Ist Fernsehen bei Gewitter gefährlich: Was ist dran an dem Mythos?

Wenn draußen Blitze zucken, fragen sich viele, ob Fernsehen bei Gewitter gefährlich ist. Lest hier, was es zu beachten gibt und wann Vorsicht angesagt ist.

Wie riskant ist Fernsehen bei Unwetter?

Grundsätzlich gilt: Das reine Anschauen von TV-Programmen während eines Gewitters ist nicht gefährlich. Das Risiko entsteht durch elektrische Überspannungen, die bei einem Blitzeinschlag in der Nähe auftreten können, und die über das Stromkabel ins Gerät gelangen.

Bei Haushalten mit Satellitenschüsseln kann zudem das Koaxialkabel wie ein Leiter wirken. Aber auch bei Kabel- oder Antennenanschluss besteht die Gefahr, dass Überspannungen ins Stromnetz gelangen.

Weitere Tipps zur Sicherheit bei Unwetter geben euch unsere Kollegen von familie.de in diesem Video:

Welche Risiken bestehen für elektrische Geräte bei Gewitter?

Ein direkter Blitzeinschlag in das eigene Haus ist äußerst selten. Problematischer sind indirekte Einschläge in Stromleitungen, Telefonkabel oder Antennenanlagen. Diese können zu Überspannungsschäden führen, die Fernseher, Receiver und auch Steckdosen und Stromkabel schädigen.

Besonders empfindlich sind ältere Geräte ohne eingebauten Überspannungsschutz. Bei Röhrenfernsehern besteht sogar die Gefahr einer Explosion durch Überspannung.

Wie schützt ihr eure Geräte bei Gewitter?

Um auf Nummer sicher zu gehen, solltet ihr während eines Gewitters nicht nur den Fernseher, sondern auch alle anderen elektronischen Geräte vom Stromnetz trennen. Denkt dabei auch an euer Handy und, falls vorhanden, das Balkonkraftwerk.

Zieht alle Stecker aus der Steckdose, das ist der sicherste Weg. Das gilt auch für das Antennenkabel. Moderne Mehrfachsteckdosen mit Überspannungsschutz können Schäden verringern, bieten aber keinen hundertprozentigen Schutz.

Welche Vorkehrungen gegen Überspannungsschäden gibt es?

Wer sich vor Schäden durch Blitzeinschläge schützen möchte, kann folgende professionelle Maßnahmen ergreifen:

Ein Elektriker kann im Sicherungskasten einen zentralen Überspannungsschutz installieren, der Spannungsspitzen direkt abfängt und so alle angeschlossenen Geräte im Haushalt sichert.

installieren, der Spannungsspitzen direkt abfängt und so alle angeschlossenen Geräte im Haushalt sichert. Ein Blitzableiter auf dem Dach erhöht die Sicherheit erheblich, da er einschlagende Blitze gezielt ableitet und verhindert, dass gefährliche Ströme ins Hausnetz gelangen.

erhöht die Sicherheit erheblich, da er einschlagende Blitze gezielt ableitet und verhindert, dass gefährliche Ströme ins Hausnetz gelangen. Korrekt geerdete Blitzschutz-Zwischenstecker für Koaxialkabel senken das Risiko für Überspannungsschäden erheblich. Gegen einen direkten Blitzeinschlag sind Zwischenstecker oder Erdungen zwar machtlos, dennoch können sie im Ernstfall Schäden begrenzen.

Zusätzlich lohnt sich ein Blick in die Vertragsunterlagen der Hausratversicherung. Nicht jede Hausratversicherung deckt Schäden durch Überspannung ab. Besonders bei älteren Verträgen fehlt dieser Schutz oft. Ohne eine entsprechende Zusatzklausel bleibt ihr im Ernstfall auf den Kosten für Reparatur oder Neuanschaffung sitzen.