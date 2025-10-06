Jetzt 1.000 Euro sparen: Balkonkraftwerk inklusive Speicher mit Hammer-Rabatt

Wer dauerhaft Stromkosten sparen möchte, bekommt jetzt die Chance: Beim Anbieter Kleines Kraftwerk ist ein Quattro-Balkonkraftwerk inklusive Stromspeicher mit einem Hammer-Rabatt von 1.000 Euro erhältlich!

Steigende Strompreise belasten viele Haushalte in Deutschland deutlich. Um die Kosten zu senken, setzen immer mehr Menschen auf Balkonkraftwerke. Das sind kleine Solaranlagen, die am Balkon oder im Garten installiert werden können. Sie erzeugen eigenen Strom, wodurch weniger Energie aus dem öffentlichen Netz bezogen wird und die Stromrechnung sinkt.

Exklusiv: Leistungsstarkes Komplett-Set im Angebot

Beim Fachhändler Kleines Kraftwerk habt ihr jetzt die Möglichkeit, ein Quattro-Balkonkraftwerk inklusive Stromspeicher von Anker zum unschlagbaren Preis von nur 849 Euro statt 1.849 Euro zu ergattern und so gleich doppelt zu sparen – mit der Anschaffung eures neuen Balkonkraftwerks und natürlich mit dessen Betrieb (Angebot bei Kleines Kraftwerk ansehen).

Das Quattro-Balkonkraftwerk-Set von Kleines Kraftwerk enthält gleich vier Solarmodule mit einer Gesamtleistung von bis zu 2.250 Wp, den Speicher Anker Solar Bank 2 Pro und ein Smart Meter im Wert von 99 Euro, welches ihr bei Kauf des Sets kostenlos dazu bekommt. Ebenfalls kostenlos ist der Premium-Versand innerhalb Deutschlands.

Das Quattro-Balkonkraftwerk-Set im Detail

Die Solarmodule des Quattro-Balkonkraftwerk-Sets bieten durch die bifaziale Konstruktionsweise der Solarmodule mit Solarzellen an Vorder- und Rückseite einen besonders hohen Stromertrag. Der Stromspeicher Anker Solar Bank 2 Pro bietet eine Kapazität von 1,6 KWh, die auf Wunsch auf bis zu 9,6 KWh erweitert werden kann.

Das Smart Meter wiederum überwacht in Echtzeit und mit KI-Unterstützung Stromverbrauch und Stromerzeugung. Mit den Komponenten des Quattro-Balkonkraftwerk-Sets und deren Zusammenspiel seid ihr somit perfekt aufgestellt, um Strom effizient zu erzeugen und zu nutzen, um so eure Stromrechnung spürbar zu reduzieren.

Kleines Kraftwerk Quattro-Balkonkraftwerk + Anker Solarbank 2 E1600 Pro jetzt ab 849,00 € bei Kleines Kraftwerk Preis kann jetzt höher sein. Preis vom 06.10.2025 16:47 Uhr

Optional könnt ihr zu eurem neuen Balkonkraftwerk passende Halterungen wählen – für Flachdach, Ziegeldach, Gitterbalkon, Wand oder Garten. Aktuell erhaltet ihr sie zum reduzierten Preis von 199 Euro statt 279 Euro je Halterung.