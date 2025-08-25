iPhone richtig nutzen: Diesen Fehler werdet ihr nie wieder machen

Ein iPhone zu benutzen ist eigentlich ein Kinderspiel und doch unterlaufen uns dabei immer wieder Fehler. Voraussetzung: Wir müssen die „Fehlbedienung“ erst mal als solche auch erkennen. Ein sehr gutes Beispiel ist die Verwendung der Kamera-App, die sich mit einem Tipp wesentlich komfortabler benutzen lässt.

Erfahre mehr zu unseren Affiliate-Links Symbol gekennzeichnet. Wenn du über diese Links einkaufst, erhalten wir eine Provision, die unsere redaktionelle Arbeit unterstützt. Der Preis für dich bleibt dabei unverändert. Diese Affiliate-Links sind durch einSymbol gekennzeichnet. Mehr erfahren.

Der Blick auf die Kamera-App im iPhone offenbart das Problem: Die Steuerelemente beispielsweise für Live-Fotos, RAW-Aufnahmen oder auch die Blitzsteuerung befinden sich alle ausgerechnet am oberen Rand. Wollt ihr die mit nur einer Hand erreichen, müsst ihr den Daumen ganz schön verrenken und ausstrecken. Gebt zu: Euch nervt das gewaltig.

Anzeige

Kamera-App im iPhone: Steuerelemente viel schneller erreichen

Was ihr vielleicht nicht wisst: Tippt ihr auf das obere Pfeilsymbol oben in der Mitte des Bildschirms, erscheint in der Benutzeroberfläche ein verstecktes Menü am unteren Rand. Dort lassen sich die Elemente für den Aufnahmemodus, die Belichtung, der Blitz, Timer, das Seitenverhältnis und mehr komfortabel im Einhandmodus bedienen. Doch es geht sogar noch einfacher. Einfach im Vorschaubild mit einem Finger von unten nach oben wischen. Schon erscheint das Menü ebenfalls. Ihr müsst also gar nicht auf den Pfeil tippen, um darauf zugreifen zu können – genial.

So kommt ihr schnell an die weiteren Steuerelemente der Kamera-App des iPhones. (© GIGA, Screenshot iOS)

Ergo: Ab sofort werdet ihr den Fehler hoffentlich nicht mehr begehen und eure Finger verrenken, nur um den Blitz zuzuschalten oder die Live-Fotos zu aktivieren beziehungsweise zu deaktivieren. Nun wisst ihr ja, wie es besser und schneller geht.

Anzeige

Weitere gesammelte Tipps und Tricks zum iPhone

Noch mehr Tipps gewünscht? In unserer Übersicht haben wir die besten Tricks gesammelt. Wenn ihr zum Beispiel schon immer wissen wolltet, wie ihr euch das Leben mit Kurzbefehlen auf dem iPhone leichter machen könnt oder wozu der LED-Blitz am Apple-Handy noch gut ist … wir verraten es euch in diesem Artikel auf GIGA: iPhone schlauer nutzen: Die besten Tipps und Tricks für euer Apple-Handy.

Übrigens: Es gibt in der Kamera-App drei Einstellungen, dir ihr am besten gleich ändern solltet. Welche dies sind, verraten wir euch in einem anderen, passenden Artikel.

Hat dir der Beitrag gefallen? Folge uns auf MSN und Google News und verpasse keine Neuigkeit rund um Technik, Games und Entertainment.