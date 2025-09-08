Jeden Tag kostenlose E-Books – heute 15 Gratis-Bücher: Thriller, Lovestorys, Fantasy und Spannung

Aktuell kostenlos in Amazons E-Book-Shop: Rockerbanden-Dystopie, Buchhandlungs-Liebe, Milliardärs-Begleitung, Vampire, eine Prinzessin und die Mafia.

Erfahre mehr zu unseren Affiliate-Links Symbol gekennzeichnet. Wenn du über diese Links einkaufst, erhalten wir eine Provision, die unsere redaktionelle Arbeit unterstützt. Der Preis für dich bleibt dabei unverändert. Diese Affiliate-Links sind durch einSymbol gekennzeichnet. Mehr erfahren.

Wir stellen an jedem Werktag von Montag bis Freitag eine Auswahl an kostenlosen Büchern bei Amazon für euch zusammen.

Die nachfolgenden Bücher sind heute für jeden kostenlos, der ein Amazon-Konto hat. Viele davon könnt ihr aber jeden Tag lesen, wenn ihr Kindle Unlimited bucht. Ob sich das für euch lohnt, könnt ihr bei Kindle Unlimited kostenlos testen.

Anzeige

Schnulzen, Liebe und Leidenschaft

Der Duft der Liebe: Ein Bosshole-Griesgram/Sonnenschein-Milliardärs-Liebesroman (Manhattan Bossholes Preis kann jetzt höher sein. Preis vom 08.09.2025 09:06 Uhr

Don: New York Mafia Preis kann jetzt höher sein. Preis vom 08.09.2025 09:08 Uhr

Die Begleitung des Milliardärs (The Escort Series 1) Preis kann jetzt höher sein. Preis vom 08.09.2025 09:09 Uhr

Wiederaufleben Der Liebe In Der Buchhandlung: Eine Süße Kleinstadt Romanze (Willkommen In Willowbroo Preis kann jetzt höher sein. Preis vom 08.09.2025 09:09 Uhr

MIA. Ganz lieb. : Wahre Geschichten aus einer Welt, in der Führung nicht diskutiert wird – sondern w Preis kann jetzt höher sein. Preis vom 08.09.2025 09:25 Uhr

Anzeige

Fantasy, Mystery und Science-Fiction

Akademie der Dämonenjäger: Eine paranormale Reverse-Harem-Akademie mit Spice Preis kann jetzt höher sein. Preis vom 08.09.2025 09:07 Uhr

Gesetzlos: Steel Demons MC (Steel Demons MC: Deutsche Ausgabe 1) Preis kann jetzt höher sein. Preis vom 08.09.2025 09:12 Uhr

Vampire Navy SEAL: The Hunted: Paranormaler Liebesroman (Sam & Layla 1) Preis kann jetzt höher sein. Preis vom 08.09.2025 09:15 Uhr

Vampire Navy SEAL: The Predator: Paranormaler Liebesroman (Sam & Layla 2) Preis kann jetzt höher sein. Preis vom 08.09.2025 09:15 Uhr

Death is Easy: Paranormale Reverse Harem Romantik (Zweite Chancen 1) Preis kann jetzt höher sein. Preis vom 08.09.2025 09:17 Uhr

Anzeige

Krimis, Romane und Thriller

Kommissar Jörgensen und das tödliche Paradies: Mordermittlung Hamburg Kriminalroman Preis kann jetzt höher sein. Preis vom 08.09.2025 09:18 Uhr

Der Boßel-Mord: Ostfrieslandkrimi Preis kann jetzt höher sein. Preis vom 08.09.2025 09:19 Uhr

Das unbekannte Mädchen: Ein mitreißend spannender Thriller (Detective Gina Harte 1) Preis kann jetzt höher sein. Preis vom 08.09.2025 09:20 Uhr

Irish Angus: Ein Irland Thriller. Preis kann jetzt höher sein. Preis vom 08.09.2025 09:21 Uhr

Eingesperrt Preis kann jetzt höher sein. Preis vom 08.09.2025 09:23 Uhr

Anzeige

Kostenlose Kindle-Bücher vom Vortag

Jemand zum Lieben (Die Skylark-Serie 1) Preis kann jetzt höher sein. Preis vom 07.09.2025 21:19 Uhr

Dem Earl zu trotzen (Lords und die Liebe 1) Preis kann jetzt höher sein. Preis vom 07.09.2025 23:53 Uhr

Die Vergessene Flamme Preis kann jetzt höher sein. Preis vom 08.09.2025 09:37 Uhr

Der Guidal: Die Entdeckung von Puracordis Preis kann jetzt höher sein. Preis vom 08.09.2025 05:13 Uhr

Gefährtenbranding: Eine romantische Werwolf-Urban-Fantasy (Runenwolf 1) Preis kann jetzt höher sein. Preis vom 08.09.2025 00:37 Uhr

Gefährten der Magie Preis kann jetzt höher sein. Preis vom 08.09.2025 02:49 Uhr

Das Schwert der Elben: Fantasy Roman: Elbenkinder 2 Preis kann jetzt höher sein. Preis vom 07.09.2025 22:42 Uhr

Blood Moon: aus Blut geboren Preis kann jetzt höher sein. Preis vom 08.09.2025 07:16 Uhr

Die Elfe und der Voitto Preis kann jetzt höher sein. Preis vom 07.09.2025 23:32 Uhr

Rachezug (Nora & Tommy #1) Preis kann jetzt höher sein. Preis vom 08.09.2025 08:43 Uhr

Eiszeit (Professor Cariello 7) Preis kann jetzt höher sein. Preis vom 08.09.2025 01:00 Uhr

HerZen: Ein Zen-Roman Preis kann jetzt höher sein. Preis vom 08.09.2025 05:30 Uhr

Römer Rezeptbuch: Viele Rezepte für Ofengerichte, Braten, Schmorbraten, Fisch u.v.m. Preis kann jetzt höher sein. Preis vom 07.09.2025 21:38 Uhr

Vegane Weihnachts-Backstube Preis kann jetzt höher sein. Preis vom 08.09.2025 02:12 Uhr

Hole dir die Sonne zurück in Dein Leben: Finde den Optimisten in Dir Preis kann jetzt höher sein. Preis vom 07.09.2025 21:32 Uhr

Mit täglich kostenlosen E-Books viel Geld sparen Als ich damals die ersten Gratis-Bücher für den Kindle entdeckte, ging ich davon aus, dass es sich um E-Books aus der Reste-Kiste handeln würde. Aber mit der Zeit habe ich so eine Menge toller Bücher gefunden. Inzwischen habe ich eine umfangreiche Bibliothek, in der mir der Lesestoff lange nicht ausgehen wird und für die ich keinen Cent zahlen musste. Von meinen „Entdeckungen“ könnt ihr hier jeden Tag profitieren. Marco Kratzenberg

Hat dir der Beitrag gefallen? Folge uns auf MSN und Google News und verpasse keine Neuigkeit rund um Technik, Games und Entertainment.