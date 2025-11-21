X ist down: Twitter funktioniert wieder nicht

Der Mikro-Blogging-Dienst X gehört zu den ersten Anlaufstellen im Netz, um sich mit News zu versorgen oder einfach einen witzigen, bissigen oder informativen Kommentar in wenigen Zeichen zu posten. Gerade ist das allerdings für viele Nutzer wieder nicht möglich. X funktioniert am Freitagabend wieder nicht.

Erfahre mehr zu unseren Affiliate-Links Symbol gekennzeichnet. Wenn du über diese Links einkaufst, erhalten wir eine Provision, die unsere redaktionelle Arbeit unterstützt. Der Preis für dich bleibt dabei unverändert. Diese Affiliate-Links sind durch einSymbol gekennzeichnet. Mehr erfahren.

Update vom 21. November: Funktioniert X bei euch auch nicht? Ihr seid nicht alleine. In der X-App lädt der Feed keine neuen Meldungen und es erscheint die Meldung „Posts können nicht abgerufen werden“. Im Browser steht lediglich „Etwas ist schiefgelaufen. Probiere, es erneut zu laden“ und wer die alte Adresse twitter.com aufruft, erhält die Fehlermeldung „No Healthy Upstream“. Die X-Apps für Android und iPhones lassen sich zwar starten, allerdings werden keine neuen Nachrichten angezeigt. Noch ist unbekannt, wodurch der Ausfall verursacht wird und wie lange die Probleme anhalten werden. Erst am Dienstag gab es eine stundenlange Störung, die durch Probleme bei Cloudflare hervorgerufen wurde. Dabei handelt es sich um ein Netzwerk von Rechenzentren, die Dienste für Webseiten bereitstellen. Es steht nicht fest, ob die aktuellen Schwierigkeiten bei X wieder darauf zurückzuführen sind.

Anzeige

X down: Störungen heute

Eine Ursache zu den Störungen von X heute wurden nicht genannt. Surft man das Webangebot von allestoerungen.de auf, stellt man fest, dass X an 2 Zeitpunkten am Montag in ganz Deutschland down war. Auch international war der Dienst nicht mehr erreichbar. Bei Downdetector meldeten sich zwischenzeitlich bis zu 40.000 Betroffene (hier ansehen). Bei einigen Nutzern konnte X gar nicht geöffnet werden, bei anderen gab es eine Fehlermeldung oder lediglich veraltete Beiträge zu sehen.

So sieht die Fehlermeldung aktuell aus (© Twitter.com)

Anzeige

X: Störungen prüfen

Immer wieder sind auch die größten Dienste im Netz von Störungen betroffen. Was hinter der aktuellen Störung bei X steckt, ist noch nicht bekannt. Normalerweise wäre das Portal eine der ersten Anlaufstellen, um sich zu informieren, wie lange eine Störung anhält und um sich mit anderen Betroffenen auszutauschen. Bei der X-Alternative Bluesky wurde die Störung von vielen Nutzern gemeldet:

Hat dir der Beitrag gefallen? Folge uns auf MSN und Google News und verpasse keine Neuigkeit rund um Technik, Games und Entertainment.