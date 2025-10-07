Jetzt Amazon-Rabatte nutzen: 3 Dinge, die ihr für euer Google Pixel 10 Pro braucht

Mit dem Pixel 10 Pro hat Google sein neuestes Flaggschiff auf den Markt gebracht. Welches Zubehör für das Smartphone nützlich ist, erfahrt ihr hier.

Erfahre mehr zu unseren Affiliate-Links

Schutzhüllen für das Google Pixel 10 Pro

Dass ein Smartphone runterfällt, lässt sich kaum vermeiden. Mit der Hülle von Bentoben (via Amazon) bekommt ihr eine Hülle nach Militärstandard, die euer Pixel 10 rundum schützt, sich magnetisch an viele Halterungen anbringen lässt und außerdem einen ausklappbaren Ring mitbringt.

Beachtet aber, dass das Laden hier nur per MagSafe möglich ist und nicht mit Induktionsladeschalen zum Auflegen.

BENTOBEN, Hülle für Google Pixel 10 Pro Preis kann jetzt höher sein. Preis vom 07.10.2025 15:14 Uhr

Soll die Hülle für euer Google Pixel 10 Pro nicht zu dick auftragen und wollt ihr vorhandene Induktions-Ladegeräte verwenden, könnt ihr bei Amazon zur Alternative von Owkey greifen. Ebenfalls in Militärqualität gefertigt, ist euer Gerät vor Stürzen aus bis zu 4,5 Metern sicher.

Das Pixel 10 lässt sich laut einem Amazon-Kunden mit dem Case problemlos verwenden: „Die Hülle ist super. Passgenau, gutes Material und Griffigkeit. Die Druckpunkte von den Buttons sind auch angenehm knackig.“

OWKEY, Hülle für Google Pixel 10 Pro Preis kann jetzt höher sein. Preis vom 07.10.2025 07:15 Uhr

In diesem Video stellen wir euch die neuen Smartphones von Google vor – das Google Pixel 10 und das Google Pixel 10 Pro:

Display-Schutz für das Google Pixel 10 Pro

Sicherlich wollt ihr das Actua-Display des Pixel 10 Pro auch vor Kratzern bewahren. Unschöne Mikrokratzer entstehen bei der Nutzung meist von selbst. Die Tocol-Panzerfolie im 2er-Set (bei Amazon anschauen) verspricht Schutz und Langlebigkeit, die Montage fällt mit dem mitgelieferten Rahmen kinderleicht aus.

TOCOL, Panzerglas für Google Pixel 10 Pro Preis kann jetzt höher sein. Preis vom 07.10.2025 12:54 Uhr

Das lobt auch Amazon-Kunde „Hakuna Matata“, fügt aber hinzu, dass man seinen Fingerabdruck nach der Applikation neu erkennen lassen muss: „Sehr gute und einfache Montage. Passt perfekt. Fingerprint musste nach dem Anbringen erneut hinzufügt werden, funktioniert danach einwandfrei, ebenso die Frontkamera.“

Google Pixel 10 Pro: Kompatible Netzteile

Auch Google ist mittlerweile dazu übergegangen, seine Smartphones aus Umweltschutz-Gründen nicht mehr mit Netzteil auszuliefern.

Ladegeräte mit Pixelsnap

Soll es für euer nagelneues Pixel 10 Pro ein originales Google-Ladegerät sein, habt ihr die Auswahl: das Pixelsnap (bei Amazon) oder das Google Pixelsnap-Ladegerät mit Standhalterung (via Amazon). Ob liegend oder stehend – beide Google-Ladgeräte verfügen über Qi2-Standard.

Google Pixelsnap-Ladegerät mit Standhalterung Preis kann jetzt höher sein. Preis vom 07.10.2025 14:27 Uhr

Ladegeräte ohne Pixelsnap

Wollt ihr eine günstigere Alternative, dann hat Energie-Experte Anker zwei gleichwertige Ladegeräte für euch: Für den Qi2-Standard zertifiziert, lädt das „Zolo“ von Amazon mit 15 Watt ebenfalls induktiv und kabellos.

Eine Alternative zum Pixelsnap mit Standhalterung hat Anker auch auf Lager. Mit dem „MagGo“ (bei Amazon kaufen) könnt ihr das Pixel 10 Pro hochkant oder quer laden. Vor Überspannung ist euer Smartphone damit außerdem geschützt.

Anker „MagGo“ kabellose Ladestation Preis kann jetzt höher sein. Preis vom 07.10.2025 14:36 Uhr

Amazon-Käufer Axel zeigt sich von Qualität und Aussehen des Geräts begeistert: „Die Anker MagGo kabellose Ladestation hat mich auf ganzer Linie überzeugt. Das Design ist modern und hochwertig verarbeitet – ein echter Hingucker auf dem Schreibtisch oder Nachttisch.“

Falls euch das Laden per MagSafe nicht flott genug geht, findet ihr auf Amazon von Anker auch ein simples USB-C-Ladegerät – das mit 30 Watt Schnellladung beherrscht.

Amazon-User Tamino Kehlenbach lobt Funktion und Formfaktor: „Mein Handy lädt wirklich spürbar schneller auf als mit meinem alten Standard-Netzteil. Das ist im Alltag super praktisch, wenn man mal nicht so viel Zeit hat. (…) Es ist kompakt und nimmt nicht viel Platz in der Tasche weg, was ideal ist, wenn man unterwegs ist.“