6×7,6 mm, 112 g iOS 10.3.3 (2017) iPhone 5s 20.09.2013 Touch-ID, 64-Bit-Prozessor (A7), Slow-Motion 4 Zoll, 123,8×58,6×7,6 mm, 112 g iOS 12.4.1 (2019) iPhone 5c 20.09.2013 Bunte Gehäuse, 8-MP-Kamera 4 Zoll, 124,4×59,2×8,97 mm, 132 g iOS 10.3.3 (2017) iPhone 6 19.09.2014 12-MP-Kamera, dünneres Design 4,7 Zoll, 138,1×67×6,9 mm, 129 g iOS 12.4.1 (2019) iPhone 6 Plus 19.09.2014 1080p-Auflösung, 8-MP-Kamera mit OIS 5,5 Zoll, 158,1×77,8×7,1 mm, 172 g iOS 12.4.1 (2019) iPhone 6s 25.09.2015 3D Touch, 4K-Video, A9-Prozessor 4,7 Zoll, 138,3×67,1×7,1 mm, 143 g iOS 15.6.1 (2022) iPhone 6s Plus 25.09.2015 Optical Image Stabilization (OIS), 3D Touch, 4K-Video, A9-Prozessor 5,5 Zoll, 158,2×77,9×7,3 mm, 192 g iOS 15.6.1 (2022) iPhone SE 31.03.2016 Kompaktmodell mit A9-Chip, letztes iPhone mit 3,5-mm-Klinkenanschluss 4 Zoll, 123,8×58,6×7,6 mm, 113 g iOS 15.6.1 (2022) iPhone 7 16.09.2016 Wasserdicht (IP67), 12-MP-Kamera mit OIS, kein Klinkenanschluss, A10-Fusion-Chip 4,7 Zoll, 138,3×67,1×7,1 mm, 138 g iOS 15.6.1 (2022) iPhone 7 Plus 16.09.2016 Dual-Kamera, A10-Fusion-Chip 5,5 Zoll, 158,2×77,9×7,3 mm, 188 g iOS 15.6.1 (2022) iPhone 8 22.09.2017 Glasrückseite, Wireless Charging, A11 Bionic, 12-MP-Kamera mit 4K@60fps 4,7 Zoll, 138,4×67,3×7,3 mm, 148 g iOS 16.6.1 (2023) iPhone 8 Plus 22.09.2017 A11 Bionic 5,5 Zoll, 158,4×78,1×7,5 mm, 202 g iOS 16.6.1 (2023) iPhone X 03.11.2017 Randloses OLED, Notch, Face ID, 12-MP-Dual-Kamera, Gestensteuerung, A11 Bionic 5,8 Zoll, 143,6×70,9×7,7 mm, 174 g iOS 16.6.1 (2023) iPhone XS 21.09.2018 A12 Bionic, OLED, Dual-SIM, 12-MP-Dual-Kamera mit Smart HDR 5,8 Zoll, 143,6×70,9×7,7 mm, 177 g iOS 18.6.2 (2025) iPhone XS Max 21.09.2018 OLED, A12 Bionic, 12-MP-Dual-Kamera 6,5 Zoll, 157,5×77,4×7,7 mm, 208 g iOS 18.6.2 (2025) iPhone XR 26.10.2018 LCD, A12 Bionic, günstigeres Modell 6,1 Zoll, 150,9×75,7×8,3 mm, 194 g iOS 18.6.2 (2025) iPhone 11 20.09.2019 LCD, Dual-Kamera, Ultraweitwinkel, Nachtmodus, Wasserdicht (IP68), A13 Bionic 6,1 Zoll, 150,9×75,7×8,3 mm, 194 g Aktuell iPhone 11 Pro 20.09.2019 OLED, Triple-Kamera, mattes Glas, A13 Bionic 5,8 Zoll, 144×71,4×8,1 mm, 188 g Aktuell iPhone 11 Pro Max 20.09.2019 OLED, Triple-Kamera (12 MP), A13 Bionic 6,5 Zoll, 158×77,8×8,1 mm, 226 g Aktuell iPhone SE (2nd Gen) 24.04.2020 Letztes LCD-iPhone, A13-Chip, 12-MP-Kamera, Homebutton 