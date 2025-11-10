Ist Grooves.land seriös? Erfahrungen und Bewertungen

Grooves.land wirbt mit 34 Jahren Erfahrung. Aber handelt der Anbieter für Musik, Filme und Hardware seriös? Alles über das Unternehmen und was Nutzer sagen.

Was ist Grooves.land?

Bei Grooves.land könnt ihr außer verschiedene Medien auch Elektronik, alles für Haus und Garten, Produkte für die Körperpflege, Merchandiseartikel und vieles mehr kaufen. Ansässig ist das Unternehmen in Berlin und firmiert dort unter dem Namen „Ten Dance Media GmbH“.

Insgesamt scheinen die angebotenen Artikel günstiger zu sein. Zum Beispiel kostet die „Braun Oral-B iO Series 10“ (elektrische Zahnbürste in schwarz) 288,69 Euro. Im Online-Shop von Oral B ist die gleiche Zahnbürste für 323,99 Euro zu haben.

Ist Grooves.land seriös? Das sagen die Nutzer

Laut Trustpilot ist jedoch Vorsicht geboten. Kundinnen und Kunden von Grooves.land sind eher enttäuscht. Insgesamt schneidet der Shop mit „mangelhaft“ ab. Von knapp 2.200 Bewertungen sind zwar 53 Prozent positiv, die negativen Bewertungen mit nur einem Stern schlagen aber mit 36 Prozent zu Buche.

Die meisten Käufer bemängeln eine zu lange Bearbeitungszeit und eine verspätete Lieferung. Oft ist diese auch gar nicht erfolgt und die Schuld wird an den Versanddienstleister weitergereicht.

Weitere Kunden geben an, dass bestellte Artikel plötzlich nicht mehr verfügbar waren und erst auf mehreren Nachfragen storniert wurden. Erstattungen des Kaufpreises werden nicht gewährt, auch dann nicht, wenn der bestellte Artikel beschädigt oder gar nicht ankommt.

Ebenso wird bemängelt, dass der Kundendienst nur schwer zu erreichen ist. Kommt doch ein Kontakt zustande, sind die Antworten nicht zufriedenstellend. Die unter Umständen kostenlose Lieferung sowie die allgemein günstigen Preise werden gelobt. Lieferzeiten und die fehlende Sendungsverfolgung werden als negativ erachtet.

Sehr bedauerlich ist der Umstand, dass das Unternehmen auf keinerlei Bewertungen antwortet. Es werden sowohl positive als auch negative Erfahrungen der Kunden völlig ignoriert.

Fazit zu Grooves.land

Da selbst die Shopseite schon etwas merkwürdig erscheint, solltet ihr vielleicht doch lieber ein paar Euro mehr ausgeben. Somit seit ihr auf der sicheren Seite, bekommt euren Artikel und habt weniger Ärger.