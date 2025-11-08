iPhone vs. Samsung: Apple hat es endlich geschafft

Wer heute in Deutschland noch kein iPhone hat, gehört wohl schon bald zur Minderheit.

Apple holt in Deutschland weiter massiv auf: Laut aktuellen Daten der Statista Consumer Insights nutzen inzwischen 35 Prozent der Befragten ein iPhone als ihr Haupt-Smartphone – nur knapp hinter Samsung mit 37 Prozent. Noch 2019 lag Apple bei mageren 22 Prozent, während Samsung damals 41 Prozent Marktanteil hielt. Der Trend ist eindeutig: Während Samsung stagniert, macht Apple Boden gut und rückt den Südkoreanern gefährlich nahe (Quelle: Statista).

Die Zahlen lassen keinen Zweifel – Apple holt auf, Samsung kann nur zugucken. (© Statista)

iPhone so populär wie nie: Apples rasanter Aufstieg in Deutschland

In nur wenigen Jahren hat Apple seinen Anteil am deutschen Smartphone-Markt deutlich ausgebaut. Insbesondere die letzten iPhone-Generationen mit langer Update-Garantie, starkem Kamera-Fokus und immer besseren Apple-Ökosystem scheinen zu ziehen. Das iPhone ist längst kein Premium-Nischenprodukt mehr – es wird zum Massenfavoriten.

Samsung verliert Vorsprung – deutlich

Samsung bleibt zwar knapp vorn, doch der einst komfortable Abstand schmilzt. 41 Prozent 2019 zu 37 Prozent heute – das ist ein klarer Rückgang. Gerade im Android-Segment wächst der Druck: Die Modelle verlieren an Attraktivität, während Apple nicht zuletzt seine Einstiegs-iPhones strategisch platziert.

Hinter den zwei Giganten: Xiaomi mit 9 Prozent. Google, Huawei und Motorola folgen auf den weiteren Plätzen. Bedeutet: Der deutsche Markt ist faktisch ein Zweikampf – alle anderen Hersteller spielen aktuell nur Nebenrollen.

Wer wurde eigentlich befragt? Die Zahlen basieren auf 2.000 bis 5.800 Befragten zwischen 18 und 64 Jahren. Statista wertet kontinuierlich Nutzerpräferenzen aus, wodurch ein stabiler Trend sichtbar wird – kein reine Momentaufnahme.

Unterm Strich: Apple setzt Samsung mächtig unter Druck

Deutschland wird immer mehr ein iPhone-Land. Samsung bleibt zwar knapp vorne, aber eben nur knapp. Und wenn der Trend anhält, könnte Apple in naher Zukunft auch hierzulande die Nummer 1 werden. Für Samsung heißt das: Besser Nachlegen, bevor Apple endgültig vorbeizieht.