4,7 Zoll, 138,4×67,3×7,3 mm, 148 g Aktuell iPhone 12 23.10.2020 OLED, 5G, flaches Design, MagSafe, A14 Bionic, 12-MP-Dual-Kamera 6,1 Zoll, 146,7×71,5×7,4 mm, 164 g Aktuell iPhone 12 Pro 23.10.2020 OLED, 5G, Triple-Kamera (12 MP, LiDAR), A14 Bionic 6,1 Zoll, 146,7×71,5×7,4 mm, 189 g Aktuell iPhone 12 Pro Max 23.10.2020 OLED, 5G, Triple-Kamera (12 MP, LiDAR), A14 Bionic 6,7 Zoll, 160,8×78,1×7,4 mm, 228 g Aktuell iPhone 12 Mini 13.11.2020 A14 Bionic, ersters Mini-iPhone 5,4 Zoll, 131,5×64,2×7,4 mm, 135 g Aktuell iPhone 13 24.09.2021 A15 Bionic, 12-MP-Dual-Kamera (diagonale Anordnung) 6,1 Zoll, 146,7×71,5×7,65 mm, 174 g Aktuell iPhone 13 Pro 24.09.2021 120-Hz-ProMotion, Triple-Kamera (12 MP, Makro), A15 Bionic 6,1 Zoll, 146,7×71,5×7,65 mm, 204 g Aktuell iPhone 13 Pro Max 24.09.2021 120-Hz-ProMotion, Triple-Kamera (12 MP, Makro), A15 Bionic 6,7 Zoll, 160,8×78,1×7,65 mm, 240 g Aktuell iPhone 13 Mini 24.09.2021 OLED, A15 Bionic, letztes Mini-iPhone 5,4 Zoll, 131,5×64,2×7,65 mm, 141 g Aktuell iPhone SE (3rd Gen) 18.03.2022 Letztes iPhone mit physischem Home-Button, A15 Bionic-Chip, 12-MP-Kamera 4,7 Zoll, 138,4×67,3×7,3 mm, 144 g Aktuell iPhone 14 16.09.2022 Letze iPhone-Reihe mit Lightning-Anschluss, A15 Bionic, 12-MP-Kamera 6,1 Zoll, 146,7×71,5×7,8 mm, 172 g Aktuell iPhone 14 Pro 16.09.2022 Dynamic Island, 48-MP-Kamera, A16 Bionic 6,1 Zoll, 147,5×71,5×7,85 mm, 206 g Aktuell iPhone 14 Pro Max 16.09.2022 Dynamic Island, A16 Bionic, 48-MP-Kamera 6,7 Zoll, 160,7×77,6×7,85 mm, 240 g Aktuell iPhone 15 12.09.2023 Erste iPhone-Reihe mit USB-C, 48-MP-Kamera, A16 Bionic 6,1 Zoll, 147,6×71,6×7,8 mm, 171 g Aktuell iPhone 15 Pro 12.09.2023 Titan-Gehäuse, Action-Button, A17 Pro 6,1 Zoll, 146,6×70,6×8,25 mm, 187 g Aktuell iPhone 15 Pro Max 12.09.2023 Titan-Gehäuse, Action-Button, A17 Pro 6,7 Zoll, 159,9×76,7×8,25 mm, 221 g Aktuell iPhone 16 13.09.2024 Capture-Button, A18 Bionic 6,1 Zoll, 147,6×71,6×7,8 mm, 172 g Aktuell iPhone 16 Pro 13.09.2024 A18 Pro, KI-Funktionen, Capture-Button 6,3 Zoll, 149,4×71,4×8,2 mm, 192 g Aktuell iPhone 16 Pro Max 13.09.2024 A18 Pro, Capture-Button, KI-Funktionen, Action-Button 6,9 Zoll, 163×77,6×8,3 mm, 221 g Aktuell iPhone 16e 28.02.2025 A18-Chip, einzelne Kamera, Notch, kein MagSafe, keine Kamerataste 6,1 Zoll, 146,7×71,5×7,8 mm, 167 g Aktuell

