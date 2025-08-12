iPhone-Update macht’s möglich: Star-Trek-Technik für Apples Kopfhörer

AirPods sprechen bald jede Sprache – und ihr müsst dafür nur zweimal tippen.

Der Traum vieler „Star Trek“-Fans könnte bald in Erfüllung gehen: Apple bringt die Live-Übersetzung direkt auf die AirPods. In der aktuellen Beta von iOS 26 tauchten eindeutige Hinweise auf eine neue Funktion auf, die Gespräche in Echtzeit übersetzt – ganz wie der legendäre Universalübersetzer aus dem Science-Fiction-Klassiker. Unterstützt werden laut ersten Informationen die AirPods Pro 2 und die neuen AirPods 4.

iPhone trifft Star Trek: AirPods werden zum Universalübersetzer

Die Spur zur kommenden Übersetzungsfunktion liefert ein Bild aus den Tiefen der Beta-Dateien: Zu sehen sind AirPods, daneben das Wort „Hallo“ in mehreren Sprachen. Dazu gibt es den Hinweis, dass sich die Funktion durch zweimaliges Drücken aktivieren lässt. Die Datei trägt den bezeichnenden Namen „Translate“. Ein klarer Fingerzeig darauf, dass Apple eine spezielle Geste zum Starten der Live-Übersetzung plant.

Besagtes Bild aus der aktuellen Beta von iOS 26, das zu viel verrät. (© MacRumors)

Zuerst berichtete 9to5Mac über den Fund, doch auch in Tests von MacRumors innerhalb der neuesten Beta-Version von iOS 26 ließ sich die Grafik in der Translate-App entdecken. Das Feature scheint sich derzeit noch unter der Haube zu verstecken, dürfte aber bald offiziell ans Licht kommen.

Bereits vor einigen Monaten hatte Mark Gurman von Bloomberg prophezeit, dass die AirPods eine Live-Übersetzung für persönliche Unterhaltungen erhalten werden. Jetzt verdichten sich die Hinweise, dass Apple dieses Feature entweder gleich zum Start oder mit einem der ersten Updates von iOS 26 nachreicht.

Apple Intelligence ist Pflicht

iOS 26 bietet bereits Live-Übersetzungen in der Telefon-App, bei Nachrichten und sogar in FaceTime. Eine direkte Unterstützung für persönliche Gespräche über AirPods wäre also der logische nächste Schritt. Wahrscheinlich wird die Funktion – wie andere Übersetzungsfeatures – an Apple Intelligence gekoppelt sein.

Das könnte bedeuten, dass nur iPhones mit Apple-Intelligence-Unterstützung von der Star-Trek-Technik profitieren. Ergo: Ihr solltet entweder ein iPhone 15 Pro (Max), ein Modell aus der iPhone-16-Serie oder aber das kommende iPhone 17 besitzen.