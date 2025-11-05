Ist Spotify down? Akuelle Störungen – was ist da los?

Hier erfahrt ihr, was man tun kann, wenn Spotify down ist, wenn Störungen bei der Stream-Wiedergabe auftreten und wie man den Server-Status bei Spotify überprüfen kann. Aktuell scheint es eine größere Störung beim Streaming-Dienst zu geben.

Erfahre mehr zu unseren Affiliate-Links Symbol gekennzeichnet. Wenn du über diese Links einkaufst, erhalten wir eine Provision, die unsere redaktionelle Arbeit unterstützt. Der Preis für dich bleibt dabei unverändert. Diese Affiliate-Links sind durch einSymbol gekennzeichnet. Mehr erfahren.

Update, 5. November 2025: Könnt ihr aktuell über Spotify keine Musik hören? Dann seid ihr nicht alleine. Spotify hat aktuell Probleme in der Browser-Version. Sobald man versucht, den Streaming-Dienst in Google Chrome und Co. anzusteuern, erhält man lediglich die Meldung „Diese Seite existiert nicht“. Die App funktioniert wie gewohnt. Derzeit ist noch unklar, was die Störung verursacht und wie lange die Spotify-Probleme anhalten werden. Spotify ist nicht nur für Nutzer in Deutschland down, sondern weltweit. Läuft die Musik bei euch wie gewünscht? Oder streikt Spotify bei euch auch?

Anzeige

Spotify-Störung heute

Eine Wiedergabe des Musik-Streams ist vielerorts nicht möglich. Eine Aussage von Spotify über die Gründe der aktuellen Störung von heute gibt es noch nicht. Erfahrungsgemäß könnt ihr davon ausgehen, dass eure Lieblingsmusik nach ein paar Stunden wieder störungsfrei gestreamt wird. Bei einigen Nutzern funktioniert Spotify nur bei einigen Alben nicht, während andere Künstler problemlos abzuspielen sind. Häufig startet der Musik-Stream auch, wird jedoch nach wenigen Sekunden abgebrochen. Bei anderen Betroffenen werden alle Lieder in einer Playlist durchgeskippt, ohne abgespielt zu werden.

Spotify geht bei mir auch nicht Öh, wie soll ich denn so ohne Musik weiterarbeiten? Bei mir hat die Wiedergabe plötzlich gestoppt, als ich das aktuelle Nickelback-Live-Album gehört habe. Lag es daran? Martin Maciej

Anzeige

Falls der Stream bei euch nicht geht, versucht die Wiedergabe vorübergehend über ein anderes Gerät, zum Beispiel die Spotify-App auf einem Tablet oder Smartphone zu starten. Derzeit scheint es aber keine andere Lösung zu geben, als abzuwarten.

Mit diesen Tipps & Tricks holt ihr alles aus Spotify heraus (Video):

Anzeige

Was kann man tun, wenn Spotify nicht geht?

Auch abseits von globalen Problemen kann es sein, dass Spotify bei euch nicht geht. Häufig lassen sich Störungen am eigenen Gerät selbst beheben. Funktioniert Spotify nicht, solltet ihr natürlich zunächst überprüfen, ob eure Internetverbindung ordnungsgemäß funktioniert. Stellt unterwegs sicher, dass das mobile Gerät ausreichend Empfang hat. Um weitere Fehler auszuschließen, die dazu führen, dass Spotify nicht geht, solltet ihr folgendes tun:

© GIGA

Stellt sicher, dass eure Firewall die Verbindung zu Spotify nicht blockiert. Insbesondere der Spotify Fehler 101 hängt mit Verbindungsfehler durch eine Firewall zusammen.

Solltet ihr Spotify im Browser nutzen, versucht den Musik-Stream über einen anderen Browse r oder den Desktop-Client zu öffnen.

oder den Desktop-Client zu öffnen. Zudem solltet ihr sämtliche Plug-ins im Browser sowie den Browser selbst per Update aktualisieren um jegliche Fehlerquellen, die zu Spotify Störungen führen können, zu beseitigen.

Hört ihr Spotify über den Client, sollte auch dieser geupdatet werden.

Falls das Problem dauerhaft auftritt, sollte man zunächst Spotify vollständig löschen und das Programm dann sauber neu installieren.

Anzeige

Der englischsprachige X-Kanal „Spotify Cares“ informiert euch über alle Wartungsarbeiten, Störungen und Down-Zeiten bei Spotify (bei X ansehen). Der Dienst ist mit einem gelben Haken versehen. Das heißt, die Informationen über Spotify-Probleme stammen hier aus erster Hand. Zur aktuellen Störung gibt es jedoch keine Angabe. Derzeit tritt man nur mit einzelnen Nutzern in Kontakt.

Generelle Störungen werden zudem über den X-Kanal „Spotify Status“ bekanntgegeben. Auch hier gibt es aber keine Informationen zu den Problemen heute (bei X ansehen).

Anzeige

Spotify down: Störungen und Server-Status online prüfen

Ist Spotify down und lässt sich so keine Musik streamen, könnt ihr selbst nicht viel unternehmen. Bevor ihr euch an eine ausführliche Fehlersuche am eigenen PC setzt, sollte man daher zunächst überprüfen, ob es eventuell Störungen an den Spotify-Servern gibt. Steuert hierzu an erster Stelle die Seite allestoerungen.de an. Hier sammeln sich Störungsmeldungen betroffener Nutzer.

Die Meldungen häufen sich? Dann ist Spotify vermutlich down (© allestoerungen.de)

Stellt ihr fest, dass dort zu einem bestimmten Zeitpunkt eine erhöhte Anzahl an Meldungen eintreffen, ist davon auszugehen, dass Spotify down ist. Alternativ könnt ihr einen Blick in den Twitter-Channel Spotify Status werfen. Hier werden Störungen an den Spotify Servern oder andere Probleme in der Regel kommuniziert, häufig gibt es auch direkte Hinweise zu Fehlern. Ist Spotify down, bleibt euch nicht viel anderes übrig, als abzuwarten, bis die Störung behoben ist. Sollten sich die Fehler bei euch häufen, empfiehlt sich auch ein Blick auf die Spotify Alternativen.

Weitere Artikel zum Thema:

Ursprünglicher Artikel vom 15. Februar 2015, zuletzt aktualisiert am 1. September 2022.

Hat dir der Beitrag gefallen? Folge uns auf MSN und Google News und verpasse keine Neuigkeit rund um Technik, Games und Entertainment.