iPhone wird zum Alleskönner für Karten – mit einem Haken

Mit iOS 26 zieht euer ganzes Portemonnaie ins iPhone.

Apple spendiert seiner Wallet-App ein großes Upgrade. Ab September könnt ihr dort nicht nur Apple-Pay-fähige Karten ablegen, sondern auch Kredit- und Debitkarten, die bislang nicht kompatibel waren. Das spart Platz im Portemonnaie und sorgt für einen schnelleren Zugriff auf Zahlungsinformationen – vor allem beim Online-Shopping. Alle Kartendaten an einem Ort zu bündeln, ist praktisch, bringt aber auch neue Herausforderungen in puncto Sicherheit mit sich.

iPhone: Mehr Karten, weniger Plastik

Mit iOS 26 entwickelt sich Apple Wallet von einer reinen Ablage für Apple-Pay-Karten, Event-Tickets, Bord- oder Kundenkarten zu einer universellen Kartenverwaltung. Egal, ob eure Bank Apple Pay unterstützt oder nicht – ihr könnt künftig jede Kredit- oder Debitkarte hinterlegen (Quelle: Heise).

Die Eingabe erfolgt flexibel: per Import aus Safari, durch manuelle Dateneingabe oder bequem via Kamera-Scan mit OCR-Technik. Damit habt ihr nicht nur weniger Plastik im Geldbeutel, sondern auch unterwegs alle wichtigen Zahlungsinfos griffbereit.

Nicht kompatible Karten erscheinen allerdings nicht in der Hauptansicht, sondern werden im Menü „Automatisch ausfüllen“ abgelegt – praktisch für Online-Einkäufe, weniger relevant für den Supermarktkassen-Besuch.

So könnt ihr eure Kartendaten zwar griffbereit haben. Eine direkte Nutzung via Apple Pay bleibt jedoch vorerst nicht möglich, sodass ihr etwa beim Online-Shopping eure Kreditkartenangaben selbst eintragen müsst, statt die hinterlegte Karte automatisiert über Apple Pay zu nutzen.

Bequem, aber nicht grenzenlos

Trotz neuer Freiheiten gibt es also klare Grenzen. Kontaktloses Bezahlen sowie die echte Nutzung via Apple Pay bleiben kompatiblen Karten vorbehalten – oder ihr nutzt Umwege über Dienste wie PayPal. Auch das Sicherheitsrisiko wächst: Wer sämtliche Karten zentral in einer App speichert, macht es im Ernstfall Angreifern leichter. Zwar setzt Apple auf starke Verschlüsselung und biometrische Schutzmechanismen, doch bei einem kompromittierten Account wären gleich alle Karten betroffen.

Fest steht: Das Update bringt Apple Wallet einen entscheidenden Schritt näher an die vollwertige digitale Geldbörse – und könnte für viele den Alltag deutlich bequemer machen.