Anzeige

iPhone – 09.11.2007

Das erste iPhone war ein Meilenstein der Technikgeschichte. Mit ihm hat Apple die mobilen „Apps“ bekannt gemacht. Auf dem ersten iPhone konnten Nutzer nur auf die vorinstallierten System-Apps zurückgreifen. Später kam der Apple-Store hinzu, mit dem man bis heute neue Apps auf iPhones und iPads installieren kann.

3,5-Zoll-Display

Auflösung von 480 x 320 Pixel

Das allererste iPhone (© Carl Berkeley from Riverside California (Wikipedia)

Anzeige

iPhone 3G – 11.07.2008

Größte Neuerung des iPhone 3G war die Unterstützung des Netzwerk-Standards 3G

Plastik statt Aluminium auf der Rückseite

etwas bessere Akkulaufzeit

iPhone 3GS – 19.06.2009

Im iPhone 3GS gab es einen neuen Prozessor (Samsung S5L8920)

Verbesserte Kamera: 3,1 Megapixel statt 2 Megapixel.

Verbesserte Internetverbindung

Das iPhone 3GS (© Apple)

Anzeige

iPhone 4 – 24.06.2010

Das iPhone 4 hatte ein verändertes Design

Neuer Prozessor (Apple A4)

Verbesserte Kamera: 5 Megapixel

Verbesserte Auflösung: 960 x 640 Pixel

Erstes Smartphone mit Frontkamera (für „Face Time“ und Selfies)

Das iPhone 4 (© Apple)

Anzeige

iPhone 4s – 14.10.2010

Das iPhone 4s war ein verbessertes iPhone 4 mit neuem Prozessor (Apple A5)

Verbesserte Kamera: 8 Megapixel

Erste Integration der Sprachassistentin Siri

Das Iphone 4s (© Apple)

Anzeige

iPhone 5 – 21.09.2012

Das iPhone 5 hatte ein größeres 4-Zoll-Display, war aber insgesamt leichter

Verbesserter Prozessor (Apple A6)

RAM wurde auf 1 GB verdoppelt

Das iPhone 5 (© Apple)

iPhone 5c – 20.09.2013

Das iPhone 5c hatte minimale Unterschiede zum iPhone 5

Etwas längere Akkulaufzeit und Sprechdauer

Bunte Rückseite (Weiß, Pink, Gelb, Blau, Grün)

Speichergrößen 16 und 32 GB verfügbar

Die verschiedenen Farben des iPhone 5c (© Apple)

iPhone 5s – 20.09.2013

Das iPhone 5s wurde zeitgleich mit dem iPhone 5c veröffentlicht

Speichergrößen 16, 32 und 64 GB verfügbar

Die Farben Silber, Grau und Gold waren verfügbar

Zum ersten Mal wurden zwei Prozessoren verbaut (Apple A7 mit 64 Bit und „M7 Motion Co-Prozessor“)

Das iPhone 5s (© Apple)

iPhone 6 / 6 Plus – 19.09.2014

Das iPhone 6 ist bis heute das am meisten verkaufte Smartphone

Das iPhone 6 hatte ein 4,7-Zoll-Display, das 6 Plus hatte ein 5,5-Zoll-Display

Beide Modelle wurden mit einem internen Speicher von 128 GB angeboten

Das iPhone 6 (links) und iPhone 6 Plus (rechts) (© Apple)

iPhone 6s / 6s Plus – 25.09.2015

Das iPhone 6s kommt mit einer neuen Prozessorgeneration

Verdopplung des RAM-Speichers auf 2 GB

Verbesserte Kamera: 12 Megapixel

Erstmalige 3D-Touch-Unterstützung

Schnellere Variante des Fingerabdrucksensors Touch-ID

Das iPhone 6s (links) und iPhone 6s Plus (rechts) (© Apple)

iPhone SE – 31.03.2016

Das iPhone SE war ein Zwischenmodell und kombinierte die Form des iPhone 5s mit der Technik des iPhone 6s, war aber günstiger als das iPhone 6s (Plus)

