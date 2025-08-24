iPhone und Android: Mit diesem Trick checkt ihr, ob euer Smartphone zukunftssicher ist

Ein unscheinbarer Code entscheidet, ob euer Handy für die nächsten Jahre gerüstet ist.

Die Zukunft der Mobilfunktechnik gehört der eSIM. Wer heute noch eine klassische SIM-Karte in sein Handy steckt, muss sich darauf einstellen, dass dieses kleine Plastikteil in den kommenden Jahren immer mehr verschwindet. Schon jetzt setzen Apple, Samsung und Co. auf den eingebauten Chip. Ob euer Smartphone fit für die eSIM ist, könnt ihr mit einem simplen Trick selbst herausfinden – und zwar sofort, ohne mühseliges Blättern in der Bedienungsanleitung.

So prüft ihr, ob euer Smartphone eSIM unterstützt

Grundsätzlich gilt: Bei den meisten aktuellen Modellen der Ober- und oberen Mittelklasse ist die eSIM längst an Bord. Bei Apple beispielsweise unterstützen alle Modelle seit dem iPhone 11 den Standard, bei Samsung fing es mit der Galaxy-S20-Reihe an. Doch was ist mit anderen Marken und Handy-Modellen? Ganz einfach:

Öffnet die Telefon-App.

Gebt den Code *#06# ein.

ein. Tippt anschließend auf das Anrufsymbol.

Wird euch nun eine EID-Nummer (32-stellig) angezeigt, dann ist euer Smartphone eSIM-fähig. Falls nicht, müsst ihr leider weiterhin auf eine klassische SIM setzen.

Auf die EID kommt es an. (© Screenshot GIGA)

Warum die eSIM so praktisch ist

Die Vorteile der eSIM liegen auf der Hand:

Kein lästiges Fummeln mehr mit Plastik-Karten.

Mehr Platz im Smartphone für Technik und Akku.

Mehrere eSIMs (Profile) lassen sich aktivieren und deaktivieren.

Besonders spannend wird es aber auf Reisen. Wer in fernen Ländern unterwegs ist, kennt das Problem: Am Flughafen erst einmal einen Shop finden, eine SIM kaufen, einlegen, aktivieren. Mit einer eSIM geht das wesentlich entspannter. Viele Provider weltweit bieten digitale Travel-eSIMs, die ihr schon vor der Reise online buchen und direkt aufs Handy laden könnt. Vor Ort seid ihr sofort verbunden – ganz ohne Papierkram, Wartezeit oder Sprachbarrieren.

Zukunftssicher dank eSIM

Die Richtung ist klar: Klassische SIM-Karten verschwinden langsam, in manchen Märkten (wie in den USA) liefert Apple seine iPhones schon ohne physischen SIM-Slot aus. Wer also heute ein neues Smartphone kauft, sollte unbedingt auf eSIM-Support achten. Mit dem oben genannten Trick wisst ihr sofort, ob euer Gerät bereits jetzt für die Zukunft gerüstet ist.