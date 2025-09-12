Ist das iPhone Air gut? Was im Vergleich zu iPhone 17 und 17 Pro fehlt

Ist das iPhone Air gut? Was im Vergleich zu iPhone 17 und 17 Pro fehlt

Apple hat ein neues Lifestyle-Handy vorgestellt – schlank, elegant und mit A19 Pro Chip. Doch hinter dem schicken Design vom iPhone Air stecken einige Kompromisse, die wir im Video erläutern.

iPhone Air: Was man vor dem Kauf wissen muss

Der Hypetrain nach Schlankistan ist in voller Fahrt und wer sich Apples schicke Präsentation angeschaut hat, will wahrscheinlich auch zusteigen. Das Smartphone sieht zugegebenermaßen elegant aus. Diese Attraktivität hat aber auch ihren Preis. Damit meine ich nicht nur die 1.199 Euro, die Apple aufruft (bei Amazon anschauen), sondern technische Details.

Der Blick in die technischen Daten vom iPhone Air (Quelle: Apple) offenbart einige Unterschiede zu anderen iPhone-Modellen, allen voran zu den ebenfalls im September vorgestellten iPhone 17 (ab 949 Euro, bei Amazon ansehen) und iPhone 17 Pro (ab 1.299 Euro, bei Amazon ansehen).

Nur eine Kamera auf der Rückseite

Statt zwei oder drei Linsen ist beim iPhone Air nur eine Kameralinse auf der Rückseite verbaut. Lasst euch nichts vormachen, wenn Apple von „Zwei Kameras in einer“ spricht. Das ist trotzdem eine Kamera. Der sogenannte „2x Tele-Zoom“ ist nämlich nur digital und so erzeugte Aufnahmen verfügen über 12 MP, also die Hälfte von normal geschossenen Fotos. Was komplett fehlt, ist Ultraweitwinkel. Das braucht man übrigens auch für Makroaufnahmen.

Apple iPhone Air (links) und iPhone 17. Beim iPhone Air ist auf der Rückseite nur eine Kameralinse verbaut, das iPhone 17 hat zwei. (© Apple)

Das iPhone 17 verfügt über einen „Kinomodus für Video­aufnahme mit geringer Tiefen­schärfe“ – der fehlt dem iPhone Air. Ebenso fehlt die „Räumliche Videoaufnahme“, die für das Betrachten auf dem Mixed-Reality-Headset Apple Vision Pro gedacht ist.

Kein SIM-Slot

Wer auf physische SIM-Karten steht, hat beim iPhone Air Pech: Das ist eSIM-only. Das müsst ihr bei neuen Mobilfunkverträgen beachten oder eben beim Provider auf eSIM umstellen lassen.

Mono-Lautsprecher statt Stereo

Es ist nur ein Speaker verbaut – da, wo man das Ohr hinhält. Das bedeutet: Flacher Mono-Sound von einer Seite beim Gaming und YouTube-Schauen.

Schematische Darstellung eines iPhone Air: Es ist nur ein Lautsprecher vorhanden, dieser ist hier ganz rechts markiert. (© Apple)

iPhone 17 und 17 Pro verfügen über zwei Lautsprecher oben und unten (Stereo), was unter anderem beim Videoschauen im Querformat von Vorteil ist.

Die „17“ fehlt

Die anderen im September vorgestellten iPhones tragen die Modellnummer im Namen, also die 17. Das besonders schlanke Modell heißt einfach nur „iPhone Air“, also ohne Modellnummer. Etwas überraschend, aber nicht ungewöhnlich: Das erste iPhone von 2007 hieß einfach nur „iPhone“ und 2016 erschien das „iPhone SE“. Vielleicht ist so langsam der Punkt gekommen, an dem Apple seine Modellbezeichnungen überarbeiten sollte.

Kein LiDAR-Scanner

Das iPhone Air hat keinen LiDAR-Scanner zur Tiefenerfassung („Light Detection and Ranging“). Er bleibt den iPhone-Pro-Geräten vorbehalten. Damit können die Smartphones die Abstände zu Objekten in der Umgebung ermitteln. Benötigt wird diese Funktion beispielsweise bei AR-Apps (Augmented Reality) oder Apps, die 3D-Scans ermöglichen.

Das Gewicht löst kein Erstaunen aus

Bei der Präsentation habe ich mich geärgert, weil Apple nicht das Gewicht vom iPhone Air genannt hat. Mittlerweile weiß ich, warum: Es ist nicht der Rede wert. Die 165 Gramm sind zwar wenig für die Displaygröße – aber das ist jetzt nicht federleicht, sodass es Erstaunen auslöst. Ein iPhone 16 ist etwas schwerer, das iPhone 12 wiegt fast gleich viel.

Kompromisse bei der Akkulaufzeit

Das 5,6 mm schlanke Gehäuse des iPhone Air bietet weniger Platz für interne Komponenten als andere Modelle. Das betrifft auch den Akku, bei dem die Kapazität mit 3.149 mAh niedriger ausfällt als beim iPhone 17 (3.692 mAh).

Für Video­wieder­gabe (lokal) gibt Apple beim iPhone Air bis zu 27 Stunden an. Beim iPhone 17 werden bis 30 Stunden erreicht, das iPhone 17 Pro kommt auf 31 Stunden, das iPhone 17 Pro Max auf 37 Stunden. Aber: Ein iPhone 16 kommt in dieser Disziplin auf nur 22 Stunden, also weniger als das iPhone Air. Wie lang das iPhone Air im Alltag tatsächlich durchhält, müssen Langzeittests zeigen.

Langsamer USB-C-Anschluss

Die USB-C-Buchse wurde beim iPhone Air nicht gestrichen, wie in der Gerüchteküche vorab gemunkelt wurde. Aber er unterstützt nur USB 2.0 für die Datenübertragung (bis zu 480 Mbit/s), was bei der Einführung im Jahr 2000 toll war („Hi-Speed USB“), aber bei heutigen Anwendungsfällen (z. B. Übertragung von großen 4K-Video-Dateien) ziemlich langsam ist. Das iPhone 17 Pro unterstützt das wesentlich schnellere USB 3 (bis zu 10 Gbit/s).

Immerhin wird schnelles Aufladen unterstützt (bis zu 50 Prozent in 30 Minuten mit 20-W-Netzteil oder höher). Auch kabelloses Laden per MagSafe ist beim iPhone Air möglich.

Weitere Merkmale

Der A19 Pro Chip im iPhone Air hat keine Vapor-Chamber-Kühlung. Diese ist nur im iPhone 17 Pro (Max) zu finden und soll dort für eine bessere Kühlung des SoC bei Dauerbelastung sorgen.

Der A19 Pro Chip im iPhone Air ist leistungsfähiger als der A19 (ohne „Pro“) im iPhone 17. Aber im Vergleich zum A19 Pro im iPhone 17 Pro mit 6‑Core GPU fehlt ein Grafikkern im iPhone Air (5‑Core GPU). Das kann bei aufwendigen Spielen Auswirkungen haben.