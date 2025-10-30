iPhone zeigt genau, wo eure Freunde sind – dank dieser versteckten Funktion

Mit der „Genauen Suche“ (englisch: Precision Finding) könnt ihr euer iPhone, AirTag oder sogar eure Freunde punktgenau orten. Wir zeigen euch, auf welchen Geräten das klappt und wie ihr die iOS-Funktion einrichtet.

Was ist die „Genaue Suche“?

Apple nutzt dafür den Ultrabreitband-Chip (U1), der präzise Entfernungs- und Richtungsangaben ermöglicht. Die „Genaue Suche“ ist Teil der „Wo ist?“-App auf dem iPhone. Anstatt nur einen groben Standort auf der Karte zu zeigen, führt euch das iPhone mithilfe von Pfeil, Entfernung und Richtung direkt zu dem gesuchten Gerät oder Freund. Die Funktion zeigt euch nicht nur wo, sondern wie weit und in welche Richtung euer Ziel entfernt ist.

Dafür benötigt man mindestens ein iPhone 11.

Zudem muss mindestens iOS 15 installiert sein.

In den Einstellungen müssen Ortungsdienste und Bluetooth aktiviert sein.

Mit der Apple ID muss zudem „Wo ist?“ bereits eingerichtet sein.

Um Freunde damit genau orten zu können, müssen beide Nutzer ein entsprechendes iOS-Gerät haben.

Genaue Suche aktivieren und nutzen

So aktiviert und nutzt ihr die Funktion Schritt für Schritt:

iPhone finden

Öffnet die „Wo ist?“-App. Tippt unten auf „Geräte“. Wählt euer verlorenes iPhone aus der Liste. Wenn es in der Nähe ist, erscheint „In der Nähe“. Tippt darauf. Euer iPhone zeigt nun Pfeile, Entfernung und Richtung an.

Freunde mit genauer Suche finden

Öffnet die „Wo ist?“-App → „Personen“. Wählt den Kontakt aus, der seinen Standort mit euch teilt. Ist die Funktion verfügbar, seht ihr „In der Nähe“. Tippt darauf, um euch per Richtungspfeil zu eurer Freundin oder eurem Freund führen zu lassen.

Die Genaue Suche funktioniert nicht nur mit iPhones und Freunden, sondern auch mit AirTags oder anderen „Wo ist?“-Zubehörteilen. Wenn ihr euer Schlüsselbund oder die Tasche sucht, führt euch euer iPhone mit Pfeilen und akustischem Signal direkt dorthin.

Mit der Apple Watch nutzen

Seit der Apple Watch Series 9 und Ultra 2 klappt die präzise Freundes-Suche auch direkt vom Handgelenk. Geht dazu auf der Watch in „Personen“, wählt eine freigegebene Person und tippt auf „Genaue Suche“. Ihr seht dann Pfeile und Vibrationen, die euch den Weg weisen. Das eignet sich zum Beispiel für Festivals oder große Menschenmengen.

Wenn die genaue Suche nicht funktioniert

Falls die Funktion nicht erscheint oder ungenau ist, prüft Folgendes:

Beide Geräte haben Bluetooth und Ortungsdienste aktiviert

WLAN oder mobile Daten sind eingeschaltet

U1-Chip vorhanden und iOS aktuell

vorhanden und iOS aktuell „Wo ist?“ für beide Geräte richtig eingerichtet

Standortfreigabe für Freunde aktiviert

Manchmal hilft es auch, das iPhone neu zu starten oder kurz in den Flugmodus zu wechseln.

FAQ Was ist, wenn mein iPhone die Funktion nicht unterstützt? Dann zeigt „Wo ist?“ nur den Standort auf der Karte – ohne Richtungspfeile. Kann ich die genaue Suche auch auf Android nutzen? Nein, das Feature funktioniert nur im Apple-Ökosystem. Wie weit reicht die genaue Suche? In der Regel bis zu 30–40 Meter im Freien. In Gebäuden kann die Reichweite durch Wände eingeschränkt sein.

