Isofix nachrüsten: Was ist laut TÜV erlaubt?

Stellt sich Nachwuchs ein, muss im Auto auch für das Kind für Sicherheit gesorgt werden. Ist im Fahrzeug kein Isofix-System installiert, könnt ihr das nicht in jedem Fall einfach nachrüsten. Wir erklären, worauf zu achten ist.
Darf man mit Isofix-Adaptern nachrüsten?
Im Internet gibt es Universal-Isofix-Adapter von verschiedenen Anbietern. Mit diesen Adaptern soll es möglich sein, einen Isofix-Kindersitz im Auto zu befestigen, obwohl das Fahrzeug dafür nicht vorgesehen ist.
Solche allgemein verwendbaren Isofix-Systeme haben jedoch in den meisten Fällen keine Zulassung. Sie dürfen nicht verwendet werden, denn sie stellen eine erhebliche Gefahr dar.
Das Kraftfahrtbundesamt warnt, dass sich universelle Isofix-Adapter im Ernstfall lösen können. Bei einem Aufprall wird der damit befestigte Kindersitz oder die Babyschale nicht festgehalten, sondern durch das Auto geschleudert. Für das Kind bedeutet das Lebensgefahr!
Isofix-Verankerung nur mit Genehmigung
Der ADAC weist darauf hin, dass Isofix-Systeme immer eine Genehmigung durch den TÜV oder eine vergleichbare Institution brauchen. Dabei wird das Gesamtsystem aus Isofix-Ankerpunkten, Fahrzeugsitz, Sitzunterkonstruktion und Fahrzeugstruktur genau unter die Lupe genommen. Es wird geprüft, ob das System mit hohen Belastungen umgehen kann.
Die Zulassung einer Isofix-Verankerung ist deshalb fahrzeugspezifisch. Universelle Unifix-Adapter, die für jedes Auto passen sollen, schließt das aus. „Ein allgemeines Nachrüstsystem, das anschließend in ein beliebiges Fahrzeug eingebaut wird, kann keine Zulassung erhalten“, urteilt der ADAC.
Auch beim ersten Fahrrad fürs Kind steht Sicherheit an erster Stelle. Das Video unserer familie.de-Kollegen stellt euch das PUKY LS pro 14'' vor.
Isofix sicher und legal nachrüsten
Für einige Fahrzeugmodelle existieren fahrzeugspezifische Isofix-Aufnahmen, die sich sicher und legal nachrüsten lassen. Auskunft darüber, ob diese Möglichkeit in eurem Fahrzeug vorhanden ist, geben die Bedienungsanleitung eures Autos, der Fahrzeughersteller oder eine Vertragswerkstatt.
Die Installation selbst solltet ihr einer Fachwerkstatt überlassen. Auch in diesem Fall ist in der Regel eine Abnahme durch den TÜV notwendig.