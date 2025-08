iPhone-Tastatur gibt Rätsel auf: Das steckt hinter dem seltsamen Kringel

Dieses eigenartige Symbol auf euer iPhone-Tastatur hat eine Funktion, die fast niemand kennt.

Schon mal über das kleine, kringelartige Symbol auf der iPhone-Tastatur im Querformat gestolpert und gefragt, was das eigentlich soll? Die Antwort: Damit lässt sich eine Nachricht in eigener Handschrift verfassen – direkt in iMessage. Ohne Zusatz-App, ohne umständliche Einrichtung. Apple versteckt die Funktion ziemlich gut, aber sie ist da. Und sie funktioniert erstaunlich simpel.

Handschrift statt Tippen mit dem iPhone – so geht’s

Hier versteckt sich der komische Kringel auf der iPhone-Tastatur. (© Screenshot GIGA)

Wer keine Lust mehr auf Tippen hat oder mal etwas Persönlicheres verschicken will, kann auf dem iPhone ganz einfach zur Handschrift greifen. Alles, was ihr dafür tun müsst:

Öffnet iMessage (Nachrichten-App) und einen Chat.

Dreht euer iPhone in den Querformatmodus (Landscape).

(Landscape). Tippt in das Eingabefeld – unten rechts erscheint der „komische Kringel“.

Tippt darauf, und schon öffnet sich eine freie Fläche zum Schreiben mit dem Finger.

Die Eingabe funktioniert denkbar simpel: Mit dem Finger aufs Display schreiben, fertig. Farben oder andere Anpassungen? Fehlanzeige. Apple hält das Feature bewusst minimalistisch – was im Alltag durchaus von Vorteil ist. Wer mehr Platz zum Schreiben braucht, wischt einfach mit zwei Fingern nach links und erweitert das Eingabefeld.

So schaut es dann aus, wenn ihr mit der Eingabe fertig seid. (© Screenshot GIGA)

Bearbeiten? Nur eingeschränkt möglich

Wichtig zu wissen: Der Handschriftmodus funktioniert nur mit der Apple-Standardtastatur. Wer alternative Tastaturen aus dem App Store nutzt, muss für die Handschriftfunktion vorübergehend umstellen. Außerdem erscheint das Symbol nur im Querformat – Hochkant-Nutzer schauen in die Röhre.

„Widerrufen“ und „Fertig“ – bitte nicht leichtfertig antippen. (© Screenshot GIGA)

Wenn ihr euch beim Schreiben vertippt (oder „verschreibt“), könnt ihr mit einem Tipp auf „Widerrufen“ oben links die letzte Eingabe rückgängig machen. Tippt ihr auf „Fertig“, wird die Handschrift in die Nachricht übernommen – allerdings ohne nachträgliche Bearbeitungsmöglichkeit. Einmal „fertig“ heißt: nur noch löschen, nicht mehr ändern.

Quintessenz: Gut versteckt, aber charmant

Die Handschrift-Funktion auf dem iPhone ist ein echter Geheimtipp – charmant, einfach und genau das Richtige, wenn’s mal etwas Persönlicheres sein soll. Der seltsame Kringel mag auf den ersten Blick irritieren, aber hinter ihm steckt eine kleine, fast vergessene Apple-Spielerei, die durchaus ihren Platz verdient hat. Probiert’s aus – manchmal sagt ein gekritzeltes „Hey“ eben doch mehr als tausend Emojis.