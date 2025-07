JD.com: Wer steckt hinter dem Anbieter?

Mediamarkt und Saturn sollen von JD.com übernommen werden. In Deutschland ist das Unternehmen noch nicht allzu bekannt. Wer steckt hinter JD.com?

Was ist JD.com?

Hinter JD.com (京东, Jingdong) steht ein chinesischer Technologie‑ und Handelskonzern mit Sitz in Peking. Das Unternehmen wurde 1998 von Liu Qiangdong (englisch: Richard Liu) gegründet. Der Name setzt sich aus „Jing“, dem Vornamen der damaligen Freundin des Gründers und „Dong“ für die Kurzform seines eigenen Vornamens zusammen.

Zunächst agierte man als kleines Ladengeschäft für elektronische Produkte, später ab 2004 expandierte man schrittweise ins Online-Geschäft. In den ersten Online-Tagen war der Konzern als 360buy, dann ab 2007 als Jingdong Mall und schließlich als JD.com bekannt. In Europa ist man bereits mit dem Portal Joybuy.com aktiv. Mit der Übernahme von Saturn und Mediamarkt will man den Auftritt in Europa verstärken.

Was ist JD.com für ein Anbieter?

JD.com ist nach Umsatz Chinas zweitgrößter Online‑Einzelhändler mit über 150 Milliarden US-Dollar Umsatz im Jahr 2024 und Platz 47 im Global-Fortune‑500 Ranking (Quelle: WiWo). Das Unternehmen verkauft selbst Produkte und kombiniert darüber hinaus einen Marktplatz für Drittanbieter, ähnlich wie der Amazon-Marketplace. Besonders hervorgehoben wird die Kontrolle der Qualität und Echtheit der Waren. Das unterscheidet JD.com etwa von Alibaba/Tmall. Bereits im Jahr 2018 kündigte der JD.com-Gründer Richard Liu an, einen großen deutschen Online-Händler übernehmen zu wollen.

„Mir geht es nicht mehr nur darum, Produkte von Deutschland nach China zu verkaufen. Ich möchte auch Produkte in Europa verkaufen“

Mit der Übernahme von Mediamarkt und Saturn dürften die Weichen dafür gestellt sein. Ceconomy, zudem Mediamarkt und Saturn gehören, hat in 11 europäischen Ländern mehr als 1.000 Filialen. Das Online-Geschäft macht ein Viertel des Gesamtumsatzes von 22,4 Milliarden Euro aus (Quelle: Tagesschau).