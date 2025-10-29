Ist WhatsApp down? Aktuelle Störungen  – was ist los?

Wenn WhatsApp down ist, kommen keine Nachrichten, Bilder oder Videos mehr beim Empfänger an. Ob die WhatsApp-Server eine Störung haben, erfahrt ihr hier.

Aktuelle Probleme bei WhatsApp

Update 29.10.2025 – Störung heute: Derzeit ist WhatsApp bei einigen Nutzern nur eingeschränkt nutzbar. So häufen sich Berichte, dass man keine Nachrichten verschicken oder den Status nicht ändern oder abspielen kann. Andere WhatsApp-Nutzer beschweren sich, dass sie keine Nachrichten empfangen können. Bei allestörungen.de gibt es zwar einen Anstieg von Berichten über Probleme, allerdings nur in einem kleinen Rahmen. Es scheint sich also nicht um eine allgemeine Störung für alle Nutzer zu handeln. Derzeit gibt es noch keine offizielle Ansage zur Störung und keine Information darüber, wie lange die Probleme anhalten werden. WhatsApp ist nicht weltweit und für alle Nutzer down. Funktioniert der Messenger bei euch allerdings nicht, muss das nicht an eurem Gerät liegen, sondern an einer Störung beim Anbieter.

Ist WhatsApp down?

Aufgrund der vielen verschiedenen Smartphone-Konfigurationen lässt sich nicht immer eine eindeutige Ursache ermitteln, warum WhatsApp nicht funktionieren will. Mit unseren Tipps wollen wir euch aber helfen, Probleme mit der Messenger-App bei euch zu lösen.

Falls WhatsApp bei euch keine Nachrichten verschicken will, seht ihr dauerhaft die kleine Uhr neben der entsprechenden Mitteilung, die ihr jüngst abgeschickt habt. Oft verschwindet die Uhr kurze Zeit später. Was aber tun, wenn sich die Nachricht nicht senden lässt?

Von Zeit zu Zeit kommen Störungen an den WhatsApp-Servern vor. In solchen Fällen bleibt nichts anderes übrig als abzuwarten, bis die entsprechenden Probleme behoben sind.

Wollt ihr feststellen, ob es allgemeine Probleme bei WhatsApp gibt und ihr nicht alleine seid, öffnet eine Seite wie allestörungen.de. Hier sammeln sich in der Regel Betroffene. Stellt ihr fest, dass zu einem bestimmten Zeitpunkt vermehrt Meldungen eingehen, ist von einem Problem aufseiten des Anbieters auszugehen.

Da WhatsApp zu Facebook gehört, sind oft beide Dienste gleichzeitig von Ausfällen betroffen. Das gilt auch für Störungen bei Instagram.

Falls WhatsApp keine Nachrichten verschickt, könnt ihr auch bei X unter Hashtags wie #whatsappdown vorbeischauen. Auch hier ist eine Vielzahl von Meldungen zu einem Zeitpunkt ein starkes Indiz, dass eine Störung bei WhatsApp vorliegt.

Ihr wollt bei Störungen mit euren Freunden in Kontakt bleiben? Dann schaut euch die Auswahl der besten WhatsApp-Alternativen an!

WhatsApp funktioniert nicht: Tipps & Lösungen

Was kann man aber tun, wenn es keine Störung bei WhatsApp gibt und der Messenger nur bei einem selbst nicht funktioniert? Auch dafür gibt es verschiedene Lösungsmöglichkeiten, wenn sich keine Nachrichten mehr verschicken oder empfangen lassen:

Stellt sicher, dass euer Smartphone mit dem Internet verbunden ist. Schaltet das Gerät kurzzeitig in den Flugmodus und stellt dann wieder eine Verbindung her oder wechselt vom WLAN ins mobile Datennetz beziehungsweise umgekehrt.

ist. Schaltet das Gerät kurzzeitig in den Flugmodus und stellt dann wieder eine Verbindung her oder wechselt vom WLAN ins mobile Datennetz beziehungsweise umgekehrt. Funktionieren andere Apps ohne Probleme und gibt es nur bei WhatsApp Probleme, solltet ihr das Smartphone einmal komplett neu starten . Möglicherweise hat sich WhatsApp im Hintergrund „verschluckt“.

. Möglicherweise hat sich WhatsApp im Hintergrund „verschluckt“. Überprüft auch, ob ihr die aktuelle Version des Messengers installiert habt. Führt gegebenenfalls ein Update der App durch.

Weiterhin solltet ihr sicherstellen, dass euer mobiles Betriebssystem auf dem neuesten Stand ist. An anderer Stelle erfahrt ihr, wie Android updatet.

Bei Android könnt ihr den Cache und die Daten der App löschen. Vielleicht gibt es hier defekte Inhalte, die dafür sorgen, dass WhatsApp nicht mehr startet oder abstürzt.

Manchmal hilft es auch, die App komplett zu deinstallieren und anschließend neu herunterzuladen. Das gilt vor allem dann, wenn immer wieder die Meldung „WhatsApp angehalten“ auf dem Bildschirm erscheint. Stellt sicher, dass ein Backup erstellt wurde, damit ihr auf eure alten Chats zugreifen könnt.

Habt ihr ein altes Smartphone, kann es auch sein, dass WhatsApp nicht mehr unterstützt wird. Immer wieder stoppen die Entwickler den Support für alte Geräte. In diesem Fall müsst ihr mit WhatsApp auf ein neues Gerät umziehen.