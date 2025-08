iPhone-Trick: So ruft ihr eure Lieblingsmenschen blitzschnell an

Ein Tipp – und ihr seid direkt verbunden: So einfach kann das iPhone sein.

Erfahre mehr zu unseren Affiliate-Links Symbol gekennzeichnet. Wenn du über diese Links einkaufst, erhalten wir eine Provision, die unsere redaktionelle Arbeit unterstützt. Der Preis für dich bleibt dabei unverändert. Diese Affiliate-Links sind durch einSymbol gekennzeichnet. Mehr erfahren.

Das iPhone kann mehr, als man denkt – besonders dann, wenn es um alltägliche Dinge wie das Telefonieren geht. Mit dem interaktiven Kontakte-Widget ruft ihr eure wichtigsten Kontakte jetzt direkt vom Homescreen oder sogar vom Sperrbildschirm aus an – ohne Umweg über die Telefon-App. Das spart nicht nur Zeit, sondern fühlt sich endlich so an, wie man es sich bei Apple wünscht: einfach, direkt, elegant.

Anzeige

Kontakte-Widget auf dem Homescreen des iPhones – so geht’s

Mit einem FIngertipp direkt vom Homescreen aus den eigenen Lieblingsmenschen anrufen. (© Screenshot GIGA)

Mit iOS hat Apple viele seiner Widgets interaktiv gemacht – darunter auch das Kontakte-Widget. Statt nur Kontakte anzuzeigen, könnt ihr direkt daraus handeln: ein Tipp genügt, und schon startet der Anruf oder der Chat mit der gewünschten Person. Und so richtet ihr das Ganze ein:

Homescreen bearbeiten: Haltet eine freie Stelle auf dem Homescreen gedrückt und tippt oben links auf „Bearb.“, dann auf „Widget hinzufügen“. Kontakte-Widget wählen: Sucht nach „Kontakte“ und entscheidet euch für das kleinste Widget – wird zuerst angezeigt. Dann auf „Widget hinzufügen“ tippen. Schnellwahl aktivieren: Haltet das neue Widget gedrückt und wählt „Widget bearbeiten“. Hier schaltet ihr „Tasten anzeigen“ ein – damit erscheinen Telefonhörer und Chat-Blase direkt im Widget. Fertig: Nun genügt ein Tipp auf das Telefonsymbol, um den Anruf zu starten. Tippt ihr auf die Chat-Blase, landet ihr direkt im Nachrichtenverlauf mit der jeweiligen Person.

Anzeige

Auch am Sperrbildschirm des iPhones verfügbar

Ihr wollt noch schneller sein? Kein Problem. Das Kontakte-Widget lässt sich auch in der „Heute“-Ansicht auf dem Sperrbildschirm nutzen:

Wischt vom Lockscreen ganz nach rechts, um zur „Heute“-Ansicht zu gelangen.

Fügt dort wie oben beschrieben das Kontakte-Widget hinzu.

Jetzt reicht künftig ein Wisch nach rechts vom Sperrbildschirm – und euer Lieblingskontakt ist sofort erreichbar.

Kontakte im Widget anpassen

Kontakte, Nummern … alles kann angepasst werden. (© Screenshot GIGA)

Falls ihr einen anderen Kontakt verknüpfen möchtet, haltet einfach das entsprechende Widget gedrückt, geht auf „Widget bearbeiten“ und tippt auf den Namen. Danach könnt ihr einen neuen Kontakt aus eurer Liste auswählen. Selbiges funktioniert übrigens auch für die Wahl der Telefonnummern der Kontakte, sollten mehrere Nummern hinterlegt sein.

Anzeige

Mit diesem kleinen, aber feinen Trick macht ihr euer iPhone im Alltag deutlich effizienter – besonders für alle, die regelmäßig mit bestimmten Personen telefonieren oder schreiben.

Hat dir der Beitrag gefallen? Folge uns auf MSN und Google News und verpasse keine Neuigkeit rund um Technik, Games und Entertainment.