Die Frontkamera war dafür abgespeckt

Auch der Fingerabdrucksensor war langsamer als der des iPhone 6s

Das erste iPhone SE (© Apple)

iPhone 7 / 7 Plus – 16.09.2016

Das iPhone 7 (Plus) hatte einen neuen Prozessor (A10 Fusion Chip), der angeblich doppelt so schnell sein sollte wie der Vorgänger

Die 7-Plus-Variante hatte eine Dual-Kamera, bestehend aus Tele- und Weitwinkelkamera

Fehlender Kopfhöreranschluss (3,5 mm Klinke)

Homebutton war kein physischer Knopf mehr

Stattdessen wurde 3D-Touch eingesetzt (Taptic Engine)

iPhone 8 / 8 Plus – 22.09.2017

Das Gehäuse des iPhone 8 (Plus) bestand aus Glas und Aluminium

Sogenanntes True-Tone-Display, das die Farben anhand aktueller Lichtverhältnisse anpasst

Neuer Prozessor (A11-Bionic-SoC)

Alle Farbkombinationen unterstützten zum ersten Mal Wireless Charging (Qi-Ladegeräte)

Die Farbe Rot („Product Red“) wurde erstmals am 13. April 2018 eingeführt

Links nach rechts: iPhone 8, iPhone 8 Plus, iPhone 7 Plus, iPhone 7 (© GIGA)

iPhone X – 03.11.2017

Das Gehäuse des iPhone X bestand aus Edelstahl und Glas

„Super Retina HD-Display“ mit abgerundeten Ecken

Nahezu randloses Display an der Vorderseite, aber mit Notch am oberen Bildschirmrand

Neue Funktion „Face-ID“, die das Smartphone per Gesichtserkennung entsperrt

Emojis und Memojis waren durch „Face-ID“ möglich

Kein Homebutton mehr, stattdessen eine Gestensteuerung

Gleicher Prozessor wie beim iPhone 8 / 8 Plus

5 voreingestellte Effekte für Porträtaufnahmen (Haupt- und Frontkamera)

Das iPhone X (© Holger Eilhard, GIGA)

iPhone XS / iPhone XS Max – 21.09.2018

Im iPhone XS (Max) war ein neuer Prozessor (Apple A12 Bionic)

OLED-Displays: 5,8-Zoll beim iPhone XS, 6,5-Zoll beim iPhone XS Max

Beide Geräte unterstützten Dual-SIM (Nano- und eSIM)

Das iPhone XS Max (© GIGA)

iPhone XR – 26.10.2018

Das iPhone XR hatte ein 6,1-Zoll-LCD-Display (zwischen iPhone XS und iPhone XS Max)

Knappe HD-Auflösung

1 GB weniger RAM als XS und XS Max

Nur eine Kameralinse auf der Rückseite

Das iPhone XR (© GIGA)

iPhone 11 Pro / iPhone 11 Pro Max – 20.09.2019

Das iPhone 11 Pro (Max) hatte ein mattiertes Glas auf der Rückseite

5,8-Zoll-Display beim iPhone 11 Pro

6,5-Zoll-Display beim iPhone 11 Pro Max

Mit 12-Megapixel-Hauptkamera, -Tele- und Ultra-Weitwinkelkamera

Neuer Nachtmodus

Anordnung der Kamera auf der Rückseite erinnert an einen Fidget-Spinner

Neuer Prozessor (A13 Bionic)

Kein 3D-Touch mehr

Das iPhone 11 Pro (© iPhone 11 Pro (Bild: GIGA))

iPhone 11 – 20.09.2019

Das iPhone 11 war in 6 Farben erhältlich (Weiß, Lila, Grün, Gelb, Schwarz und Rot)

6,1-Zoll-Display

Ähnliches Design wie Vorgänger

Zwei Kameras auf der Rückseite mit je 12 Megapixel

Kein mattes Design im Gegensatz zum 11 Pro / 11 Pro Max

Kein Tele-Zoom

Die unterschidlichen Rückseiten des iPhone 11 (© Apple)

iPhone SE (2. Gen.) – 24.04.2020

Das iPhone SE (2020) orientierte sich mit dem 4,7-Zoll-LCD-Display an der Größe des iPhone SE aus 2016

