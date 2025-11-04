iPhone: So könnt ihr die nervige Vorschau-App wieder deaktivieren oder löschen

Mit iOS 26 hat Apple eine neue Vorschau-App („Preview“) eingeführt. Einige Nutzer sind davon jedoch genervt. Kann man die Vorschau-App beim iPhone deaktivieren oder löschen?

Vorschau-Funktion deaktivieren

Die App öffnet zum Beispiel PDF-Dateien standardmäßig nach der Installation von iOS 26. Wer sich davon gestört fühlt, kann im Fall von PDF-Dateien die Standard-App wieder auf den PDF-Reader seiner Wahl ändern oder die Vorschau-Funktion ignorieren. Am einfachsten ist der Griff zur Dateien-App: Hält man ein PDF gedrückt, kann man über „Öffnen mit“ die Option „Vorschau mit Übersicht“ aktivieren. Dann erscheinen PDFs wieder im vertrauten QuickLook-Viewer, statt direkt in der neuen App.

Öffnet dafür die Dateien-App auf dem iOS-Gerät. Tippt auf eine PDF-Datei und haltet den Finger länger auf dem Bildschirm. Im neuen Kontextmenü wählt ihr „Öffnen mit“. Setzt den Haken bei „Vorschau mit Übersicht“.

Daneben kann man hier auch eine andere installierte App auswählen, mit der PDF-Dateien angezeigt werden sollen. Das klappt entweder nur für die aktuell ausgewählte PDF-Datei oder man richtet den Viewer für die Anzeige aller Dokumente auf dem iPhone ein.

iPhone: Vorschau löschen

Mit iOS 26 wollte Apple eigentlich nur Gutes tun: Eine eigenständige Vorschau-App, bekannt vom Mac, sollte endlich auch auf iPhone und iPad den Umgang mit PDFs vereinfachen. Doch das Experiment ging schief. Statt Lob hagelt es Kritik und viele Nutzer suchen nach Wegen, die App wieder loszuwerden.

Wer von dem Preview-Feature komplett genervt ist, kann die Funktion auch komplett vom iPhone löschen. Sucht dafür die Vorschau-App über den Home-Screen oder geht in die App-Suche. Tippt auf den Eintrag und haltet den Finger länger auf dem Display. Über das neue Menü könnt ihr die Anwendung vom iPhone deinstallieren. Dann werden Dateien wieder so geöffnet, wie man es vor iOS 26 kennt.