„Ist das der Endgegner der Passwortänderung?“ Vorgabe des Arbeitgebers stammt direkt aus der Hölle

Ein richtiges Passwort zu vergeben, ist gar nicht so einfach.

Reddit-Nutzer Mapale muss ein Passwort für seinen Arbeitsplatz vergeben. Das ist aber gar nicht so einfach, denn die Vorgaben dafür sind streng. Ein langes Passwort mit Sonderzeichen ist allerdings nicht erlaubt. „Der Endgegner der Passwortänderung“ dürfte jeden zur Verzweiflung treiben.

So muss das Passwort aussehen

Mindestens 6 und maximal 8 Stellen

Mindestens 1 Buchstabe und 1 Ziffer

Keine Sonderzeichen oder Umlaute

Mindestens vier unterschiedliche Zeichen

Keine Monatsabkürzungen am Anfang und Ende

Darf nur einmal am Tag geändert werden

Passwort muss in mindestens vier Stellen vom letzten Passwort abweichen

Passwort darf keinem der letzten 10 Passwörter entsprechen

Passwort muss alle 60 Tage geändert werden

Nach drei falschen Passworteingaben wird die Benutzerkennung gesperrt

Reddit-Nutzer beklagen unnütze Passwortvorgaben

Auf Reddit werden die Vorgaben für die Passwortänderung mit Entsetzen aufgenommen. Nutzer Feroc schreibt, es fehle nur noch, dass Passwortmanager verboten werden.

Nutzer GreatRyujin findet es außerdem fragwürdig, dass es so viele Regeln gibt, aber das Passwort dann trotzdem nur maximal acht Zeichen lang sein darf. Gleichermaßen dürfte die 60-Tage-Vorgabe jedem ITler einen Schauer über den Rücken jagen. Zahlreiche Anfragen zu vergessenen Passwörtern seien da vorprogrammiert: „Wer auch immer für diese Regeln verantwortlich ist, ist mit dem IT-Wissen vor mind. 10 Jahren stehen geblieben.“

Lust auf noch mehr Passwort-Folter?

Wenn ihr die wirklich schlimmste Passwortvergabe nachspielen wollt, könnt ihr das kostenlose Browser-Game The Passwort Game ausprobieren.

Hier geht’s zum kostenlosen Passwort-Spiel

The Passwort Game verlangt von euch nur ein einfaches Passwort. Allerdings sind die Regeln wesentlich komplexer als nur Zeichenlänge und Sonderzeichen. Denkt schon mal darüber nach, ob alle Zeichen in eurem Passwort zusammen 25 ergeben.