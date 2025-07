Italien knöpft sich WhatsApp vor – aus gutem Grund

Ein kleiner blauer Kreis in WhatsApp sorgt für großen Ärger.

Erfahre mehr zu unseren Affiliate-Links Symbol gekennzeichnet. Wenn du über diese Links einkaufst, erhalten wir eine Provision, die unsere redaktionelle Arbeit unterstützt. Der Preis für dich bleibt dabei unverändert. Diese Affiliate-Links sind durch einSymbol gekennzeichnet. Mehr erfahren.

Italiens Wettbewerbsbehörde AGCM macht Ernst im Kampf gegen Metas aggressive KI-Strategie. Am Dienstag durchsuchten Ermittler die italienische Niederlassung des Tech-Giganten. Der Vorwurf wiegt schwer: Meta soll seine Marktmacht bei WhatsApp missbrauchen, um sich Vorteile im aufstrebenden KI-Markt zu verschaffen.

Anzeige

WhatsApp-KI sorgt für Kopfschmerzen

Seit März müssen WhatsApp-Nutzer mit einem aufdringlichen blauen Kreis leben, der sich nicht entfernen lässt. Ein Tipp darauf – auch versehentlich – aktiviert sofort Metas KI-Assistenten. Die gesammelten Daten aus diesen Interaktionen speichert und analysiert der Konzern. Besonders brisant: Die KI-Kommunikation ist nicht verschlüsselt.

Die italienischen Ermittler sehen in dieser Zwangsintegration in WhatsApp einen möglichen Verstoß gegen EU-Wettbewerbsrecht. Meta nutze seine dominante Position im Messaging-Markt als Hebel, um Nutzer in seinen KI-Service zu drängen – nicht durch bessere Leistung, sondern durch simple Macht. Die Behörde befürchtet, dass Nutzer mit der Zeit von Metas KI abhängig werden könnten, da der Dienst durch die gesammelten Daten immer treffsicherere Antworten liefert.

Besonders kritisch sehen die Wettbewerbshüter die Vermischung zweier unterschiedlicher Dienste. Während Meta die KI als neue WhatsApp-Funktion darstellt, argumentiert die AGCM, es handle sich um einen separaten Service. Die Untersuchung läuft in enger Abstimmung mit EU-Behörden und könnte weitreichende Folgen für Metas KI-Strategie haben (Quelle: heise).

Anzeige

WhatsApp-KI nicht abschaltbar

Als der blaue Kreis in WhatsApp aufgetaucht ist, waren viele Nutzerinnen und Nutzer irritiert. Besonders genervt sind viele davon, dass sich die Funktion nicht ausschalten oder ausblenden lässt.

Kürzlich ist zumindest eine etwas umständliche Methode aufgetaucht, wie ihr die Meta-KI in WhatsApp zumindest in Chats ausschließen könnt. Am Ende bleibt zu hoffen, dass Italien Meta dazu verpflichtet, die Funktion deaktivierbar zu machen.