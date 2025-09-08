Weiter zur NavigationWeiter zum Inhalt
Jeden Tag kostenlose E-Books – heute 15 Gratis-Bücher: Thriller, Lovestorys, Fantasy und Spannung

Eine Frau mit lockigem Haar trägt ein weißes Hemd und hält ein Tablet in der Hand. Im Hintergrund ist eine Glasfläche mit einer verschwommenen Außenansicht zu sehen, die Bäume und blauen Himmel zeigt.
Hier findet ihr jeden Tag neue kostenlose E-Books. (© IMAGO / Westend61 / Bearbeitung: GIGA)
Aktuell kostenlos in Amazons E-Book-Shop: Rockerbanden-Dystopie, Buchhandlungs-Liebe, Milliardärs-Begleitung, Vampire, eine Prinzessin und die Mafia.

Wir stellen an jedem Werktag von Montag bis Freitag eine Auswahl an kostenlosen Büchern bei Amazon für euch zusammen.

Die nachfolgenden Bücher sind heute für jeden kostenlos, der ein Amazon-Konto hat. Viele davon könnt ihr aber jeden Tag lesen, wenn ihr Kindle Unlimited bucht. Ob sich das für euch lohnt, könnt ihr bei Kindle Unlimited kostenlos testen.

Schnulzen, Liebe und Leidenschaft

Der Duft der Liebe: Ein Bosshole-Griesgram/Sonnenschein-Milliardärs-Liebesroman (Manhattan Bossholes
Don: New York Mafia
Die Begleitung des Milliardärs (The Escort Series 1)
Wiederaufleben Der Liebe In Der Buchhandlung: Eine Süße Kleinstadt Romanze (Willkommen In Willowbroo
MIA. Ganz lieb. : Wahre Geschichten aus einer Welt, in der Führung nicht diskutiert wird – sondern w
Fantasy, Mystery und Science-Fiction

Akademie der Dämonenjäger: Eine paranormale Reverse-Harem-Akademie mit Spice
Gesetzlos: Steel Demons MC (Steel Demons MC: Deutsche Ausgabe 1)
Vampire Navy SEAL: The Hunted: Paranormaler Liebesroman (Sam & Layla 1)
Vampire Navy SEAL: The Predator: Paranormaler Liebesroman (Sam & Layla 2)
Death is Easy: Paranormale Reverse Harem Romantik (Zweite Chancen 1)
Krimis, Romane und Thriller

Kommissar Jörgensen und das tödliche Paradies: Mordermittlung Hamburg Kriminalroman
Der Boßel-Mord: Ostfrieslandkrimi
Das unbekannte Mädchen: Ein mitreißend spannender Thriller (Detective Gina Harte 1)
Irish Angus: Ein Irland Thriller.
Eingesperrt
Kostenlose Kindle-Bücher vom Vortag

Jemand zum Lieben (Die Skylark-Serie 1)
Dem Earl zu trotzen (Lords und die Liebe 1)
Die Vergessene Flamme
Der Guidal: Die Entdeckung von Puracordis
Gefährtenbranding: Eine romantische Werwolf-Urban-Fantasy (Runenwolf 1)
Gefährten der Magie
Das Schwert der Elben: Fantasy Roman: Elbenkinder 2
Blood Moon: aus Blut geboren
Die Elfe und der Voitto
Rachezug (Nora & Tommy #1)
Eiszeit (Professor Cariello 7)
HerZen: Ein Zen-Roman
Römer Rezeptbuch: Viele Rezepte für Ofengerichte, Braten, Schmorbraten, Fisch u.v.m.
Vegane Weihnachts-Backstube
Hole dir die Sonne zurück in Dein Leben: Finde den Optimisten in Dir
Marco Kratzenberg

Mit täglich kostenlosen E-Books viel Geld sparen

Als ich damals die ersten Gratis-Bücher für den Kindle entdeckte, ging ich davon aus, dass es sich um E-Books aus der Reste-Kiste handeln würde. Aber mit der Zeit habe ich so eine Menge toller Bücher gefunden. Inzwischen habe ich eine umfangreiche Bibliothek, in der mir der Lesestoff lange nicht ausgehen wird und für die ich keinen Cent zahlen musste.

Von meinen „Entdeckungen“ könnt ihr hier jeden Tag profitieren.

Marco Kratzenberg

