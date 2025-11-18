Jeder Bahn-Fahrer hat sie gesehen: Warum diese Schilder an Bahnhöfen für immer nutzlos sind

In einigen Bahnhöfen Deutschlands sieht man noch Schilder mit der Aufschrift „Touchpoint“. Darunter befindet sich ein roter Punkt in einem weißen Kreis. Was steckt hinter diesen Schildern?
Das steckt hinter den blauen Schildern mit rotem Punkt
Hinter den blauen Tafeln mit dem roten Punkt steckt ein inzwischen eingestellter Service der Deutschen Bahn. Die Tafeln haben also keine Funktion mehr. Über die Punkte konnten Fahrgäste zum Ticket-Portal „touchandtravel.de“ kommen, auf dem man früher Bahnfahrten online verwalten konnte. Inzwischen gibt es den Dienst und die Webseite nicht mehr.
Nutzer konnten sich über ihr Handy bei Fahrtbeginn („Touch-in“) an einem dieser Touchpoints – also einem mit DB markierten Kontaktpunkt am Bahnhof – einloggen. Am Ende der Reise meldete man sich wieder ab. Anhand dieser Daten wurde automatisch die zurückgelegte Strecke ermittelt und der Fahrpreis berechnet, sodass man am Monatsende eine Rechnung bekam. Das System konnte günstige Tarifkombinationen erkennen und zum Beispiel Einzeltickets zu Tageskarten zusammenfassen, wenn es sich lohnte. Es wurde unter anderem NFC (Near Field Communication) verwendet, damit das Handy mit den Touchpoints kommunizieren konnte.
Touchpoint wurde 2016 eingestellt
Die Deutsche Bahn stellte dieses Angebot jedoch zum 30. November 2016 ein. Die Akzeptanz war sehr gering. Nur etwa 100.000 Kunden nutzten den Dienst zum Zeitpunkt der Einstellung. Das technische System, also das Check-in/Check-out-Verfahren, wurde nicht komplett verworfen: Die DB bot es Verkehrsverbünden an, damit diese es in ihre eigenen Apps integrieren können. Inzwischen wird die DB-Navigator-App als Hauptlösung für den Online-Ticket-Kauf eingesetzt.