Das Gehäuse bestand aus Aluminium und Glas

Es gibt einen physischen Homebutton

Die Kamera auf der Rückseite hat nur eine Linse

Kein Kopfhöreranschluss

Als Prozessor ist der „A13 Bionic“ mit 3 GB RAM verbaut

Außerdem ist Stereo-Sound im Vergleich zum 2016er Modell zu hören

Die unterschiedlichen Farben des iPhone SE (2nd Gen) (© Apple)

iPhone 12 – 23.10.2020

Neben dem iPhone 12 gibt es noch die Varianten: iPhone 12 Mini, iPhone 12 Pro und iPhone 12 Pro Max.

Die iPhone-Modelle unterscheiden sich vor allem in der Größe, dem Display und der Kamera.

Der Prozessor: Apple A14 Bionic (6-Kern-CPU, 4-Kern-GPU, 5-nm-Verfahren)

5G wird unterstützt.

Je nach Modell hat das Display eine Auflösung von 2.340 x 1.080 Pixel bis zu 2.778 x 1.284 Pixel.

Der interne Speicher reicht je nach Modell von 64 bis 512 GB.

Der Arbeitsspeicher ist je nach Modell 4 bis 6 GB groß.

Die Kameras haben 12,2 Megapixel.

Das iPhone 12 (© GIGA)

iPhone 13 – 24.09.2021

Die vier iPhone-13-Modelle lauten iPhone 13 Mini, iPhone 13, iPhone 13 Pro, iPhone 13 Pro Max.

Primäres Erkennungsmerkmal ist immer noch die Notch an der Vorderseite.

Die iPhone-Modelle unterscheiden sich vor allem in der Display-Größe und der Akkudauer.

Das iPhone 13 Mini und iPhone 13 haben eine Bildwiederholrate von 60 Hz, während die anderen beiden Modelle 120 Hz haben für deutlich flüssigere Animationen.

Der Prozessor: Apple A15 Bionic (6-Kern-CPU, 4-Kern-GPU, 5-nm-Verfahren)

5G wird unterstützt.

Je nach Modell hat das Display eine Auflösung von 2.340 × 1.080 Pixel bis zu 2.778 × 1.284 Pixel.

Der interne Speicher reicht je nach Modell von 128 GB bis 1 TB.

Der Arbeitsspeicher ist je nach Modell 4 bis 6 GB groß.

Die Kameras haben 12 Megapixel – also keine Änderung, zumindest was die Megapixel-Anzahl angeht.

Die Dual-Kameras sind auf der Rückseite diagonal statt untereinander angeordnet, damit es sich von anderen iPhone-Modellen unterscheidet.

Optisch sieht das iPhone 13 zwar gut aus, ist durch die harten Kanten aber nicht so angenehm in der Hand zu halten.

Als Farben sind erhältlich: Rot, Weiß, Dunkelblau, Blau und Rosa.

Als Betriebssystem wird iOS 15 verwendet.

Die verschiedenen Farben des iPhone 13 (© Apple)

iPhone SE (3rd Gen) – 18.03.2022

Das iPhone SE (3. Gen.) ist das letzte klassische SE-Modell und setzt auf das kompakte 4,7-Zoll-Design des iPhone 8 mit Homebutton und Aluminiumgehäuse.

Es kombiniert den A15-Chip (wie das iPhone 13) mit einer 12-MP-Kamera und 5G-Unterstützung, verzichtet aber auf Face ID und die Mehrfachkamera. Als günstigste iPhone-Option richtete es sich 2022 an Nutzer, die ein kleines, leistungsstarkes Smartphone mit aktueller Technik suchten.

Das Apple iPhone SE (3rd Gen) (© Apple)

iPhone 14 – 16.09.2022

Die vier iPhone-14-Modelle lauten iPhone 14, iPhone 14 Plus, iPhone 14 Pro und iPhone 14 Pro Max.

Primäres Erkennungsmerkmal ist ab den Modellen iPhone 14 Pro und Pro Max nicht mehr die Notch, sondern das sogenannte „Dynamic Island“.

