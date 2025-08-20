Ist das Google Pixel 10 wasserdicht? Was ihr über die IP-Zertifizierung wissen solltet

Mit der Pixel-10-Reihe setzt Google auf bewährte und verbesserte Schutzstandards. Doch sind Google Pixel 10 und die anderen Varianten wasserdicht und was bedeutet die IP-Zertifizierung konkret?

Die kurze Antwort: Ja,

das Google Pixel 10 sowie Pro und Pro XL entsprechen alle im neuen Zustand der Schutzklasse IP68. Und selbst das Google Pixel 10 Pro Fold wird als erstes Foldable überhaupt mit derselben Schutzklasse IP68 ausgeliefert. Das bedeutet, dass alle Pixel-10-Geräte wasserbeständig sind.

IP68: Staub- und wasserdicht, aber nicht unzerstörbar

Die Google Pixel 10-Serie, einschließlich des Pixel 10, Pixel 10 Pro (XL) und des Pixel 10 Pro Fold, trägt die IP68-Zertifizierung. Diese Klassifizierung nach der internationalen Norm besagt, dass die Geräte vollständig vor dem Eindringen von Staub geschützt sind (erste Ziffer „6“). Die zweite Ziffer „8“ steht für die Wasserdichtigkeit: Die Smartphones überstehen das Eintauchen in bis zu 1,5 Meter tiefes Süßwasser für bis zu 30 Minuten ohne Schäden.

Besonders das Pixel 10 Pro Fold hebt sich hier hervor: Es ist das weltweit erste Falt-Smartphone mit IP68-Zertifizierung und bietet damit denselben Schutz wie die anderen Varianten des Pixel 10.

Worauf ihr dennoch achten solltet

Trotz der Zertifizierung gibt es einige Punkte, die ihr beachten solltet, um die Geräte optimal zu schützen:

Kein Salzwasser oder chlorhaltiges Wasser: Die IP68-Zertifizierung gilt nur für Süßwasser. Salzwasser, chlorhaltiges Wasser (z. B. in Schwimmbädern) oder andere Flüssigkeiten wie Limonade, Kaffee oder Bier können das Gerät beschädigen. Für Unterwasserfotos im Meer solltet ihr eine zusätzliche wasserdichte Hülle verwenden (bei Amazon anschauen)

Die IP68-Zertifizierung gilt nur für Süßwasser. Salzwasser, chlorhaltiges Wasser (z. B. in Schwimmbädern) oder andere Flüssigkeiten wie Limonade, Kaffee oder Bier können das Gerät beschädigen. Für Unterwasserfotos im Meer solltet ihr eine zusätzliche wasserdichte Hülle verwenden (bei Amazon anschauen) Stürze erzeugen Risse : Wenn das Gerät herunterfällt, kann die Wasserdichtigkeit des Pixel 10 beeinträchtigt werden. Bereits winzige Risse oder Deformationen können dazu führen, dass Wasser in das Gerät eindringt. Gerade bei Gebrauchtgeräten ist Vorsicht geboten.

: Wenn das Gerät herunterfällt, kann die Wasserdichtigkeit des Pixel 10 beeinträchtigt werden. Bereits winzige Risse oder Deformationen können dazu führen, dass Wasser in das Gerät eindringt. Gerade bei Gebrauchtgeräten ist Vorsicht geboten. Lautsprechern klingen komisch: Durch den Kontakt mit Wasser werden auch die Lautsprecher des Geräts nass, wodurch der Ton für einige Zeit gedämpft klingen kann. Ihr könnt die Lautsprecher nach Kontakt mit Wasser vorsichtig abtrocknen und das Gerät leicht schütteln – nutzt jedoch keine spitzen Gegenstände. Sobald die Lautsprecher trocken sind, sollte der Klang wieder normal sein.

