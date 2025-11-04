Ist Reddit down? Nutzer melden aktuell massive Probleme – was steckt dahinter?

Reddit gehört für viele zu den ersten Anlaufstellen bei Besuchen im Netz. Auf der Webseite kann jeder seine eigenen News und Posts verfassen. Von Zeit zu Zeit kommt es dabei vor, dass Reddit down ist. Auch Fehler bei der eigenen Internetverbindung können vermuten lassen, dass die Webseite von Reddit down ist.

Update vom 4.11.2025: Derzeit scheint es eine größere Störung bei Reddit zu geben. Bei allestörungen.de häufen sich die Meldungen betroffener Nutzer. Auch bei X gibt es Meldungen, nach denen der Dienst down ist. Es scheint sich jedoch nicht um ein generelles Problem zu handeln, da der Dienst bei anderen Foren-Teilnehmern problemlos funktioniert. Teilweise kann man zwar bei Reddit lesen, aber nichts kommentieren beziehungsweise es werden gar keine Antworten angezeigt. Bislang gibt es keine offiziellen Meldungen über aktuelle Störungen. Falls Reddit aber bei euch nicht richtig läuft, seid ihr nicht alleine und müsst warten, bis die Probleme behoben worden sind.

Lässt sich bei euch die Webseite nicht mehr öffnen, erfahrt ihr hier, wie man den Server-Status von Reddit überprüfen kann, um festzustellen, ob Reddit down ist oder aber, ob Probleme an der eigenen Internetverbindung vorliegen.

Reddit down: Seite öffnet sich nicht – was tun?

Reddit ist vor allem als Social-News- und Unterhaltungswebseite bekannt. Jeder Nutzer kann hier nach einer Anmeldung eigene Posts verfassen. Andere Besucher bewerten diese Inhalte dann positiv oder negativ. Je besser ein Beitrag bewertet wurde, umso höher wird der Eintrag auf Reddit positioniert. Von Zeit zu Zeit kann es zu Störungen beim Aufrufen von Reddit kommen.

Stellt ihr fest, dass sich Reddit nicht öffnen lässt, werft einen Blick auf den X-Kanal „redditstatus“. Hier werden regelmäßig Störungen und Wartungsarbeiten an den Reddit-Servern gepostet.

Stellt ihr hier fest, dass Reddit down ist, müsst ihr abwarten, bis das Problem behoben wurde.

Wird hier keine Störung gemeldet, könnt ihr den Reddit-Status auch auf der gleichnamigen Webseite überprüfen. Auch hier werden regelmäßig Probleme und Auffälligkeiten an den Reddit-Servern geteilt.

Selten hilft es, in uneingeloggtem Zustand auf die Reddit-Server zuzugreifen, wenn man die Seite sonst nicht besuchen kann.

Gibt es eine Störung bei Reddit? Server-Status checken

Sollten bei beiden Quellen keine Probleme festzustellen sein, liegt eventuell ein Problem mit eurer Internetverbindung vor und nicht bei Reddit selbst. Versucht Reddit.com über einen anderen Browser aufzurufen. Schlägt auch dieser Verbindungsversuch fehl, öffnet eine beliebige andere Webseite wie Google. Lässt sich auch Google nicht öffnen, überprüft eure Internetverbindung.

An anderer Stelle zeigen wir euch, was man bei Internet-Problemen tun kann:

Nutzt ihr Reddit auf dem Handy, solltet ihr sicherstellen, dass sich die App auf dem neuesten Stand befindet. Manchmal hilft es auch, das Smartphone neu zu starten oder die App neu zu installieren, wenn es Probleme gibt.