Die iPhone-Modelle haben wie gewohnt unterschiedliche Display-Größen und Akkudauer.

Das iPhone 14 und das iPhone 14 Plus haben immer noch ein 60-Hz-Display. Die beiden Pro-Modelle liefern 120 Hertz mit flüssigeren Animationen.

Der Prozessor: Im iPhone 14 und iPhone 14 Plus ist der A15 Bionic (6-Kern-CPU, 4-Kern-GPU, 5-nm-Verfahren) verbaut, in den Pro-Modellen der A16 Bionic (6-Kern-CPU, 5-Kern-GPU, 5-nm-Verfahren).

5G wird unterstützt.

Je nach Modell hat das Display eine Auflösung von 2.532 × 1.170 Pixel bis zu 2.796 × 1.290 Pixel.

Der interne Speicher reicht je nach Modell von 128 GB bis 1 TB.

Der Arbeitsspeicher ist bei allen Modellen 6 GB groß.

Kameras: Im iPhone 14 und iPhone 14 Plus ist eine 12-MP-Kamera verbaut, in den Pro-Modellen eine 48-MP-Kamera.

Die Dual-Kameras sind auf der Rückseite ähnlich wie beim iPhone 13 angeordnet. Das iPhone 14 ist also auf den ersten Blick nicht vom vorherigen Modell zu unterscheiden.

Als Farben sind erhältlich: Rot, Weiß, Schwarz, Hell-Violett und Hell-Blau.

Als Betriebssystem wird iOS 16 verwendet.

Die verschiedenen Farben des iPhone 14 und iPhone 14 Plus. (© Apple)

iPhone 15 – 12.09.2023

Die vier iPhone-15-Modelle lauten iPhone 15, iPhone 15 Plus, iPhone 15 Pro und iPhone 15 Pro Max.

Bei allen Modellen sieht man nun das „Dynamic Island“ als „neue Notch“ und primäres Erkennungsmerkmal.

Die Pro-Modelle haben eine neue Taste: Den Action-Button, um das Smartphone schnell stummschalten zu können.

Die iPhone-Modelle haben unterschiedliche Display-Größen und eine unterschiedliche Akkudauer.

Das Display des iPhone 15 und des iPhone 15 Plus arbeiten immer noch mit 60 Hz. Das Pro und Pro Max zeigen durch 120 Hertz deutlich flüssigere und zeitgemäßere Animationen an.

Der Prozessor: Im iPhone 15 und iPhone 15 Plus ist der A16 Bionic (6-Kern-CPU, 5-Kern-GPU, zusätzlich die „Neural-Engine“ mit 16 Kernen) verbaut, in den Pro-Modellen der A17 Pro (6-Kern-CPU, 6-Kern-GPU, 16-Kern-Neural-Engine).

5G wird unterstützt.

Die Display-Auflösungen und -größen:

iPhone 15: 2556 × 1179 Pixel (6,1 Zoll) iPhone 15 Plus: 2796 × 1290 Pixel (6,8 Zoll) iPhone 15 Pro: 2.556 × 1.179 Pixel (6,1 Zoll) iPhone 15 Pro Max: 2.796 × 1.290 Pixel (6,7 Zoll)

Der interne Speicher reicht je nach Modell von 128 GB bis 1 TB.

Der Arbeitsspeicher

iPhone 15 und iPhone 15 Plus: 6 GB. iPhone 15 Pro und iPhone 15 Pro Max: 8 GB.

Kameras: Bei allen Modellen ist eine 48-MP-Kamera eingebaut.

Die Dual-Kameras sind auf der Rückseite ähnlich wie beim iPhone 13 und 14 angeordnet. Das iPhone 13, 14 und 15 ist also nicht auf den ersten Blick zu unterscheiden. Es sei denn, man kennt die Farben der jeweiligen Generation.

Als Farben sind erhältlich:

iPhone 15 und iPhone 15 Plus: Pink, Gelb, Grün, Blau und Schwarz. iPhone 15 Pro und iPhone 15 Pro Max: Dunkelgrau („Titan Schwarz“), Hellgrau („Titan Natur“), Weiß („Titan Weiß“) und Dunkelblau („Titan Blau“).

Als Betriebssystem wird iOS 17.02 verwendet.

Die Farben des iPhone 15. (© Apple)

iPhone 16 – 13.09.2024

Es gibt vier iPhone-16-Modelle. Sie lauten iPhone 16, iPhone 16 Plus, iPhone 16 Pro und iPhone 16 Pro Max.

Alle Modelle haben nun links oberhalb der Lautstärke-Buttons den sogenannten Action-Button für Zusatzfunktionen. Er schaltet das Smartphone stumm, kann aber auch anders eingestellt werden. Etwa, um häufig genutzte Apps anzuzeigen.

Neuer Capture-Button (Camera Control) an der rechten unteren Seite des iPhones. Er kann die Kamera unter anderem starten und als Auslöser eingesetzt werden.

Das Display des iPhone 16 und des iPhone 16 Plus arbeiten weiterhin mit nur 60 Hz. Das Pro und Pro Max haben wie die Vorgänger bereits 120 Hertz für flüssigere Animationen.

Der Prozessor: Im iPhone 16 und iPhone 16 Plus ist der A18 Bionic (6-Kern-CPU, 5-Kern-GPU, zusätzlich die „Neural-Engine“ mit 16 Kernen) verbaut, in den Pro-Modellen der A18 Pro (6-Kern-CPU, 6-Kern-GPU, 16-Kern-Neural-Engine).

Die Display-Auflösungen und -größen:

iPhone 16: 2.556 x 1.179 (6,1 Zoll) iPhone 16 Plus: 2.796 x 1.290 Pixel (6,7 Zoll) iPhone 16 Pro: 2.622 x 1.206 Pixel (6,3 Zoll) iPhone 16 Pro Max: 2.868 x 1.320 Pixel (6,9 Zoll)

Der interne Speicher:

Standard-Modelle: 128, 256 oder 512 GB. Pro-Modelle: 256, 512 oder 1024 GB (1 TB).

Der Arbeitsspeicher ist bei allen Modellen 8 GB groß.

Kameras: Bei allen Modellen ist eine 48-MP-Kamera eingebaut.

Die Dual-Kameras sind auf der Rückseite ähnlich wie beim iPhone 13, 14 und 15 angeordnet. Anhand der Farben kann man aber die iPhone-Generationen vergleichsweise gut unterscheiden.

Als Farben sind erhältlich:

iPhone 16 und iPhone 16 Plus: Blau („Ultramarin“), Blaugrün, Pink, Weiß und Schwarz. iPhone 16 Pro und iPhone 16 Pro Max: Schwarz („Titan Schwarz“), Hellgrau („Titan Natur“), Weiß („Titan Weiß“) und Gelbrot („Titan Wüstensand“).

Neue KI-Funktionen (Apple Intelligence).

Als Betriebssystem wird iOS 18 verwendet.

Das sind die Farben der iPhone-16-Pro-Modelle. (© Apple)

iPhone 16e – 28.02.2025

Das iPhone 16e bricht aus der herkömmlichen 16er-Reihe aus. Es ist das Budget-Modell und somit der Nachfolger der ehemaligen SE-Reihe. Im Vergleich zur regulären 16er-Reihe ist das Design näher beim iPhone 14 mit Notch statt der Dynamic Island.

Es kombiniert ein größeres Display (6,1 Zoll) mit kompakter Bauweise und aktueller Leistung (A18) – allerdings ohne Premium-Features der Pro-Modelle. So fehlen Action-Button, Kamerataste und MagSafe. Es bietet ein Aluminiumgehäuse und eine einzelne 48-MP-Kamera (ohne Ultraweitwinkel oder Tele). Ideal für Nutzer, die ein günstiges, leistungsstarkes iPhone suchen.

Das 16e hat nur eine Hauptkamera (© Severin Pick / GIGA)

Weitere nützliche Tipps zum Thema iPhone seht ihr auch im folgenden Videofeed oder dem Lesetipp darunter:

Hat dir der Beitrag gefallen? Folge uns auf MSN und Google News und verpasse keine Neuigkeit rund um Technik, Games und Entertainment.